Die Auflösung des dritten Sommerrätsels: Was wirklich wahr war.

Inmitten trauriger Nachrichten aus den USA seien hier nur kurz die Lösungen des letzten Sommerrätsels mitgeteilt. Von den zehn Fragen sind am Schluss der kleinen Raterei nur zweieinhalb Fragen offen geblieben. Die geneigte Leserschaft ist halt sehr bewandert und kennt die Befehlssätze, mit denen man sich vor Zeiten auseinandersetzen musste.

8-Bit AufgesSEXt

Frage 1 suchte passend zum SEX das Sign EXtend von Motorolas 6809, um eine 8 Bit-Zahl in eine 16 Bit-Zahl zu wandeln. Frage 2 suchte mit ZAP einen Befehl aus der BCD-Arithmetik beim IBM-System /360: Mit Zero Add Packed wird ein BCD-Feld mit dem Inhalt eines anderen geladen, wobei die Länge angepasst wird.

Frage 3 suchte mit dem röchelnden Ausdruck ARHL das Arithmetic Right shift HL als undokumentierten Befehl beim Intel 8085, was hier diskutiert wurde. Frage 4 wollte mit SEE den SEt stack Extension flag von Commodores 65CE02 suchen, mit dem der Stack auf 8 Bit gesetzt wird.

Frage 5 suchte als Fangfrage keine CPU, sondern die Definition des Assemblers nach DIN 44300 aus den 80er-Jahren. Frage 6 suchte mit ALPHA/BETA den Befehl für das Umschalten zwischen zwei Registern beim Datapoint 2200-II, dem Vorläufer von Intel 8008, Intel 8080 und schließlich dem Z80-Prozessor.

Kleiner Hobbitt

Frage 7 suchte mit REDE den Befehl Read Extended für das Lesen eines Bytes von einer 8 Bit I/O Adresse beim Signetics 2650. Der nicht besonders erfolgreiche Prozessor, der mit REM nach dem Rest (Remainder) einer Division in Frage 8 gesucht wurde, bezog sich auf AT&Ts Hobbitt-Prozessor, der eigentlich in Apples Newton eingesetzt werden sollte.

Frage 9 suchte mit DLY bzw. Delay den Verzögerungsbefehl für National Semiconductors SC/MP, wie er in den Lehrcomputern vom Christiani Verlag angeboten wurde. Frage 10 endete schließlich des Sommerrätsels letzten Teil mit WMP als Befehl für Intels 4004, wobei mit Write Memory Port der Wert des zuletzt gesetzten RAMs auf den Wert im Accu gesetzt wird: damals war der RAM-Port wirklich ein I/O-Port. (vbr)