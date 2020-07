Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juli 2020

Mit dem "unheimlichen Wesen aus einer anderen Welt" schuf HR Giger 1979 die Grundlage für die beliebte Kultfilm-Reihe Alien. Ridley Scott, der nur bei dem ersten der vier Teile der Reihe Regie führte, übernahm mehr als 30 Jahre nach dem Ursprungs-Film wieder das Kommando, als Prometheus - Dunkle Zeichen gedreht wurde. Ursprünglich als Alien-Prequel gedacht, ging Prometheus im Jahr 2012 dann aber doch als Neuanfang einer eigenständigen Alien-Reihe an den Start. Mit Alien: Covenant erschien 2017 der Prometheus-Nachfolger, der gleichzeitig der zweite von drei geplanten Teilen der neuen Filmreihe ist. Der dritte und letzte Teil trägt den Arbeitstitel Alien: Awakening und befindet sich zurzeit in der Mache. Das Ende dieser Reihe soll dann den Geschehnissen des ersten Alien-Films von 1979 vorausgehen. Geht es in den "alten" Alien-Filmen mit Sigourney Weaver vor allem um den Kampf gegen die Aliens, erzählt die neuaufgelegte Reihe mehr von der Ursprungs-Geschichte der mörderischen Wesen. Prometheus läuft ab dem 20. Juli bei Netflix.

The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des ehemaligen Börsenmaklers Jordan Belfort, der im Film von Leonardo DiCaprio verkörpert wird. Im New York der 90er-Jahre gründet Jordan seine eigene Maklerfirma namens "Stratton Oakmont". Innerhalb kürzester Zeit durchlebt er einen kometenhaften Aufstieg in der New Yorker Börsenwelt und wird quasi über Nacht zum Multimillionär. Jordan investiert seinen neu gewonnenen Reichtum in einen exzessiven Lebensstil, der vor allem durch übermäßigen Konsum von Alkohol und Drogen sowie Sex mit häufig wechselnden Partnern und Ausgaben für dekadenten Firlefanz gekennzeichnet ist. In dieser Zeit verliert Jordan an Bodenhaftung und hält sich für unbesiegbar. Außerdem treibt ihn seine wachsende Gier dazu an, sich auch auf illegalen Wegen zu bereichern. Diese Aktivitäten bleiben allerdings von der Justiz nicht unentdeckt und so hat er schließlich den FBI-Agenten Patrick Denham (Kyle Chandler) am Hals. The Wolf of Wall Street gibt es ab dem 01. Juli 2020 bei Netflix zu sehen.

Aufbruch zum Mond

Das biografische Drama Aufbruch zum Mond erzählt die Geschichte des Ingenieurs und Testpiloten Neil Armstrong (Ryan Gosling), der in den 1960er-Jahren zu einem der bekanntesten Astronauten aller Zeiten wurde. Armstrong arbeitete zunächst als Testpilot für Raketenflugzeuge und landete später schließlich bei der NASA. Wurde er bei dem Gemini-5-Projekt noch als Mitglied der Ersatzmannschaft eingesetzt, so übernahm er bei der Gemini-8-Mission erstmals selbst das Kommando. Während seiner Zeit als Testpilot und auch später als Astronaut bei der NASA durchlebte Armstrong immer wieder berufliche und private Tiefpunkte, zu denen unter anderem der Tod einiger seiner Kollegen und auch der tragische Verlust seiner zweijährigen Tochter gehören. Der Film zeigt, wie sich seine Leidenschaft für die Raumfahrt entwickelte und gewährt Einblicke in das Privatleben der Familie Armstrong. Aufbruch zum Mond ist ab dem 15. Juli 2020 bei Amazon Prime Video verfügbar.

2040 - Wir retten die Welt

Im Jahr 2040 könnte das Zusammenleben auf der Erde erheblich nachhaltiger sein und die Lebensqualität würde für alle Menschen auf der Welt steigen. Diese These stellt der preisgekrönte Regisseur Damon Gameau mit seinem Film 2040 - Wir retten die Welt auf, der einen verfilmten Brief an seine 4-jährige Tochter darstellen soll. Ausgehend davon, dass alle Menschen gleichermaßen auf die jeweils beste Möglichkeit zur Verbesserung unserer Lebensqualität und Erhaltung unseres Planeten setzen, hat er sich weltweit auf die Suche nach tatsächlich umsetzbaren Modellen gemacht, um seine Vision so realitätsnah wie möglich darzustellen. Seine Recherchen zeigen, dass bereits angestrebte Zustände wie grünere Städte, weniger Verkehr, saubere Meere und eine nachhaltigere Landwirtschaft im großen und vor allem konsequenten Stil den gewünschten Effekt haben könnten. 2040 - Wir retten die Welt läuft ab dem 07. Juli 2020 bei Amazon.

Die Eiskönigin 2

Nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil ist im Königreich Arendelle endlich Ruhe eingekehrt und die Eiskönigin Elsa (deutsche Stimme: Willemijn Verkaik) genießt es, wieder mit ihrer Schwester Anna vereint zu sein. Diese Ruhe endet jedoch, als Elsa sich von geheimnisvolle Stimmen angezogen fühlt und dem damit verbundenen Rätsel auf die Spur kommen möchte. So begibt sie sich alsbald mit Anna und ihren Freunden Kristoff, Schneemann Olaf (Hape Kerkeling) und Rentier Sven auf eine erneute, abenteuerliche Reise in den verwunschenen Wald. Wie Elsa und Anna von ihrem Vater, dem König Agnarr, erfahren haben, sollen dort auch Hinweise auf die Vergangenheit der Familie zu finden sein. Die Eiskönigin 2 gibt es ab dem 10. Juli 2020 bei Disney+ zu sehen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juli bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Hamilton 03.07.

Die Eiskönigin 2 10.07. Marvel Rising: Operation Shuri 17.07. Der Nussknacker und die vier Reiche 24.07. Wild Japan: Snow Monkeys 24.07. Auf Yetis Spuren 31.07. Die verschwundene Zivilisation 31.07. Get a Horse! (Kurzfilm) 31.07. Im Flug erobert (Kurzfilm) 31.07. John Henry (Kurzfilm) 31.07. Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm) 31.07. Lorenzo (Kurzfilm) 31.07. Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm) 31.07. The Ballad of Nessie (Kurzfilm) 31.07. Tick Tock Tale (Kurzfilm) 31.07. Wettstreit der Raubkatzen 31.07. Serien DuckTales, Staffel 2 03.07. Rettung auf Eisstraßen, Staffel 1-3 03.07. Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy, Staffel 2 03.07. Tier Notaufnahme, Staffel 1+2 03.07. Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 4+5 10.07. Enthüllt: Geheimnisse der Meere, Staffel 2 17.07. Wildes Chile, Staffel 1 17.07. Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer, Staffel 1 31.07. King Fishers, Staffel 1 31.07.

Amazon

Release-Datum Filme Halloween Haunt 01.07. Deutschstunde 03.07. Die Pinguine aus Madagaskar 04.07. 47 Meters Down 06.07. 47 Meters Down: Uncaged 06.07. 2040 – Wir retten die Welt! 07.07. Dem Horizont so nah 10.07. Die Unfassbaren – Now You See Me 1+2 11.07. The Hunter 13.07. Das Kapital im 21. Jahrhundert 13.07. Mullewapp – Eine Schöne Schweinerei 14.07. Johnny Englisch – Man lebt nur dreimal 15.07. Aufbruch zum Mond 15.07. TT3D: Closer to the Edge 18.07. Primal – Die Jagd ist eröffnet 20.07. Night School 21.07. The Legend of Hercules 21.07. Hustlers 28.07. Der Ghostwriter 30.07. Serien

Lego Duplo Nursery Rhymes, Staffel 1 01.07. HANNA, Staffel 2 03.07. Breathe, Staffel 2 09.07. Absentia, Staffel 3 (OV/OmU) 17.07. The Catch, Staffel 1+2 17.07.

Netflix

Release-Datum Filme

Horns 01.07. Parker 01.07. The Wolf of Wall Street 01.07. Feinde – Hostiles 01.07. Meine Cousine Rachel 01.07. Scoop – Der Knüller 01.07. Mickey Blue Eyes 01.07. twisted 01.07. The Bone Collector 01.07. Draft Day 01.07. 47 Metres Down 01.07. American Mary 01.07. Nymphomaniac Uncut 01.07. The Strangers: Prey at Night 01.07. Mr. Brooks 01.07. Table 19 01.07. Unter der Sonne Ricciones 01.07. Unsolved Mysteries 01.07. Thiago Ventura: POKAS 02.07. Desperados 03.07. Der Baby-Sitters Club 03.07. Prince of Darkness 06.07. Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado 08.07. Japan sinkt: 2020 09.07. I Feel Pretty 10.07. The Old Guard 10.07. Die Abenteuer des Captain Underpants im All 10.07. Der Claudia-Kishi-Club 10.07. Cube 13.07. DJ Cinderella 13.07. The Equalizer 2 14.07. Urzila Carlson: Overqualified Loser 14.07. On est ensemble 14.07. Das Geschäft mit Drogen 14.07. Die Fremdgeher 15.07. Fatal Affair 16.07. Prometheus – Dunkle Zeichen 20.07. Aliens vs. Predator 2 20.07. Ashley Garcia: Genius in Love 20.07. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 21.07. Slender Man 21.07. Stadt der Angst: New York gegen die Mafia 22.07. Streetfood: Lateinamerika 22.07. Larva Island: Der Film 23.07. The Happy Prince 24.07. Der nächtliche Besucher 24.07. The Kissing Booth 2 24.07. Dragons: Die jungen Drachenretter: Sing mit mir 24.07. Jack Whitehall: I'm Only Joking 28.07. Last Chance U: Laney 28.07. Die Speedcuber 29.07. The Hater 29.07. Transformers: War For Cybertron Trilogy 30.07. Seriously Single 31.07. Serien Teen Titans Go!: Staffel 5 01.07. iZombie: Staffel 5 01.07. Abby Hatcher: Staffel 1 01.07. Sag ja 01.07. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 2 01.07. Warrior Nun 02.07. Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 2 03.07. Ju-on: Origins 03.07. Southern Survival 03.07. Stateless 08.07. The Protector: Staffel 4 09.07. Um die Welt mit Zac Efron 10.07. Dating Around – Brasilien 10.07. Die zwölf Geschworenen 10.07. Hallo Ninja: Staffel 3 10.07. Dunkle Leidenschaft 15.07. Hautentscheidung: Vorher – Nachher 15.07. Indian Matchmaking 16.07. Cursed – Die Auserwählte 17.07. Mund zu Mund 17.07. Suits: Staffel 8 - Teil 1 18.07. how to sell drugs online (fast): Staffel 2 21.07. Norsemen: Staffel 3 22.07. Zeichen 22.07. Sing On! Spain 24.07. Good Girls: Staffel 3 26.07. Jane The Virgin: Staffel 5 28.07. Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 4 29.07. Rache ist süß 31.07. The Umbrella Academy: Staffel 2 31.07. Vis a vis: El Oasis 31.07.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

