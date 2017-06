Jetzt ist es offiziell: Frontier lässt Aliens auf das Elite-Dangerous-Universum los. Im Zuge der Invasion soll sich einiges für die Spieler ändern. Wie das mit der aktuellen Server-Infrastruktur des Spiels zusammengeht, steht in den Sternen.

Seit Elite Dangerous seine Kickstarter-Kampagne erfolgreich abgeschlossen und das Multiplayer-Weltraumepos erschienen ist, warten Spieler auf die Thargoids. Diese Aliens aus den vorangegangenen Elite-Spielen wurden vom Entwicklerstudio Frontier bereits seit Monaten in der Hintergrundgeschichte des Spiels und später auch in In-Game-Events eingebaut. Jetzt ist es offiziell. Zur Spielemesse E3 gab Frontier-Chef und Raspberry-Pi-Mitgründer David Braben (OBE) bekannt, dass die Thargoids mit dem Update 2.4 endlich in das Spiel Einzug halten. Das Update soll noch bis September diesen Jahres erscheinen.



Alien Overlord: Elite-Chefentwickler Braben verspricht einschneidende Änderungen

Bild: Frontier Developments

In einem Video verspricht Braben "signifikante Änderungen" im Elite-Multiplayer-Universum. "Bisher noch nicht dagewesene Änderungen" sollen über die Galaxis hereinbrechen. Was genau die Entwickler im Sinn haben, bleibt vage. Bisher sind Galaxie-weite Events ein Problem für das Multiplayer-Spiel. Das aggresive Sharding der Server verhindert in der Regel, dass sich mehr als 12 bis 16 Spieler im Spiel begegnen und wirkliche persistente Geschehnisse, die die Welt des Spiels nachhaltig beeinflussen, können bisher nur von Frontier direkt auf dem Server-Backend eingepflegt werden. Ob das Update auf Version 2.4 dies ändert, bleibt abzuwarten.

Mit dem Update auf Version 2.3 im April hatten die Entwickler dem Spiel Piloten-Avatare und die Möglichkeit hinzugefügt, mit mehreren Piloten ein Schiff zu steuern. Dieses Update hatte einen sehr holprigen Start, ist insgesamt von der Spielergemeinde aber sehr positiv aufgenommen worden. Viele Fans freuen sich ebenfalls auf die Thargoids, auch wenn die Frontier geteaserten Story-Fetzen darauf hindeuten, dass es sich bei den Aliens keinesfalls um friedfertige Gesellen handelt. Auch die alten Elite-Spiele deuten darauf hin. Dort hatten die Aliens die Angewohnheit, unschuldige Piloten aus dem Hyperraum zu zerren und gnadenlos zu vaporisieren. Immerhin, wer in Elite Dangerous vor den Aliens fliehen will, kann sich auf den weiten Weg nach Colonia machen. Dort ist man hoffentlich vor den Invasoren sicher. (fab)