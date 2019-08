Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im August

Stephen Kings ES (2017) ist die zweite Film-Umsetzung des gleichnamigen Romans, der 1990 zum ersten Mal verfilmt wurde und im TV zu sehen war. In der US-Kleinstadt Derry verschwinden Kinder auf mysteriöse Weise und noch dazu am helllichten Tag. Dahinter steckt offenbar eine Art Dämon im Clownkostüm namens Pennywise, der die Kinder anlockt und tötet. Um nicht das nächste Opfer des Clowns zu werden, schließen sich die Freunde Stanley, Richie, Mike, Bill, Beverly, Eddie und Ben zusammen und gründen den "Club der Verlierer". Gemeinsam wollen sie den Dämon aufspüren und ihm das Handwerk legen. Das gefällt Pennywise natürlich überhaupt nicht und so setzt er seine dämonischen Fähigkeiten ein, um den Kindern das Leben zum Albtraum zu machen. ES (2017) gibt es ab dem 22.08.2019 bei Netflix zu sehen.

Inglourious Basterds



Inglourious Basterds basiert auf einem fiktiven Verlauf des 2. Weltkriegs und erzählt eine Geschichte in fünf Kapiteln, die alle inhaltlich miteinander verbunden sind. Im Zentrum der Handlung steht das jüdische Mädchen Shoshanna, das zu Beginn des Films mit ansehen muss, wie Nazis ihre Familie töten. Sie selbst entkommt jedoch knapp und verschreibt ihr Leben fortan dem Widerstand – unter anderem plant sie einen Anschlag auf Adolf Hitler. Aus dem Tarantino-typischen Star-Aufgebot ragt neben Größen wie Brad Pitt, Mélanie Laurent, Diane Kruger und Michael Fassbender vor allem der Österreicher Christoph Waltz in seiner Rolle als SS-Standartenführer Hans Landa hervor. Aber auch bekannte deutsche Schauspieler wie Martin Wuttke, Ken Duken, Daniel Brühl und Gedeon Burkhard sind in dem kultigen Streifen zu sehen. Inglourious Basterds läuft ab den 16.08.2019 bei Netflix.

Thor: Tag der Entscheidung

Thor: Tag der Entscheidung ist der dritte Teil der Filmreihe, die auf den Geschichten um den namensgebenden Superhelden aus den Marvel-Comics basiert. Darin wird Thor zunächst von einem Dämon namens Surtur gefangen genommen und auf der anderen Seite des Universums eingekerkert. Er kann sich jedoch mithilfe seines legendären Hammers befreien und kehrt schließlich nach Asgard zurück, wo er seinen Bruder Loki trifft, der sich auf dem Thron des Vaters (Odin) breitgemacht und diesen auf der Erde hilflos zurückgelassen hat. Als Thor seinen Vater schließlich wiederfindet, offenbart ihm dieser, dass die Todesgöttin Hela bald eine Gefahr für die Erde, Asgard und andere Welten sein wird. Mit dem Hulk und Loki an seiner Seite, stellt Thor sich der Gefahr entgegen. Zu sehen gibt es Thor: Tag der Entscheidung ab dem 15.08.2019 bei Netflix.

The Terror, Staffel 2

Die erste Staffel der düsteren Anthologie-Serie The Terror handelte von der Franklin-Expedition, welche im Jahr 1845 die Nordwestpassage kartografisch erfassen sollte. In der nun folgenden zweiten Staffel geht es um ein Internierungslager, in dem die Amerikaner während des 2. Weltkriegs gegnerische Japaner gefangen halten. Die Gemeinschaft im Lager wird eines Tages von einem bedrohlichen Wesen heimgesucht, das in der Lage ist, Körper und Geist eines Menschen zu übernehmen. Das Verschmelzen historischer Ereignisse mit Horror-Elementen brachte schon in Staffel 1 eine spannende Genre-Mischung hervor, ebenso vielversprechend wirken die Trailer zur 2. Staffel, die ab dem 16.08.2019 bei Amazon Prime Video* bereit steht.

Carnival Row

In der Fantasy-Serie Carnival Row leben Menschen und mythische Kreaturen wie Elfen gemeinsam in einer Großstadt, die ein wenig an das viktorianische London erinnert. Das Zusammenleben läuft mehr oder weniger friedlich ab, als jedoch ein Krieg ausbricht und immer mehr mythische Flüchtlinge in der Stadt Zuflucht suchen, kippt die Stimmung. Die Menschen beanspruchen den Lebensraum in der Stadt für sich und alle anderen Wesen werden zum Feindbild erklärt. Die übernatürlichen Stadtbewohner werden ihrer Grundrechte beraubt, gedemütigt, gejagt und sogar ermordet. Dem menschlichen Ermittler Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), der eine Mordserie untersucht, liegt hingegen viel daran, ein friedliches Miteinander wiederherzustellen. Das ist unter anderem auch auf sein romantisches Verhältnis zu der Elfe Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) zurückzuführen. Die 1. Staffel von Carnival Row gibt es ab dem 30.08.2019 bei Amazon, zunächst aber nur im englischen Originalton. Im September 2019 soll es die Serie dann auch auf Deutsch geben.

American History X

Während der Neonazi Derek wegen eines abscheulichen Gewaltverbrechens für mehrere Jahre im Gefängnis sitzt, tritt sein jüngerer Bruder Danny in seine Fußstapfen. Danny umgibt sich ausschließlich mit gewaltbereiten Neonazis, die seinen Bruder für seine Taten verehren. Derweil erlebt Derek im Knast allerdings einen Sinneswandel und schämt sich schließlich für seine von Rassismus beherrschte Vergangenheit. Als er nach drei Jahren entlassen wird, versucht er seinen Bruder davon abzuhalten, dieselben Fehler wie er selbst zu begehen. Doch seine ehemaligen Neonazi-Freunde sind für Danny inzwischen eine Art Ersatzfamilie – die mit der neuen Einstellung ihres ehemaligen Vorzeige-Nazis alles andere als einverstanden ist . American History X läuft ab dem 21.08.2019 bei Amazon.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im August bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Vielleicht lieber morgen 01.08. My Little Pony – Der Film 05.08. Girls Trip 05.08. Beautiful Boy 06.08. Anna und die Apokalypse 06.08. Pieta 08.08. Nur ein kleiner Gefallen 08.08. Bushwick 09.08. Klitschko 10.08. Matrix Trilogy (1-3) 11.08. Oblivion 14.08. A Ghost Story 15.08. Die Goonies 16.08. Die Schneiderin der Träume 16.08. Summer ‘03 18.08. Blade Trilogy (1-3) 18.08. Pitch Perfect 3 20.08. Ein Hologramm für den König 20.08. American History X 21.08. In meinem Kopf ein Universum 26.08. Tammy – Voll abgefahren 27.08. Shoplifters – Familienbande 27.08. Peppermint – Angel of Vengeance 29.08. Dany – Eine Vater-Sohn-Geschichte 29.08. Serien

Private Practice: Staffeln 1–6 01.08. The Last Ship: Staffeln 1 & 2 01.08. Fackeln im Sturm: Staffeln 1–3 01.08. The Mentalist: Staffeln 1–7 01.08. Der Prinz von Bel-Air: Staffeln 1–6 01.08. This Is Football 02.08. Marvel’s Agent Carter: Staffeln 1 & 2 02.08. Preacher: Staffel 4 05.08. Free Meek: Staffel 1 09.08. Shades of Blue: Staffel 3 15.08. Inside Borussia Dortmund 16.08. The Terror: Staffel 2 16.08. Carnival Row: Staffel 1 (OV/OmU) 30.08. Netflix Release-Datum Filme

01.08. Rango 01.08. 300 01.08. The Bucket List 01.08. I Am Legend 01.08. Hancock 01.08. Girl, Interrupted 01.08. My Best Friend's Wedding 01.08. 300: Rise of an Empire 01.08. As Good as It Gets 01.08. Michael Jackson's This Is It 01.08. Hostel 01.08. Persona 3 the Movie: #2 Midsummer Knight's Dream 01.08. Die Insel der besonderen Kinder 01.08. Otherhood 02.08. Nick für ungut: Teil 2 05.08. Enter the Anime 05.08. The Family 09.08. Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders 09.08. Spirit – wild und frei: Pferdegeschichten 09.08. Die Kinderdetektei 09.08. Tiffany Haddish Presents: They Ready 13.08. Whindersson Nunes: Erwachsen 15.08. Cannon Busters 15.08. Thor: Tag der Entscheidung 15.08. Geostorm 16.08. The Prince of Egypt 16.08. Hop 16.08. Inglourious Basterds 16.08. The Dilemma 16.08. Blue Crush 16.08. Hellboy II: The Golden Army 16.08. Vertigo 16.08. Scent of a Woman 16.08. Funny People 16.08. Role Models 16.08. Kill the Irishman 16.08. Drag Me to Hell 16.08. Videodrome 16.08. Ffolkes 16.08. Leatherheads 16.08. Back to the Future 16.08. Bean: The Ultimate Disaster Movie 16.08. It's Kind of a Funny Story 16.08. Along Came Polly 16.08. Einer von sechs 16.08. Die kleine Schweiz 16.08. Diagnosis 16.08. Invader Zim: Enter the Florpus 16.08. Schulanfang für die Supermonster 16.08. Simon Amstell: Set Free 20.08. Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer 21.08. American Factory 21.08. Es 22.08. El Pepe: Una vida suprema 23.08. HERO MASK: Teil II 23.08. Falling Inn Love 29.08. Disney Pixar Coco – Lebendiger als das Leben! 29.08. Kardec 29.08. La Grande Classe: alles beim Alten 30.08. True and the Rainbow Kingdom: Wild Wild Yetis 30.08. Carole und Tuesday 30.08. Serien iZombie: Staffel 4 01.08. Arrow: Staffel 6 01.08. Assassination Classroom: Koro Sensei Quest: Staffel 1 01.08. Dear White People: Ausgabe 3 02.08. Basketball oder nichts 02.08. Derry Girls: Staffel 2 02.08. Fragestunde mit den StoryBots: Staffel 3 02.08. She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 3 02.08. Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 4 04.08. Der nackte Regisseur 08.08. Wu Assassins 08.08. Dollar 08.08. Sintonia 09.08. Die Telefonistinnen: Staffel 4 09.08. GLOW: Staffel 3 09.08. Parfum: Staffel 1 15.08. Marlon: Season 1 16.08. Better Than Us 16.08. 45 Umdrehungen 16.08. QB1: Beyond the Lights: Staffel 3 16.08. Green Frontier 16.08. Victim Number 8 (La víctima número 8) 16.08. MINDHUNTER: Staffel 2 16.08. Hyperdrive 21.08. Love Alarm 22.08. Rust Valley Restorers 23.08. Dinner für Millionäre: Staffel 2 27.08. Trolls – Die Party geht weiter!: Staffel 7 27.08. Droppin' Cash: Staffel 2 28.08. Workin' Moms: Staffel 3 29.08. 13 Commandments 30.08. Styling Hollywood 30.08. Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstandes

30.08. The A List 30.08. Der kleine Bheem: einfach stark: Staffel 2 30.08. Der Pate von Bombay: Staffel 2 August



Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

