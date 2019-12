Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Dezember 2019

Die Buchreihe "Die Geralt-Saga" stammt aus der Feder des polnischen Autors Andrzej Sapkowski und diente schon als Vorlage für die beliebte Videospiel-Reihe "The Witcher", die mit "The Witcher 3: Wild Hunt" 2015 ihren Zenit erreichte. Nun soll die düstere Fantasy-Geschichte rund um den Hexer Geralt von Riva uns auch in Serien-Form in ihren Bann ziehen. Ab dem 20.12.2019 geht bei Netflix die erste Staffel von The Witcher mit acht rund 60-minütigen Episoden an den Start – eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt. Protagonist Geralt verfügt über dunkle Kräfte, die er einsetzt, um Jagd auf allerlei fiese Kreaturen zu machen. Bei Normalsterblichen eckt er meist an und wird als abscheulicher Sonderling abgestempelt, dennoch trifft er auf seiner Reise auch auf Charaktere, wie die Prinzessin Ciri oder die Magierin Yennefer, die ihm wohlgesonnen sind.

Lost in Space, Staffel 2

In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Kolonisierung des Weltraums zu Realität geworden. Die Plätze auf den Raumschiffen sind allerdings begrenzt und so gibt es ein strenges Auswahlverfahren, das die Pioniere für dieses Vorhaben herauskristallisieren soll. Die Familie Robinson hat das große Glück zu den Privilegierten zu gehören, die in den Weiten des Weltalls nach einem neuen Zuhause für die Menschheit suchen sollen. Die Reise ins Ungewisse verläuft jedoch nicht nach Plan, sodass die Robinsons schließlich Lichtjahre von ihrem ursprünglichen Ziel entfernt auf einem fremden Planeten stranden. Dort werden sie nicht nur mit einer lebensfeindlichen Umgebung konfrontiert, sondern auch mit einer geheimnisvollen künstlichen Intelligenz und einigen ungeahnten zwischenmenschlichen Konflikten. Die 2. Staffel von Lost in Space startet am 24.12.2019 bei Netflix.

The Hateful 8

In einem winterlichen Wild-West-Setting treffen sich acht ebenso zwielichtige wie gefährliche Gestalten in einer Gaststätte, wo sie wetterbedingt die Nacht miteinander verbringen müssen. In einer von Misstrauen und Vorsicht geprägten Atmosphäre stellen sich die acht einander vor, wobei stets Lügen oder Halbwahrheiten die Gespräche beherrschen. Unter den Gästen von "Minnies Miederwarenladen" ist auch der Kopfgeldjäger Marquis Warren (Samuel L. Jackson), der schon im Vorfeld auf den Kollegen John Ruth (Kurt Russell) samt seiner Gefangenen Daisy trifft. Daisy Domergue gehört einer skrupellosen Verbrecherbande an, die im Verlauf der Geschichte immer mehr in den Fokus der Handlung rückt. Außerdem stellt sich heraus, dass die meisten der acht auf irgendeine Art und Weise nicht "ganz sauber" sind, weshalb sich die Stimmung innerhalb der inhomogenen Gruppe stetig aufheizt. The Hateful 8 ist der mittlerweile achte Film aus der Feder des Regisseurs Quentin Tarantino und läuft ab dem 01.12.2019 bei Amazon Prime Video.

The Expanse, Staffel 4

Die Science-Fiction-Serie The Expanse basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck und lief in Deutschland zunächst mit drei Staffeln bei Netflix. Kurz bevor die Serie ihr jähes Ende fand, übernahm Amazon alle drei Staffeln von The Expanse in das eigene Programm und kündigte sogleich eine vierte Staffel an. The Expanse spielt in einer 200 Jahre entfernten, dystopischen Zukunft, in der die Erdenbewohner aufgrund von Überbevölkerung und eines massiv angestiegenen Meeresspiegels darauf angewiesen sind, andere Teile des Sonnensystems zu besiedeln. So werden unter anderem auf dem Mond und dem Mars Kolonien errichtet. Zwischen den neuen Siedlungen auf anderen Planeten und der Erde entstehen politische Spannung und Kämpfe um Macht sowie Ressourcen, in die auch die Widerstandsbewegung "Outer Planets Alliance" verwickelt ist, zu der auch ein Großteil der Serien-Protagonisten gehört. Die 4. Staffel von The Expanse ist ab dem 13.12.2019 bei Amazon Prime Video* verfügbar.

Monsieur Claude und seine Töchter

Monsieur Claude hat vier wundervolle Töchter, die eine nach der anderen das heimische Nest verlassen und heiraten. Drei von ihnen sind bereits unter der Haube, als auch die letzte von ihnen bereit ist, ihren Eltern den zukünftigen Ehemann zu präsentieren. Der mehr oder weniger rassistische Claude hofft darauf, nun endlich einen weißen Katholiken als Schwiegersohn zu bekommen, da seine drei anderen Schwiegersöhne, ein Asiate, ein Araber und ein Franzose jüdischen Glaubens, so gar nicht in sein Weltbild passen. Doch auch die letzte, unverheiratete Tochter stellt die Nerven ihres Vaters auf die Probe. Der turbulenten Familien-Komödie fehlt es trotz des ernsten Fundaments nicht an Herz, herrlich schwarzem Humor und Vorurteilen in alle Richtungen, die ausgesprochen, ausgelebt und auch widerlegt werden. Ab dem 04.12.2019 gibt es die bissige Komödie Monsieur Claude und seine Töchter bei Amazon zu sehen.

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Dezember bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme The Hateful 8 01.12. Elliot, das kleinste Rentier 01.12. The Wilde Wedding 03.12. Monsieur Claude und seine Töchter 04.12. Monsieur Claude 2 04.12. Spider in the Web 05.12. Matriarch – Sie will dein Baby 06.12. Ballerina: Ihr Traum vom Bolschoi 09.12. Carol 14.12. Eingeimpft – Familie mit Nebenwirkungen 14.12. Mrs. Mills von nebenan 15.12. Der Sex Pakt 16.12. Der Schuh des Manitu 17.12. Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans 18.12. The Aeronauts 20.12. Iron Sky: The Coming Race 20.12. Paul und die Schule des Lebens 21.12. Lady Bird 23.12. Mission Panda - Ein tierisches Team 23.12. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks 25.12 Asterix im Land der Götter 25.12 Kill Chain

27.12. Letztendlich sind wir dem Universum egal 31.12. Hereditary – Das Vermächtnis 31.12. Serien

Airwolf: Staffeln 1-4

01.12. Vikings: Staffel 6 05.12. The Marvelous Mrs. Maisel: Staffel 3 (OV/OmU) 06.12. The Grand Tour presents: Seamen (OmU) 13.12. The Expanse: Staffel 4 13.12. Netflix Release-Datum Filme

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen 01.12. Bad Sitter 01.12. Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene 01.12. Lass mich mal ran! – Als Junge ist sie spitze 01.12. Manhattan Murder Mystery 01.12. Spy Girls – D.E.B.S. 01.12. Gegen jede Chance 01.12. An deiner Seite 01.12. Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir 01.12. Sonic X: Chaos & Shadow Sagas 01.12. Sonic X: Chaos Emerald Saga 01.12. Sonic X: New World Saga 01.12. Sonic X: Egg Moon & Emerl & Homebound Saga 01.12. Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen 01.12. Dead Kids 01.12. A Cinderella Story: Christmas Wish 02.12. Team Kaylie: Teil 2 02.12. The First Temptation of Christ 03.12. Tiffany Haddish: Black Mitzvah 03.12. Insidious: The Last Key 04.12. A Christmas Prince: The Royal Baby 05.12. Marriage Story 06.12. Astronomy Club: Die Sketch-Show 06.12. Geständnisse eines Mörders 06.12. Spirit – wild und frei: Weihnachts-Spirit 06.12. Karakai Jozu no Takagi-san: Staffel 2 06.12. Amit Tandon: Familien-Tandonzen 09.12. Weihnachten mit Familienanhang 09.12. Michelle Wolf: Joke Show 10.12. Jack Whitehall: Weihnachten mit meinem Vater 12.12. 6 Underground 13.12. Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht 16.12. Honey 16.12. Ready Player One 16.12. Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America! 17.12. Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer 18.12. Nach der Razzia 19.12. Die zwei Päpste 20.12. The 15:17 to Paris 23.12. Como caído del cielo: Pedros Zugabe 24.12. John Mulaney & The Sack Lunch Bunch 24.12. Fast & Furious Spy Racers 26.12. The App 26.12. Kevin Hart: Don’t F**k This Up 27.12. Hot Gimmick: Girl Meets Boy 28.12. The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened 30.12. Fifty Shades of Black – Gefährliche Hiebe 31.12. Serien Zeit der Geheimnisse



ab sofort Geheimnisse des Universums: Staffel 1 01.12. Magic Kaito: Staffel 1 01.12. Gormiti: Staffel 1 01.12. The Lies Within 02.12. Los Briceño: Eine Familie auf Rädern 04.12. Magie für die Menschen: Staffel 2 04.12. Apache: The Life of Carlos Tevez 05.12. Weihnachten zu Hause 05.12. V Wars 05.12. Der Auserwählte: Staffel 2 06.12. Triad Princess 06.12. Three Days of Christmas 06.12. Virgin River 06.12. Fuller House: Staffel 5 06.12. The Amazing World of Gumball: Staffel 1 15.12. The Amazing World of Gumball: Staffel 2 15.12. The Amazing World of Gumball: Staffel 3 15.12. Clarence: Season 1 15.12. Chief of Staff: Staffel 2 17.12. Soundtrack 18.12. Ultraviolett – Amateurdetektive im Internet: Staffel 2 19.12. The Witcher 20.12. Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 2 24.12. Carole und Tuesday: Teil 2 24.12. Terrace House: Tokio 2019–2020: Teil 2 24.12. You – Du wirst mich lieben: Staffel 2 26.12. Der Basar des Schicksals 26.12. Salvation: Staffel 2 26.12. Atiye: Die Gabe 27.12. Alexa und Katie: Staffel 3 30.12. Mein Nachbar 31.12. Palast Yanxi: Abenteuer einer Prinzessin 31.12. The Degenerates: Staffel 2 31.12. The Ollie & Moon Show: Staffel 1 31.12. Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake: Staffel 5 & 6 Dezember

