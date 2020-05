Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Mai 2020

Die dramatische Miniserie Hollywood startet am 1. Mai bei Netflix und spielt in der "Goldenen Ära" Hollywoods um die 1940er Jahren. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die in der boomenden Branche Karriere machen wollen: Peg Entwistle etwa, die sich 1931 vom Buchstaben "H" des Hollywood-Schriftzugs stürzte, sowie Schauspieler, Autoren und andere Filmschaffende, die sich gegen Korruption, Homophobie und Rassismus durchsetzen müssen. Davon betroffen sind auch der Drehbuchautor Archie und die talentierte Schauspielerin Camille, die mit dem Regisseur Raymond liiert ist. Der skrupellose Manager Henry (Jim Parsons) spielt derweil auf der düsteren Seite Hollywoods: er nötigt seinen Schützling Roy zu teilweise bizarren Handlungen, mit dem Versprechen, ihn groß rauszubringen.

Trailer zu Hollywood (Quelle: Netflix)

Space Force

Der US-amerikanische Präsidenten-Darsteller Donald Trump kündigte im Jahr 2018 die "Space Force" an: eine sechste Teilstreitkraft der US-Armee zur Sicherung der militärischen Vorherrschaft im Weltraum. Ein wenig komisch mutete das schon damals an. Ab dem 29. Mai gibt es dann tatsächlich eine eigene Comedy-Serie dazu – dann startet nämlich die erste Staffel von Space Force bei Netflix. Kopf der neuen Abteilung ist General Mark R. Naird, der in der Serie von Steve Carell (The Office) verkörpert wird. Er soll die Weltraumstreitkräfte einsatzbereit machen und Konflikte im Weltraum lösen. Carell stehen einige namhafte Schauspiel-Kollegen zur Seite, darunter auch John Malkovich (Con Air), Ben Schwartz (Standing Up, Falling Down) und Lisa Kudrow (Friends).

Trailer zu Space Force (Quelle: Netflix)

Imperium

Nate Foster (Daniel Radcliffe) ist FBI-Agent und aufgrund seiner letzten Fälle zunehmend unzufrieden mit seinem Beruf. Die von ihm verhinderten islamistischen Terroranschläge stellen sich als von der Regierung inszeniert heraus. Als er jedoch verdeckt in den Reihen der "White-Supremacy"-Bewegung ermittelt, scheint er einer echten Bedrohung auf der Spur zu sein: eine radikale Gruppe plant offenbar einen Anschlag mit einer "Schmutzigen Bombe", die radioaktives Material mit konventionellem Sprengstoff kombiniert. Um seine falsche Identität aufrecht zu halten und von den Rassisten als einer der ihren akzeptiert zu werden, muss Nate seine eigenen Werte- und Moral-Vorstellungen nicht nur verstecken, sondern mitunter vollständig ablegen – was ihm alles andere als leichtfällt. Imperium läuft ab dem 4. Mai bei Amazon Prime Video.

Trailer zu Imperium (Quelle: Lionsgate Movies)

Mile 22

Auch James Silva (Mark Wahlberg) arbeitet für die US-Regierung. Der Elite-Agent tritt mit seinem Team immer dann auf den Plan, wenn die üblichen diplomatischen und militärischen Lösungen nicht ausreichen. James und seine Männer agieren im Verborgenen und völlig frei von Regeln, Gesetzen und sonstigen Konventionen – etwa, um vier Kilogramm radioaktives Material wiederzubeschaffen, das irgendwo in Südostasien verschwunden ist. Dort trifft die paramilitärische Einheit auf den Spion Li Noor, der seine Hilfe anbietet, sofern er im Gegenzug schnellstmöglich außer Landes gebracht wird. Der beschwerliche Weg, den es für James, sein Team und Li zurückzulegen gilt, führt von der Botschaft zum Flughafen und ist 22 Meilen lang. Mile 22 ist ab dem 13. Mai bei Amazon zu sehen.

Trailer zu Mile 22 (Quelle: Roadshow Films)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Ab dem 4. Mai strahlt Disney+ mit Star Wars: The Rise of Skywalker den letzten Teil der Star-Wars-Saga aus. Nach den Geschehnissen aus Episode 8 stehen die Rebellen unter Führung von Generalin Leia (Carrie Fisher) nun Kylo Ren (Adam Driver) und der Ersten Ordnung gegenüber. Rey (Daisy Ridley), die letzte Jedi, soll es nun richten und den finalen Sieg über ihren Widersacher Kylo und seine Gefolgschaft herbeiführen. Dabei stehen ihr selbstverständlich ihre Freunde Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), Chewbacca (Joonas Suotamo) und C-3PO (Anthony Daniels) zur Seite. Nicht ganz so selbstverständlich und auch ein wenig überraschend stellt sich heraus, dass Rey offenbar eine starke Verbindung zu einem äußerst finsteren und fast vergessenen Star-Wars-Charakter aufweist, was wiederum zu einem neuen Bündnis und einer spannenden Wendung führt.

Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker (Quelle: Star Wars Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Mai bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Unser Kosmos: Die Reise geht weiter – National Geographic 01.05. Wie man Baseball spielt 01.05. Star Wars: The Rise of Skywalker 04.05. Empire of Dreams: The Story of the Star Wars trilogy 04.05. Plötzlich Prinzessin 07.05. TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer 08.05. Ice Age - Kollision voraus 15.05. Marvel Studios: Expanding the Universe 15.05. Tron Legacy 21.05. Nachts im Museum 22.05. Der Millionenraub 29.05. Die Prouds − Der Inselabenteuerfilm 29.05. Micky und der Seehund 29.05. Serien The Mandalorian: Kapitel 8: Erlösung 01.05. Car SOS: Staffel 1-6 – National Geographic 01.05. Kirby Buckets Ultradimensional: Staffel 1-3 01.05. Kleine Abenteuer mit Chip und Chap: Staffel 1 01.05. Star Wars Resistance: Staffel 1 04.05. Star Wars Resistance: Staffel 2 15.05. Mech-X4: Staffel 1 & 2 22.05. Disney's Fairy Tale Weddings 29.05. Disney's Fairy Tale Weddings: Holiday Magic 29.05. Violetta: Staffel 2 29.05.

The World according to Jeff Goldblum

Mai



Amazon

Release-Datum Filme Code 8 02.05. Black 47 02.05. Wenn Fliegen träumen 03.05. Heidi 03.05. Imperium 04.05. Weltengänger 04.05. Und der Zukunft zugewandt 05.05. A Prayer Before Dawn 09.05. Mile 22 13.05. Heavysaurus: Ein Rockiges Steinzeit-Abenteuer 15.05. Liliane Susewind – Ein Tierisches Abenteuer 15.05. The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot 20.05. Das Haus der geheimnisvollen Uhren 24.05. Freaks – Sie sehen aus wie wir 24.05. The War of the Worlds – Krieg der Welten: Teil 1 & 2 25.05. The Vast of Night 29.05. Rettet Flora: Die Reise ihres Lebens 29.05. Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo 29.05. Serien

UPLOAD: Staffel 1

01.05. Black-ish: Staffel 5 01.05. Dispatches from Elsewhere: Staffel 1 08.05. The Last Narc: Staffel 1 [OV/OmU] 15.05. Homecoming: Staffel 2 [OV/OmU] 22.05. Der Beischläfer: Staffel 1 29.05.

Netflix

Release-Datum Filme

GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia 01.05. St. Vincent 01.05. The Untouchables – Die Unbestechlichen 01.05. Begabt – Die Gleichung eines Lebens 01.05. Kind 44 01.05. Super Mario Bros. 01.05. Das Leuchten der Erinnerung 01.05. Wilson – Der Weltverbesserer 01.05. Fred 2: Night of the Living Fred 01.05. Nur die halbe Geschichte 01.05. All Day and a Night 01.05. Mrs. Serial Killer 01.05. Tut Tut Cory Flitzer: Tanzt den Chrissy 01.05. Eleanor & Colette 04.05. Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill 05.05. 18 Geschenke 08.05. Whitestar 08.05. 12 Strong - Die wahre Geschichte der US - Horse Soldiers 08.05. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel 08.05. The Nun 10.05. Psychedelische Abenteuer: Have a good trip! 11.05. Gerichtsverfahren in den Medien 11.05. True: Magische Märchen 12.05. The Wrong Missy 13.05. Ich liebe dich, Spinner! 15.05. Patton Oswalt: I Love Everything 19.05. Ben Platt Live From Radio City Music Hall 20.05. Die Turteltauben 22.05. Die kleinen Superstrolche 22.05. E.T. the Extra-Terrestrial

22.05. 8 Mile 22.05. Ted 22.05. Hannah Gadsby: Douglas 26.05. I'm No Longer Here 27.05. Dorohedoro 28.05. Late Night – Die Show ihres Lebens 29.05. Serien Beinahe glücklich 01.05. Into the Night 01.05. Hollywood 01.05. Workin' Moms: Staffel 4 06.05. Scissor Seven: Staffel 2 07.05. Dead to Me: Staffel 2 08.05. The Eddy 08.05. Valeria 08.05. Restaurants am Abgrund: Staffel 2 08.05. Rust Valley Restorers: Staffel 2 08.05. The Hollow: Staffel 2 08.05. Bordertown: Staffel 3 11.05. Der unscheinbare Juanquini 15.05. White Lines 15.05. Magie für die Menschen: Staffel 3 15.05. She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 5 15.05. Die Königin und der Eroberer 16.05. Der große Blumenkampf 18.05. Süße Magnolien 19.05. ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 7 und 9 21.05. Geschichtshappen 22.05. Selling Sunset: Staffel 2 22.05. Trailer Park Boys: The Animated Series: Staffel 2 22.05. Control Z 22.05. Der Denver-Clan: Staffel 3 23.05. Intuition 28.05. Space Force 29.05. Somebody Feed Phil: Staffel 3 29.05. Queen of the South: Staffel 4 29.05. Snowpiercer Mai Blood & Water Mai

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

