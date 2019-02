Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar

Netflix startet mit Kong: Skull Island ziemlich affig in den Februar. Anfang der 70er-Jahre begibt sich die Regierungsorganisation "Monarch" gemeinsam mit einer Gruppe von Soldaten auf die unerforschte Insel "Skull Island", um dort nach urzeitlichen Lebewesen zu suchen. Schon während der Anreise mittels zahlreicher Helikopter gerät die Gruppe mit einem Riesen-Affen aneinander, der offenbar gar nicht gerne laute Besucher empfängt - wer kann es ihm verübeln? Den affigen Empfang überstehen nicht alle Mitglieder der Forschungs-Mission unbeschadet und so werden die Überlebenden der Gruppe voneinander getrennt. Während die eine Gruppe den Riesen-Affen fortan als Feind ansieht und es sich zum Ziel macht ihn zu töten, erfährt die andere Gruppe, was es in Wahrheit mit "Kong", dem Hüter der Insel, auf sich hat. Kong: Skull Island läuft ab dem 03.02..

Die Dramaserie Outlander geht am 08.02. bei Netflix in die 3. Runde. Outlander erzählt die Geschichte der Krankenschwester Claire, die nach dem Ende des 2. Weltkriegs die zweiten Flitterwochen mit ihrem Mann Frank in Schottland verbringt. Die Romantik findet jedoch ein plötzliches Ende, als Claire beim Betreten eines mysteriösen Steinkreises 200 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt wird. In der "ungewohnten" Umgebung kommt sie dank ihrer fortschrittlichen, medizinischen Kenntnisse - und nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Geschichtskenntnisse - relativ gut zurecht. Leider verschafft ihr dieses Wissen auch schnell den Ruf eine Hexe zu sein. So lernt sie schließlich den schottischen Krieger Jamie kennen, der ebenfalls einige Probleme mit sich herumträgt und die beiden werden ein Paar.

In der alternativen Realität des Jahres 1989 hat der Wissenschaftler Reginald Hargreeves eine Gruppe von sieben besonderen Kindern adoptiert und in seinem Anwesen untergebracht. Die Sieben verfügen allesamt über Superkräfte wie Zeitreisen, Telekinese, übermenschliche Stärke oder Lügen. Während des Teenager-Alters der Kinder zerbricht die ungewöhnliche Familie jedoch zunächst. Der bunte Haufen vereinigt sich erst wieder, als die verbliebenen Sechs vom Tod ihres Ziehvaters Reginald erfahren. Sie versuchen gemeinsam den vermeintlichen Mord aufzuklären und ganz nebenbei die Welt vor der Apokalypse zu bewahren, die unmittelbar bevorzustehen scheint. The Umbrella Academy basiert auf der gleichnamigen Comicbuch-Reihe und startet bei Netflix am 15.02. mit der ersten Staffel.

Bei Amazon Prime Video* geht es im Februar mit den ersten drei Staffeln von The Expanse los. Eine Zukunft, in der die überbevölkerte Erde mit den Folgen eines drastisch erhöhten Meeresspiegels zu kämpfen hat, ist alles andere als schwer vorstellbar. Dass die Menschheit aufgrund dieser Entwicklung in rund 200 Jahren dann andere Teile unseres Sonnensystems besiedeln wird, wie den Mond oder den Mars, ist schon eine etwas abstraktere Vision, wenngleich sie auch nicht vollkommen ausgeschlossen erscheint. Die Science-Fiction-Serie The Expanse beschäftigt sich mit eben diesem Szenario. Als Grundlage für die Serie dient die Expanse-Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck. Die erste Staffel basiert auf dem Roman Leviathan Wakes (Leviathan erwacht), während die zweite Staffel sich überwiegend mit dem 2. Roman der Reihe - Calibans War (Calibans Krieg) - beschäftigt. Ab dem 08.02. gibt es bei Amazon die Staffeln 1-3 zu sehen. Staffel 4 soll später im Jahr 2019 an den Start gehen.

Ebenfalls ab Februar bei Amazon erscheint die Psychothriller-Serie Homecoming mit Julia Roberts. Homecoming erzählt die Geschichte der Heidi Bergman, die als Sachbearbeiterin im "Homecoming Transitional Support Center" tätig ist. Diese private Einrichtung wird von dem Unternehmen "Geist Group" betrieben und dient der Wiedereingliederung von Soldaten in das zivile Leben. Die Probleme und zum Teil schrecklichen Erlebnisse der Soldaten veranlassen Heidi schließlich dazu ihren Job an den Nagel zu hängen. Viele Jahre später, als sie in einer Bar als Kellnerin arbeitet, holt sie ihre berufliche Vergangenheit jedoch ein. Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums stattet ihr einen Besuch ab und Heidi erfährt, dass der wahre Zweck der Einrichtung offenbar vor ihr geheim gehalten wurde. Die erste Staffel von Homecoming ist ab dem 22.02. zu sehen.

Ab dem 23.02. ist für Prime-Abonnenten außerdem der Horror-Thriller A Quiet Place zu sehen. Die Michael-Bay-Produktion handelt von der Familie Abbott, die nach einer mysteriösen Alien-Invasion in absoluter Stille ums Überleben kämpft. Die blinden Invasoren reagieren nämlich vor allem auf eines: Geräusche. So schleicht sich die fünfköpfige Familie durch die Wälder sowie die kargen Überreste der menschlichen Zivilisation und verzichtet dabei sogar darauf miteinander zu sprechen - kommuniziert wird ausschließlich über Gebärdensprache. Als die Mutter der Familie allerdings schwanger wird und die Familie später gemeinsam Vorbereitungen für eine lautlose Geburt trifft, gerät der ohnehin schon gefährliche Ritt auf Messers Schneide beträchtlich ins Wanken. Die Aliens werden durch ein Missgeschick auf die Familie aufmerksam und gehen zum Angriff über.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Februar bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon neu zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Spice World 01.02. The Florida Project 02.02. The Hollow Child 03.02. No Way Out – Gegen die Flammen 03.02. Der Zauberwunsch 16.02. Nach einer wahren Geschichte 17.02. Operation Red Sea 19.02. Die Mumie (2017) 19.02. Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? 20.02. Nach dem Urteil 21.02. A Quiet Place 23.02. Foxtrot 25.02. Loving 26.02. Die Wunderübung 28.02. Elias – Das kleine Rettungsboot 28.02. Serien The Romanoffs, Staffel 1; Episoden 1-8 ab sofort

Das geheimnisvolle Kochbuch, Staffel 3 01.02.

The Flash, Staffel 4 03.02. The Expanse, Staffeln 1-3 08.02.

Lorena, Staffel 1 (OmU) 15.02. The Marvelous Mrs. Maisel, Staffel 2 15.02. Homecoming, Staffel 1 22.02. This Giant Beast That Is The Global Economy, Staffel 1 22.02. Taken, Staffel 1 27.02. Netflix Release-Datum Filme

Jessie

01.02. Saving Mr. Banks 01.02. Duell – Enemy at the Gates 01.02. 2012 01.02. Your Name, gestern, heute und für immer 01.02. Haben Sie das von den Morgans gehört? 01.02. 30 Minuten oder weniger 01.02. Liv und Maddie 01.02. Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten 01.02. Dear Ex 01.02. The Bridge – Teil 2 01.02. Zwei wahnsinnig starke Typen 01.02. Fate/Grand Order: First Order 01.02. Die Kunst des toten Mannes 01.02. Zoe und Raven: Valentinstag 01.02. True: Tag der glücklichen Herzen 01.02. Spider-Man 01.02. The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 01.02. Spider-Man 3 01.02. Your Name. – Gestern, heute und für immer 01.02. Kong: Skull Island 03.02. Ray Romano: Right Here, Around the Corner 05.02. Der gestiefelte Kater: Abenteuer in San Lorenzo 07.02. Der Baum des Blutes 08.02. High Flying Bird 08.02. ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke 08.02. Kevin Hart erklärt die afroamerikanische Geschichte 08.02. Popstar auf Umwegen 12.02. Ken Jeong: You Complete Me, Ho 14.02. Trennung auf Bestellung 15.02. Das darf man nur als Erwachsener 15.02. Der perfekte Mann 15.02. Fast verheiratet 15.02. Urlaub mit Hindernissen – The Best Man Holiday 15.02. Angriff der Weltraumvampire 15.02. Dawn of the Dead 15.02. Moonlight 15.02. Safe House 15.02. Voll abgezockt 15.02. Yucatán 15.02. Larry Charles’ gefährliche Welt der Comedy 15.02. Morgan Freeman’s Story of Us 18.02. Teenage Mutant Ninja Turtles 19.02. Paddleton 22.02. Francisco Boix 22.02. Firebrand 22.02. Unser Paris 22.02. Life 23.02. Ducktales: Der Film –Jäger der verlorenen Lampe 26.02. Apollo 13 28.02. Isn't It Romantic 28.02. Serien Einmal Hexe... 01.02. Nightflyers 01.02. Matrjoschka 01.02. Romance is a Bonus Book 05.02. Ein unerlaubtes Leben 08.02. One Day at a Time, Staffel 3 08.02. Outlander, Staffel 3 08.02. Das Gelbe vom Ei – Mexiko, Staffel 1 08.02. Die Abenteuer des Captain Underpants, Staffel 2 08.02. Patriot Act with Hasan Minhaj, Ausgabe 2 10.02. Die Wurzeln des Geschmacks: Chaoshan 11.02. Dirty John 14.02. Dating Around 14.02. The Umbrella Academy 15.02. Der Prinz der Drachen, Staffel 2 15.02. Rebellion, Staffel 2 22.02. Workin' Moms 22.02. GO! Sei du selbst 22.02. Suburra: Season 2 22.02. Das große Familienkochen: Staffel 2 22.02. Chef's Table, Ausgabe 6 22.02. Van Helsing, Staffel 3 25.02. Shadowhunters: The Mortal Instruments, Staffel 3B 26.02.

