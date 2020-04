Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im April 2020

Die Star-Trek-Parodie The Orville wurde zu Beginn insbesondere von Hardcore-Trekkies eher kritisch beäugt. Über zwei Staffeln hinweg konnte die Serie aber so viele Zuschauer begeistern, dass ab Ende 2020 sogar schon die dritte Staffel ausgestrahlt werden soll. In The Orville bereist Captain Ed Mercer (Seth McFarlane) mit seiner bunten Crew, zu der auch seine Exfrau gehört, in bester Star-Trek-Manier das Weltall. Das Fortbewegungsmittel für diese Abenteuer ist das Forschungsraumschiff Orville. An Bord des Raumschiffs geht es meist recht unterhaltsam und turbulent zu, und auch an Star-Trek-relatierten Gags mangelt es der Serie natürlich nicht. Die 1. Staffel ist bereits bei Amazon Prime Video verfügbar, je nach Bedarf als Stream oder auch auf DVD/Blu-ray. Die 2. Staffel von The Orville gesellt sich ab dem 30.04.2020 dazu.

Trailer zu The Orville Staffel 2 (Quelle: The Orville)

Zurück in die Zukunft 1-3

Der quirlige Marty McFly (Michael J. Fox) lebt mit seiner Familie in der fiktiven Stadt Hill Valley in Kalifornien. In seiner High School wird er für seine musikalischen Vorlieben belächelt und von einer Gruppe Rowdies regelmäßig gemobbt. Als sein Freund Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) - ein durchgeknallter Wissenschaftler, den er nur "Doc" nennt – im Jahr 1985 einen DeLorean DMC-12 so umbaut, dass er in der Lage ist durch die Zeit zu reisen, ändert sich Martys Leben schlagartig. Doc möchte Marty den DeLorean vorführen, wobei es jedoch zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommt: der Doc wird erschossen und Marty landet per Zeitreise im Jahr 1955. Marty versucht einen Weg zu finden, um Zurück in die Zukunft reisen und seinen Freund retten zu können. Alle drei Zurück-in-die-Zukunft-Filme laufen ab dem 11.04.2020 bei Amazon Prime Video.

Trailer zu Zurück in die Zukunft (Quelle: Universal Pictures)

Blackkklansman

In den USA der frühen 70er-Jahre gehört Rassismus zum Alltagsbild, so auch in Colorado Springs. Trotzdem ist Ron Stallworth (John David Washington) der erste Schwarze, der dort beim örtlichen Polizeidepartment eingestellt wird. Ron ermittelt vorerst Undercover und schleicht sich regelmäßig bei Veranstaltungen der Black-Power-Bewegung ein, um diese zu überwachen. Eines Tages hat er den grandiosen Einfall, den Ku-Klux-Klan zu kontaktieren und greift kurzerhand zum Telefonhörer. Er gibt sich als weißer Rassist aus und wird sogar als Mitglied in die Reihen der Kapuzenträger aufgenommen. Aus offensichtlichen Gründen kann Ron allerdings nicht an persönlichen Treffen teilnehmen und so soll schließlich sein weißer, jüdischer Kollege Flip (Adam Driver) für ihn einspringen. Ron und Flip dringen immer tiefer in die Kreise des KKK ein und finden schließlich heraus, dass die Rassisten einen Terroranschlag planen. Blackkklansman läuft ab dem 21.04.2020 bei Amazon Prime Video.

Trailer zu Blackkklansman (Quelle: Focus Features)

Community

Der Anwalt Jeff Winger verliert aufgrund seines gefälschten Abschlusses die Zulassung. Er beschließt den Abschluss am Greendale Community College nachzuholen und gründet dort eher unfreiwillig eine Spanisch-Lerngruppe, die "Community". Die Gruppe besteht aus den sieben Hauptcharakteren Britta Perry (Gillian Jacobs), Pierce Hawthorne (Chevy Chase), Annie Edison (Alison Brie), Shirley Bennett (Yvette Nicole Brown), Troy Barnes (Donald Glover), Abed Nadir (Danny Pudi) und natürlich Jeff (Joel McHale). Britta möchte ihre Zeit als Anarchistin hinter sich lassen, der nerdige Abed versucht mithilfe der Gruppe seine Angst vor sozialen Kontakten zu bekämpfen, die streng gläubige Single-Mutter Shirley strebt nach Unabhängigkeit, die ambitionierte Adderall-Abhängige Annie will ihre Karriere wieder auf die Reihe bekommen, der verletzte Footballspieler Troy sucht nach einer Job-Alternative und der superreiche, einsame Pierce sucht einfach nur den Kontakt zu anderen Menschen. Die Staffeln 1-6 von Community gibt es ab dem 01.04.2020 bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Community (Quelle: Sony Pictures Entertainment)

Criminal Squad

Die Gangster-Karriere des routinierten Ray Merriman (Pablo Schreiber) und seiner Komplizen, darunter auch Enson Levoux (Curtis ‘50 Cent’ Jackson), gerät eines Tages ins Stocken, als die Bande einen Geldtransporter-Raub vermasselt. Der überfallene Geldtransporter stellt sich als leer heraus, bei der Flucht kommt es zu einer Schießerei und mehrere Menschen verlieren dabei ihr Leben. Als wäre das noch nicht schlimm genug, befinden sich Ray und Konsorten nun auch noch im Fadenkreuz des skrupellosen und korrupten Ermittlers Nick Flanaghan (Gerard Butler) samt seinem Sonderkommando. Trotz der angespannten Situation plant Ray mit seinen Jungs einen letzten großen Coup, der auf die Federal Reserve Bank abzielt und über eine halbe Milliarde Dollar einbringen soll. Criminal Squad gibt es ab dem 01.04.2020 bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Criminal Squad (Quelle: Concorde Movie Lounge)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im April bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat 03.04. Passengers 05.04. Summer Love 07.04. Rocketman 10.04. Kursk 11.04. Zurück in die Zukunft I-III 11.04. Mamma Mia! Here We Go Again 15.04. Citizen K 15.04. Selah & the Spades 17.04. Eine moralische Entscheidung 18.04. Breaking In 20.04. Blackkklansman 21.04. I Am Mother 22.04. Cleo 24.04. Playmobil: Der Film 29.04. Evan Allmächtig 29.04. Serien

Tales from the Loop: Staffel 1 03.04. Bibi & Tina: Staffel 1 03.04. All or Nothing: Philadelphia Eagles: Staffel 5 10.04. Bosch: Staffel 6 17.04. Dino Dana: Staffel 3, Teil 2 17.04. The Orville: Staffel 2 30.04. Netflix Release-Datum Filme

Julian Schnabel: A Private Portrait 01.04. Der Mohnblumenberg 01.04. Das wandelnde Schloss 01.04. Mädelstrip 01.04. Stimme des Herzens – Whisper of the Heart 01.04. Wie der Wind sich hebt 01.04. Magnolien aus Stahl 01.04. Chroniken der Unterwelt – City of Bones 01.04. Criminal Squad - Dirty Jobs, Dirty Cops 01.04. Sniper: Legacy 01.04. Gregs Tagebuch – Böse Falle! 01.04. Erinnerungen an Marnie 01.04. Pom Poko 01.04. Ponyo 01.04. Choked 01.04. The Iliza Shlesinger Sketch Show 01.04. David Batra: Der Elefant im Raum 01.04. Anleitung für einen Drogenskandal 01.04. Violet Evergarden und das Band der Freundschaft 02.04. Haus des Geldes: Das Phänomen 03.04. Coffee & Kareem 03.04. Spirit – wild und frei: Reitakademie 03.04. Sternenstreif 03.04. Geheimnis eines Lebens 04.04. Ungehorsam 06.04 The Big Show Show 06.04 The Infiltrator 09.04. Der weiße Hai – Die Abrechnung 10.04. Meg 10.04. LA Originals 10.04. Mein WWE Main Event 10.04. Love Wedding Repeat 10.04. La vie scolaire 10.04. Tigertail 10.04. Spielmacher 13.04. Chris D'Elia: No Pain 14.04. Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia 15.04. Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos 16.04. Sergio 17.04. Betonrausch 17.04. Erde und Blut 17.04. Middleditch & Schwartz 21.04. Das Schweigen des Sumpfes 22.04. Plagi Breslau – Die Seuchen Breslaus 22.04. Teen Titans Go! To the Movies 22.04. Circus of Books 22.04. Familie Willoughby 22.04. Tyler Rake: Extraction 24.04. Yours Sincerely, Kanan Gill 24.04. Crazy Rich 27.04. A Secret Love 29.04. Cyntoia Brown: Die Geschichte einer begnadigten Mörderin 29.04. Reichlich verliebt 30.04. Dangerous Lies 30.04. Queen Zaza – Die letzten Drachenfänger 30.04. Serien Marlon: Staffel 2 01.04. Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir: Staffel 3 01.04. Supergirl: Staffel 4 01.04. Community: Staffeln 1-6 01.04. Pokémon – die TV-Serie: Sonne und Mond – Ultra Legenden: Staffel 3, Teil 1 01.04. Mascha und der Bär: Staffel 3 01.04. Nailed It!: Staffel 4 01.04. Sunderland ‘Til I Die: Staffel 2 01.04. Haus des Geldes: Teil 4 03.04. Terrace House: Tokio 2019–2020: Teil 3 07.04. Hi Score Girl: Staffel 2 09.04. Brews Brothers 10.04. Outer Banks 15.04. Fary: Hexagone: Staffel 2 16.04. Fauda: Staffel 3 16.04. Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts: Staffel 1 17.04. El Dragón: Die Rückkehr eines Kriegers: Staffel 2 17.04. Jack, der Monsterschreck: Buch 2 17.04. Hyena 18.04. Hi Bye, Mama! 19.04. Grasgerichte 20.04. Enthüllungen zu Mitternacht 20.04. Final Space: Staffel 2 22.04. The Story of God with Morgan Freeman: Season 3 22.04. Verrückter Planet 22.04. Erbe gesucht 22.04. Blumige Aussichten: Staffel 3 23.04. After Life: Staffel 2 24.04. Hallo Ninja: Staffel 2 24.04. The Last Kingdom: Staffel 4 26.04. Noch nie in meinem Leben… 27.04. Foodhacks mit Nadiya Hussain 29.04. Extracurricular 29.04. Drei Meter über dem Himmel 29.04. The Victims' Game 30.04. The Forest of Love: Deep Cut 30.04. ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 8 und 9 April The Circle: Frankreich April

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

