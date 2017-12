The Surge (Bild: c't)

Das Spiel "The Surge" wurde mit dem Deutschen Entwicklerpreis als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet.

Das Computerspiel "The Surge" hat in Köln den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" erhalten. Hinter dem Action-Spiel steht das Frankfurter Studio Deck13 Interactive, das am Mittwochabend insgesamt in drei Kategorien ausgezeichnet wurde. Den Innovationspreis sowie die Auszeichnung für die "Beste Story" erhielt das Spiel Orwell von Osmotic Studios.

Der Entwicklerpreis wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben. Ausgezeichnet werden deutsche Studios, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate nach Meinung der Jury herausragende Spiele für Computer oder Konsolen auf den Markt gebracht haben. Die Auswahl wird von einer Fachjury getroffen und in 19 Kategorien vergeben. Dabei sind nicht die Verkaufzahlen entscheidend, sondern vielmehr Kriterien wie innovative Spielideen oder eine besonders gute, grafische Umsetzung. (mit Material von dpa) / (mfi)