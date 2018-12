Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Dezember

Netflix startet den Dezember mit dem Anarcho-Superhelden Deadpool. Nachdem bei dem Ex-Special-Forces-Soldat Wade Krebs im Endstadium diagnostiziert wird, wendet er sich an ein Versuchslabor, wo er vom Krebs geheilt werden und Superkräfte erhalten soll. Der Leiter des Labors ist jedoch eher ein moderner Sklavenhändler, der die Versuchspersonen zwar mit übernatürlichen Kräften ausstattet, dafür aber mittels Folter zu willenlosen Fleischbergen macht, die im Anschluss an den Meistbietenden verkauft werden. Wade entkommt der Prozedur nur knapp und wird dabei äußerlich entstellt, verfügt aber fortan über extreme Selbstheilungskräfte – und führt fortan hinter der Fassade des zynischen Anti-Helden "Deadpool" eine Rachefeldzug gegen seine Peiniger.

Am 11.12. geht bei Netflix Sully an den Start. Das Drama erzählt die Geschichte des Piloten Chesley „Sully“ Sullenberger, der im Jahr 2009 eine spektakuläre Notwasserung auf dem Hudson River durchführte. Die 155 Passagiere des US-Airways-Flug 1549 überlebten das Unglück allesamt nahezu unverletzt und der Pilot wurde quasi über Nacht zu einem weltbekannten Helden. Die Verfilmung des Vorfalls handelt nicht von dem Absturz selbst, sondern zeigt auch, wie Sully und sein Co-Pilot sich vor der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde (NTSB) verantworten müssen. Die NTSB warf den beiden nämlich vor, die Passagiere mit ihrer Notlandung auf dem Fluss unnötig in Gefahr gebracht zu haben.

Das Schicksal ist ein mieser Verräter ist ab dem 31.12. auf Netflix zu sehen. Das Drama handelt von zwei Teenies, Hazel und Gus, die beide an Krebs leiden und sich im Rahmen einer Selbsthilfegruppe kennen lernen. Hazel fühlt sich schon nach kurzer Zeit sehr zu Gus hingezogen und auch Gus entwickelt Gefühle für Hazel. Im Angesicht ihrer tödlichen Krankheit entwickeln die beiden einen Galgenhumor, der sie stark verbindet. Der Krebs wirft Hazel und Gus jedoch schneller in die harte Realität zurück, als ihnen lieb ist – und so sehen sie sich plötzlich mit der Situation konfrontiert, einander schon bald wieder zu verlieren.

Bei Amazon Prime Video* geht es mit Das Schweigende Klassenzimmer am 01.12. recht dramatisch los. Der deutsche Spielfilm beschäftigt sich mit einem Vorfall, der sich 1956 in einem Klassenzimmer in der DDR tatsächlich zugetragen hat. Als den beiden ostdeutschen Abiturienten Theo und Kurt nach einem Besuch in Westberlin auffällt, wie unterschiedlich die Berichterstattung in Ost und West über den Ungarischen Volksaufstand ausfällt, beschließen sie, etwas zu unternehmen. Sie überzeugen ihre gesamte Klasse davon, während des Geschichtsunterrichts eine Schweigeminute aus Solidarität mit den Opfern des Aufstandes abzuhalten – mit ungeahnt schwerwiegenden Folgen.

Future Man gibt es ab dem 14.12. zu sehen. Die SciFi-Serie handelt von dem nerdigen Hausmeister Josh Futturman, der sein Geld in einem Forschungslabor für sexuell übertragbare Krankheiten verdient. Josh lebt noch bei seinen Eltern und vertreibt sich seine Freizeit hauptsächlich mit dem Videospiel "The Biotic Wars". Eines Tages statten ihm die Protagonisten des Spiels einen Besuch in seinem Zimmer ab und fordern ihn auf, sie auf eine Reise durch die Zeit zu begleiten, um die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren.

Kurz vor Weihnachten, ab dem 22.12., zeigt Amazon zudem die Filmbiographie I, Tonya. Der Film widmet sich dem dramatischen Angriff auf die Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan, der von ihrer Konkurrentin Tonya Harding und ihrem Ehemann veranlasst wurde. Inwiefern Tonya selbst in die Planung involviert war, ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. I, Tonya zeigt Hardings Leben nach dem Ende ihrer Karriere und gibt Einblicke in ihr verkorkstes Privatleben. Auch der Vorfall selbst sowie die folgenden Ereignisse und die Konsequenzen für Tonya und ihren Mann sind Teil des Films.

Amazon Release-Datum Genre Filme Ich, Einfach Unverbesserlich 1+2 ab sofort KIDS Minions ab sofort KIDS Stolz und Vorurteil und Zombies 01.12. Horror Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten? 01.12. KIDS Conor McGregor: Notorious 01.12. Dokumentation Das schweigende Klassenzimmer 01.12. Drama Nightmare – Schlaf nicht ein! 04.12. Horror E-m@il für dich 05.12. RomCom Die Nacht der Nächte 05.12. Komödie Plötzlich Santa 06.12. Komödie Ballerina – Gib deinen Traum niemals auf 09.12. Drama Hostile 13.12. Thriller Rubbeldiekatz 14.12. Komödie I, Tonya 22.12. Drama Fast & Furious 8 24.12. Action Hatchet 1-3 26.12. Horror Hatchet – Victor Crowley (Hatchet 4) 26.12. Horror Fast & Furious 1-6 27.12. Action Vor uns das Meer 29.12. Drama Serien Vikings - Staffel 5, Teil 2 29.11. Drama Die Conners - Staffel 1 30.11. Comedy The Missing - Staffel 2 01.12. Krimi Shades of Blue - Staffeln 2+3 01.12. Krimi The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 2 05.12. Drama Future Man - Staffel 1 14.12. SciFi-Comedy 12 Monkeys - Staffel 3 15.12. Thriller Der Lack ist ab - Staffel 5 28.12. Comedy The Quest: Die Serie - Staffel 4 31.12. Abenteuer Netflix Release-Datum Genre Filme

Sind wir endlich fertig? 01.12. Komödie Legenden der Leidenschaft 01.12. Drama Legion 01.12. Fantasy Stealth – Unter dem Radar 01.12. Action That Demon Within 01.12. Fantasy The Big Hit 01.12. Action The Bullet Vanishes 01.12. Drama The Great Magician 01.12. Fantasy The Trap 01.12. Drama Dreizehn 01.12. Drama Deadpool 01.12. Action Bridge of Spies – Der Unterhändler 01.12. Thriller Green Room 01.12. Mystery Monuments Men – Ungewöhnliche Helden 01.12. Drama Battle 01.12. Drama Crossroads 01.12. Drama Willkommen bei den Hartmanns 04.12. Dramödie Jerry Cotton 05.12. Krimikomödie Passengers 05.12. SciFi-Drama Die Supermonster und der Wunschstern 07.12. KIDS Balto: Ein Hund mit dem Herzen eines Helden 07.12. Drama Savages 07.12. Drama Jungfrau (40), männlich, sucht... 07.12. Komödie The Big Lebowski 07.12. Komödie Liebe braucht keine Ferien 07.12. RomCom Tatsächlich...Liebe 07.12. RomCom Mogli: Legende des Dschungels 07.12. Fantasy-Drama 5-Sterne-Weihnachten 07.12. Komödie The American Meme – Leben, Freiheit und die Suche nach Ruhm 07.12. Dokumentation ReMastered: Who Killed Jam Master Jay? 07.12. Dokumentation Free Rein: The Twelve Neighs of Christmas 07.12. KIDS Neo Yokio: Pink Christmas 07.12. Anime Sully 11.12. Drama Vir Das: Losing It 11.12. Comedy E pluribus unum – Aus vielen eines 12.12. Dokumentation Die Hollars – Eine Wahnsinnsfamilie 12.12. Komödie Back Street Girls: Gokudols 12.12. Anime Saint Amour - Drei gute Jahrgänge 13.12. Komödie Andhadhun 14.12. Komödie Roma 14.12. Drama Der Gefangene 14.12. Dokumentation Jacques – Entdecker der Ozeane 15.12. Abenteuer Springsteen on Broadway 16.12. Show Suffragette – Taten statt Worte 16.12. Drama Carol 17.12. Drama Jack Ryan: Shadow Recruit 17.12. Thriller Baki 18.12. Anime Ellen DeGeneres: Relatable 18.12. Comedy Mona Lisas Lächeln 19.12. Drama The Bling Ring 19.12. Drama Burg Schreckenstein 20.12. KIDS Sirius the Jaeger 21.12. Anime Gods of Egypt 21.12. Fantasy Bird Box - Schließe deine Augen 21.12. SciFi-Thriller Ein ewiger Kampf: Leben und Kunst des Stanisław Szukalski 21.12. Drama Wilde Kräuter 21.12. Drama Flashback – Mörderische Ferien 22.12. Thriller Royal Hearts

23.12. Romanze Hi Score Girl 24.12. Anime After Porn Ends 3 30.12. Dokumentation Die Vorsehung 31.12. Mystery Das Schicksal ist ein mieser Verräter 31.12. Drama Serien Sparta - Staffel 1 01.12. Abenteuer Prison Break - Staffel 5 01.12. Drama Family Guy - Staffel 15 01.12. Comedy The Sound of Your Heart: Reboot - Staffel 2 03.12. Drama Hero Mask

03.12. Anime Berlin Station - Staffel 3 05.12. Drama Plan Coeur - Der Liebesplan 07.12. Comedy Case 07.12. Krimi El recluso 07.12. Thriller Pine Gap 07.12. Mystery The Ranch: Part 6 07.12. Drama Das Gelbe vom Ei – Frohes Fest 07.12. Show Bad Blood 07.12. Drama Dogs of Berlin 07.12. Krimi

Bad Banks - Staffel 1 10.12. Thriller Final Space - Staffel 1 12.12. Zeichentrick Wanted - Staffel 3 13.12. Thriller Fuller House - Staffel 4 14.12. Comedy The Protector 14.12. Fantasy The Fix – Lösungen für jedes Problem 14.12. Show Travelers – Die Reisenden - Staffel 3 14.12. Thriller Die echten Narcos - Staffel 1 14.12. Krimi Die härtesten Gefängnisse der Welt - Staffel 3 14.12. Dokumentation Sunderland Til I Die 14.12. Dokumentation Tidelands 14.12. Fantasy Tanzt und singt mit True 14.12. KIDS Voltron – Legendärer Verteidiger - Staffel 8 14.12. KIDS Prince of Peoria: A Christmas Moose Miracle 14.12. KIDS Chilling Adventures of Sabrina Weihnachtsspecial: A Midwinter’s Tale 14.12. KIDS Erased - Staffel 1 15.12. Mystery Terrace House: Alte und neue Türen - Part 6 18.12. Drama The Casketeers 21.12. Dokumentation Diablero 21.12. Fantasy Derry Girls 21.12. Comic Bildschöne Welt - Staffel 3 21.12. Dokumentation 7 Days Out 21.12. Dokumentation 3 von oben: Geschichten aus Arcadia 21.12. KIDS Last Hope: Part 2

21.12. Anime Unten am Fluss: Miniserie 23.12. Dokumentation You - Du wirst mich lieben 26.12. Drama Alexa & Katie - Staffel 2 26.12. KIDS Instant Hotel 28.12. Show Yummy Mummies 28.12. Show Golden Boy 28.12. Drama Murder Mountain 28.12. Thriller When Angels Sleep 28.12. Drama

