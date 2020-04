Deutscher Spielemarkt wächst, Konsolen schwächeln

Auf dem deutschen Markt für Videospiele wurden im vergangenen Jahr 6,2 Milliarden Euro umgesetzt. Das geht aus Zahlen von Gfk und App Annie hervor, die der Branchenverband game vorgestellt hat. Besonders das Software-Geschäft florierte 2019. Der Hardware-Sektor bekam dagegen das zunehmende Alter der Spielekonsolen Playstation 4 und Xbox One zu spüren.

Der Markt für Spiele-Software legte im Vergleich zu 2018 um 11 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zu. Am stäksten gewachsen ist der Umsatz mit Online-Diensten, also etwa Online-Dienste wie Playstation Plus, Nintendo Switch Online und Xbox Live Gold, aber auch Spiele-Abos wie Origin Access. Der wachsende Cloud-Gaming-Sektor wurde ebenfalls dieser Kategorie zugerechnet.

Der deutsche Spielemarkt hat sich 2019 im Vergleich zu 2018 positiv entwickelt. (Bild: game)

Ingame-Käufe nehmen zu

Ebenfalls gewachsen ist der Umsatz mit dem Kauf von Ingame-Käufen, die 2019 für 2,3 MIlliarden Euro Umsatz verantwortlich waren. Dazu zählte der game sowohl die klassischen Ingame-Käufe von Items und Kosmetik, aber auch DLC-Pakete und Season Passes. Der Umsatz mit dem Kauf von Videospielen ging dagegen leicht zurück – das dürfte der zunehmenden Verbreitung von Spiele-Abonnements und der Beliebtheit von Free2Play-Spielen geschuldet sein.

Ebenfalls leicht rückläufig ist der Umsatz mit Spiele-Hardware. Dafür sind in erster Linie die sinkenden Konsolenverkäufe verantwortlich: Xbox One und Playstation 4 stehen kurz vor der Ablösung durch eine neuere Konsolengeneration. Im Vergleich zu 2018 sank der Umatz mit dem Verkauf von Spielekonsolen von 613 Millionen auf 498 Millionen Euro.

Peripherie legt zu

"Gamer sind besonders interessiert an den neusten Technologien und Geräten. Das zeigt sich auch beim Umsatz mit Hardware, die mit mehr als 2 Milliarden Euro einen großen Teil des gesamten Games-Marktes ausmacht. Während viele Spielerinnen und Spieler bereits ungeduldig auf die nächste Generation von Spielekonsolen warten, die von Microsoft und Sony für Ende des Jahres angekündigt wurden, ist der Rückgang der Umsätze bis dahin eine typische Folge", kommentiert game-Geschäftsführer Felix Falk die Zahlen.

Während die Konsolen schwächelten, fanden Gaming-PCs und -Notebooks zu neuer Stärke. Mit ihnen wurden im vergangenen Jahr 779 Millionen Euro umgesetzt. Auch die Umsätze mit Peripherie wie Spielemäusen und -Tastaturen, aber auch VR-Brillen, sind 2019 gewachsen. (dahe)