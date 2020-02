Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020

Die beliebte SciFi-Serie Altered Carbon erinnert ein wenig an das Cyberpunk 2077-Universum und geht am 27.02.2020 mit der 2. Staffel an den Start. Im 24. Jahrhundert leben die Menschen in einer hoch-technisierten Umgebung, in der Künstliche Intelligenz und Upgrades für den eigenen Körper zum Alltag gehören. Unter anderem ist es auch möglich, das eigene Bewusstsein nach dem Tod auf einen anderen Körper zu übertragen – sofern man über das nötige Kleingeld verfügt. In der ersten Staffel erhält der Elitesoldat Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) von einem Superreichen den Auftrag, die Umstände, die zu seinem eigenen Tod führten, zu klären. In der zweiten Staffel bleibt der Hauptcharakter mit Takeshi Kovacs zwar der Gleiche, dieser erhält jedoch ein neues Gesicht in Form von Avengers-Darsteller Anthony Mackie. Über die Handlung der 2. Staffel ist bisher nicht allzu viel bekannt, auch der offizielle Trailer verrät kaum etwas.

Trailer zu Altered Carbon Staffel 2 (Quelle: Netflix)

Studio Ghibli Filme

Im Februar schickt Netflix einige Filme des bekannten japanischen Animestudios "Studio Ghibli" ins Rennen. Unter ihnen ist Das Schloss im Himmel, der erste Film des Studios aus dem Jahr 1986, für den fast 70000 handgezeichnete Bilder in über 380 Farben produziert wurden. Der Film erzählt die Geschichte von zwei Waisenkindern, die nach "Laputa" suchen, einer sagenhaften Stadt, die sich im Himmel befinden soll. Ebenfalls mit von der Partie ist auch Mein Nachbar Totoro, ein ikonisches Ghibli-Werk, das von dem kleinen Mädchen Mei, ihrer Schwester und dem Vater der Beiden handelt. Die Drei ziehen aufs Land, um bei der Mutter sein zu können, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wird. Mei trifft in ihrem neuen Zuhause schon bald auf einige Hausgeister und lernt schließlich auch den freundlichen Waldgeist Totoro kennen, der ihr immer wieder zur Seite steht. Die ersten drei Ghibli-Filme werden bereits ab dem 01.02.2020 bei Netflix verfügbar sein. Weitere Anime-Größen - insgesamt 21, darunter Prinzessin Mononoke - folgen im Verlauf des Februars sowie Anfang März.

Diverse Studio Ghibli Filme im Trailer (Quelle: Netflix)

Horse Girl

Die introvertierte Sarah (Alison Brie) tut sich schwer mit sozialen Kontakten und verbringt die meiste Zeit allein. Sie interessiert sich für Kunst, schaut gerne True-Crime-Shows und pflegt ein besonderes Verhältnis zu Pferden. Sarahs recht unspektakuläres Leben nimmt eine ungeahnt düstere Wendung, als sie immer häufiger von intensiven, real wirkenden Träumen heimgesucht wird, an deren Ende sie meist an fremden Orten, in ihrem Auto oder irgendwo auf der Straße erwacht. Als sie Bekannten von diesen Ereignissen berichtet, stößt sie auf Unverständnis und Ablehnung, findet jedoch auch heraus, dass ihre Großmutter unter ähnlichen Vorfällen litt. Während Sarah sich bemüht, die Ereignisse und Zusammenhänge aufzuklären, beginnt sie, ihre sonderbaren Träume als eine Art übernatürliche Fähigkeit wahrzunehmen, mit der sie in die Zukunft sehen kann. Horse Girl gibt es ab dem 07.02.2020 bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Horse Girl (Quelle: Netflix)

Hunters, Staffel 1

Ab dem 21.02.2020 gibt es bei Amazon Prime Video die neue Dramaserie Hunters mit Al Pacino zu sehen. Die Serie spielt im New York der späten 1970er-Jahre und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Nazi-Jägern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, überlebende Ex-NS-Offiziere aufzuspüren und umzubringen. Diese sollen in der amerikanischen Gesellschaft untergetaucht sein und im Verborgenen an der Erschaffung des Vierten Reiches arbeiten. Pacino verkörpert Meyer Offerman, den Leiter der Gruppe, der mit der Unterstützung der US-Regierung die verbliebenen Nazis ihrer gerechten Strafe zuführen will.

Trailer Hunters Staffel 1 (Quelle: Amazon Prime Video DE)

13 Sins

Elliot Brindle verliert seinen Job und verzweifelt bei dem Gedanken daran, wie er seine Schulden begleichen und die Behandlung seines kranken Bruders bezahlen soll. Zu allem Übel kündigt sein rassistischer Vater an, in Kürze bei Elliot und seiner afroamerikanischen Verlobten einzuziehen, da seine eigene Wohnung zwangsgeräumt wird. In dieser Misere weckt der Anruf eines Unbekannten Hoffnung, den Elliot während einer Autofahrt erhält: 1000 US-Dollar winken ihm demnach für das bloße Erschlagen einer Fliege. Elliot ahnt nicht, dass er Teil eines perfiden Spiels ist, das ihn vor 12 weitere, zunehmend brutale und moralisch verwerfliche Prüfungen stellt. Außerdem scheint er nicht der Einzige zu sein, der per Anruf und Nachricht insgesamt 13 Aufgaben gestellt bekommt. 13 Sins läuft ab dem 23.02.2020 bei Amazon Prime Video.

Trailer zu 13 Sins (Quelle: Koch Media)

Jurassic World: Das Gefallene Königreich

Jurassic World: Das gefallene Königreich spielt drei Jahre nach den Geschehnissen von Jurassic World. Ein bevorstehender Vulkanausbruch auf der Insel Isla Nubar, der Zufluchtsstätte der letzten Dinosaurier, macht die Dinos (wieder) zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Zeitgleich beschäftigt sich die Menschheit mit der Frage, ob die Dinosaurier gerettet oder ihrem Schicksal überlassen werden sollen. Trotz der Entscheidung des US-Senats, die Dinos sich selbst zu überlassen, startet eine bunte Gruppe aus Forschern, Soldaten und Investoren auf eigene Faust eine Rettungs-Expedition, um den urzeitlichen Insel-Bewohnern zu helfen. Zu der Gruppe gehören auch der Ex-Navy-Soldat Owen (Chris Pratt) und die Ex-Park-Leiterin Claire (Bryce Dallas Howard), die jedoch recht schnell feststellen, dass nicht jeder der Expeditions-Teilnehmer ebenso noble Interessen wie sie selbst verfolgt. Jurassic World: Das gefallene Königreich ist ab dem 04.02.2020 bei Amazon Prime Video verfügbar.

Trailer zu Jurassic World: Das Gefallene Königreich (Quelle: Universal Pictures Germany)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Februar bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Paddington 01.02. Asterix & Obelix gegen Cäsar 01.02. Angry Birds: Der Film 02.02. Jurassic World: Das gefallene Königreich 04.02. The Wedding Year 06.02. Der Nebelmann 10.02. Love, Rosie – Für immer vielleicht 11.02. Burning 11.02. Date Movie 14.02. Friedhof der Kuscheltiere 15.02. Dark Skies – Sie sind unter uns 16.02. Donnybrook 17.02. Charlie Says 17.02. Elektra 18.02. Victoria 19.02. T-34: Das Duell 19.02. Der Klavierspieler vom Gare Du Nord 20.02. Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen 20.02. Miracle Season – Ihr grösster Sieg 22.02. Rescue Under Fire 23.02. 13 Sins: Spiel des Todes 23.02. Der Spion Und Sein Bruder 25.02. Suburra 25.02. Die Agentin 29.02. Willkommen im Wunder Park 29.02. Serien

The Handmaid’s Tale: Staffeln 1+2 01.02. The Marvelous Mrs. Maisel: Staffel 3 07.02. Pastewka: Staffel 10 (Finale Staffel) 07.02. Shameless: Staffel 9 11.02. Hunters: Staffel 1 21.02. Netflix Release-Datum Filme

Die Jones – Spione von nebenan 01.02. The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit 01.02. House of Wax 01.02. Hexen hexen 01.02. High Speed!: Free! Starting Days 01.02. Mein Nachbar Totoro 01.02. Das Schloss im Himmel 01.02. Kikis kleiner Lieferservice 01.02. Porco Rosso 01.02. Flüstern des Meeres – Ocean Waves 01.02. Tränen der Erinnerung – Only Yesterday 01.02. Die Chroniken von Erdsee 01.02. Love Jacked 01.02. Fences 03.02. Hell or High Water 03.02. Tom Papa: You're Doing Great! 04.02. Finale in Berlin 05.02. Mercenaire – Ein Leben mit Rugby 05.02. cats_the_mewvie 05.02. Omas Hochzeit 05.02. Cagaster of an Insect Cage 06.02. Burg Schreckenstein 2 07.02. Horse Girl 07.02. Wer hat Malcolm X umgebracht? 07.02. The Coldest Game 08.02. Q Ball 11.02. Die Entstehungsgeschichte von ROMA 11.02. To All the Boys: P.S. I Still Love You 12.02. Deine Geschichte in Dragon Quest 13.02. Isi & Ossi 14.02. Poseidon 15.02. A Nightmare on Elm Street 15.02. Der endlose Graben 20.02. Glitch Techs 21.02. Peter Hase 22.02. The Expanding Universe of Ashley Garcia 24.02.

Ocean's Eight 25.02. Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution 27.02. All The Bright Places 28.02. Serien Team Kaylie: Teil 3 03.02. Der Apotheker: Miniserie 05.02. Outlander: Staffel 4 05.02. My Holo Love 07.02. Locke & Key 07.02. Dragons – Die jungen Drachenretter: Staffel 2 07.02. Van Helsing: Staffel 4 08.02. Narcos: Mexico: Staffel 2 13.02. Taj Mahal 1989 14.02. Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 1 14.02. The Chef Show: Ausgabe 3 19.02. Das erste Lebensjahr: Teil 1 21.02. Welpenakademie: Staffel 1 21.02. Gentefied 21.02. Eine Frau räumt auf 21.02. Spectros 21.02. Better Call Saul: Staffel 5 24.02. I Am Not Okay With This 26.02. Altered Carbon: Staffel 2 27.02. Followers 27.02. Formula 1: Drive to Survive: Staffel 2 28.02. Unaufhaltsam 28.02. Queen Sono 28.02. Restaurants on the Edge 28.02. The Break: Staffel 2 29.02.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

