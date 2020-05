Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juni 2020

Mit der atmosphärischen Mysteryserie Dark startete 2017 wohl die bekannteste und auch erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion. Wer Dark bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, der sollte spätestens zur 3. und finalen Staffel der Serie, die am 27. Juni 2020 an den Start geht, einschalten. Dark spielt in einer fiktiven Kleinstadt namens Winden in der Gegenwart. Das beschauliche Leben der Stadtbewohner wird ordentlich auf den Kopf gestellt, als es einen Selbstmord gibt und der 13-jährige Erik spurlos verschwindet. Eine Gruppe Jugendlicher sucht schließlich nachts im Windener Wald auf eigene Faust nach dem Jungen – wobei sich ein Gruppenmitglied verläuft und verloren geht. Nach einiger Zeit gelingt es diesem zwar, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, jedoch wird sein Elternhaus von ihm völlig Fremden bewohnt. Außerdem stellt er durch einen Zeitungsartikel fest, dass er sich im Jahr 1986 befindet, während sich im Winden der Gegenwart Panik wegen seines Verschwindens breitmacht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Dark, Staffel 3 (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Rick and Morty, Staffel 4

Die Zeichentrickserie Rick and Morty ist beileibe nicht für jeden etwas, denn sie ist teilweise grotesk und mit reichlich Fäkalsprache sowie schwarzem Humor angereichert. Wer jedoch mit dieser Art von Sendungen etwas anfangen kann, der sollte mit dem grummeligen, alkoholsüchtigen Wissenschaftler und Erfinder Rick, seinem Enkel Morty und dem Rest der seltsamen Familie Smith schon innerhalb weniger Folgen warm werden. Rick und Morty bereisen gemeinsam immer wieder unterschiedliche Dimensionen und treffen dabei auf allerlei lustige, widerliche, bösartige aber auch friedlich gesinnte Bewohner fremder Galaxien - und richten dabei nicht selten das eine oder andere lebensbedrohliche Chaos an. Das Ganze ist außerordentlich unterhaltsam und mit einer Episodenlänge von ca. 20 Minuten genau das Richtige für zwischendurch. Die ersten drei Staffeln der turbulenten Serie sind bereits bei Netflix abrufbar, die 4. Staffel gesellt sich am 17. Juni 2020 dazu.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Rick And Morty, Staffel 4 (Quelle: Adult Swim Deutschland)

Parasite

Der südkoreanische Film Parasite ist ein weltweiter Überraschungserfolg, gekrönt unter anderem durch vier Oscars, darunter für den besten Film, und einen Golden Globe. Ab dem 17. Juni 2020 wird der Film nun bei Amazon Prime Video abrufbar sein. Das Drama handelt von der Familie Kim, die aufgrund von Arbeitslosigkeit und Armut gezwungen ist, in einem schäbigen Keller unter einem Mehrfamilienhaus zu leben. Sie hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser und erfreut sich gelegentlich am WLAN der anderen Hausbewohner. Als Ki-woo, der Sohn der vierköpfigen Familie, schließlich einen Job als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie bekommt, scheint sich das Blatt für den Haushalt zu wenden. Ki-woo sorgt nämlich dafür, dass das Personal seines neuen Arbeitgebers nach und nach durch Mitglieder seiner Familie ersetzt wird, was die Kims jedoch in eine ungeahnte Bredouille bringt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Parasite (Quelle: Madman Films)

Legend

In dem Gangster-Drama Legend spielt Tom Hardy gleich zwei seiner besten Rollen, nämlich die eineiigen Zwillingsbrüder Ronald und Reginald Kray. Die beiden Gangsterbosse machen sich im London der 60er-Jahre dadurch einen Namen, dass sie ihre kriminellen Machenschaften in äußerst brutaler und skrupelloser Art abwickeln. Das immer größer werdende Gangster-Imperium gerät aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktere aber bald ins Wanken: Reginald ist der erfolgsorientierte, knallharte Geschäftsmann, dessen Bemühungen um den Aufbau und Erhalt des "Familienbetriebs" immer wieder durch die impulsiven und unkontrollierten Handlungen von Ronald torpediert werden. Als Reginald eines Tages die Frau seiner Träume kennenlernt, wird das Band zwischen ihm und seinem Bruder abermals auf die Probe gestellt und Ronald scheint endgültig durchzudrehen. Legend startet am 11. Juni 2020 bei Amazon Prime Video.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Legend (Quelle: Universal Pictures)

Maleficent: Mächte der Finsternis

Nachdem die Fee Maleficent (Angelina Jolie) ihre dunkle Seite überwunden und sich mit Prinzessin Aurora (Elle Fanning) zusammengeschlossen hat, um den Frieden zwischen dem Königreich Ulstead und dem Reich der Moore zu bewahren, bedroht nun wieder Gefahr das traute Miteinander. Obwohl eine bevorstehende Hochzeit den Frieden zwischen den beiden Reichen eigentlich besiegeln soll, kommt es zu einem erneuten Konflikt, der nicht zuletzt durch Auroras zukünftige Schwiegermutter, die Königin Ingrith (Michelle Pfeiffer), ausgelöst wird. Sie erweckt außerdem die dunkle Seite von Maleficent wieder zum Leben, was einen zerstörerischen Kampf zur Folge hat. Maleficent: Mächte der Finsternis ist der Nachfolger von Maleficent: Die Dunkle Fee und knüpft nahtlos an die Handlung des Vorgänger-Märchens an. Maleficent: Mächte der Finsternis wird ab dem 12. Juni 2020 bei Disney+ zu sehen sein.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Maleficent: Mächte der Finsternis (Quelle: Walt Disney Studios)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juni bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens 05.06. Maleficent: Mächte der Finsternis 12.06. Ein Schaf ist von der Wolle 12.06. Cars Toons: Schluckauf 12.06. Cars Toon: Detektei Hook 12.06. Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully) 12.06. Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic) 12.06. Toy Story Toons: Kleine Portion 12.06. Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle 12.06. Dschafars Rückkehr 12.06. Egypt's Treasure Guardians 19.06. Toy Story of Terror! 19.06. Toy Story - Mögen die Spiele beginnen 19.06. Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen 26.06. Serien Mighty Med – Wir heilen Helden: Staffel 1 & 2 12.06. Das Haus der 101 Dalmatiner: Staffel 1 19.06. Alaska's Grizzly Gauntlet: Staffel 1 19.06. Big Sur: Wild California: Staffel 1 19.06. Birth Of Europe: Staffel 1 19.06. Primal Survivor: Staffel 1 19.06. Secrets Of The Zoo: Staffel 1 19.06. United States Of Animals: Staffel 1 19.06. Unlikely Animal Friends: Staffel 1-3 19.06. A.N.T.: Achtung Natur-Talente: Staffel 1-3 26.06.

Amazon

Release-Datum Filme A Million Ways to Die in the West 02.06. Blinde Wut – Kampf gegen das System 05.06. Gina Brillon – The Floor is Lava (OV/OmU) 05.06. SCHW31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende 05.06. No Surrender – One Man vs. One Army 06.06. Mr. Peabody & Sherman 08.06. Die Mumie 09.06.

Robo 10.06. Legend 11.06. Goliath96 14.06. Parasite 17.06. Crawl 19.06. Spycies 22.06. Bastille Day 23.06. Get Lucky – Sex verändert alles 26.06. Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage 26.06. 7500 26.06. MUD – Kein Ausweg 28.06. Halloween 28.06. Porträt einer jungen Frau in Flammen 30.06. Serien

El Presidente: Staffel 1 (OV/OmU) 05.06. Castle: Staffel 1-8 05.06. LOL: Last One Laughing Australia: Staffel 1 (OV/OmU) 19.06. Pete the Cat – Staffel 2 26.06.

Netflix

Release-Datum Filme

01.06. Angels of Death 01.06. Chappie 01.06. Planet der Affen: Survival 01.06. Paranormal Activity: Die Gezeichneten 01.06. True: Die Regenbogen-Rettungsmission 02.06. Der amerikanische Traum vom Buchstabieren 03.06. The Last Days of American Crime 05.06. Choked: Paisa Bolta Hai 05.06. A Star Is Born 07.06. Lenox Hill 10.06. Da 5 Bloods 12.06.

Jo Koy: In His Elements 12.06.

A Rising Tide 16.06. Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub 16.06. Um ein Schnurrhaar 18.06. Feel the Beat 19.06. Wasp Network 19.06. Verirrte Kugel 19.06. Yarina Tek Bilet 19.06. Das erste Lebensjahr: Teil 2 19.06. Father Soldier Son 19.06. Kleinreimstadt 19.06. Stay Alive 22.06. Eric Andre: Legalize Everything 23.06. Athletin A 24.06. Nobody Knows I'm Here 24.06. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga 26.06. Loro – Die Verführten 29.06. Herzen schlagen laut 29.06. Adú 30.06. Brand New Animal 30.06. One Take Juni Serien Gotham: Staffel 5 01.06. Fuller House: Letzte Folgen 02.06. M'entends-tu? 04.06. Hospital Playlist 04.06. BAKI: Die Saga vom Raitai-Turnier 04.06. Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 4 05.06. Queer Eye: Staffel 5 05.06. New Girl: Staffel 7 09.06. Reality Z 10.06. F is for Family: Staffel 4 12.06.

Dating Around: Staffel 2 12.06.

Das Grab im Wald 12.06.

Kriminalfall: Die Suche 12.06.

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 2 12.06.

The King: Eternal Monarch 13.06. Alexa & Katie Part 4 13.06. The Blacklist: Staffel 7 14.06. Marcella: Staffel 3 14.06. Mr. Iglesias: Teil 2 17.06. Rick and Morty: Staffel 4A (Episoden 1-5) 17.06. The Order: Staffel 2 18.06. The Sinner: Jamie 19.06. Der Boden ist Lava 19.06. Most Beautiful Thing: Staffel 2 19.06. The Politician: Staffel 2 19.06. Modern Family: Staffel 10 20.06. Crazy Delicious 24.06. 24: Die komplette Serie 24.06. Leben und lieben 26.06. Heimspiel 26.06. Dark: Staffel 3 27.06. ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 8 29.06. It's Okay to Not Be Okay Juni

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)