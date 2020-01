Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Januar 2020

Mit der 12. und finalen Staffel geht im Januar 2020 die Nerd-Serie The Big Bang Theory zu Ende. Die ursprünglich von den Machern angekündigte 13. Staffel wurde abgesagt, als Jim Parsons - der Darsteller des Serien-Protagonisten Sheldon Cooper - verkündete, dass er nicht länger Teil der Serie sein würde. Zwischen 2007 und 2019 wurden 255 Folgen von The Big Bang Theory ausgestrahlt. Die letzten 24 folgen nun gleich zu Beginn des neuen Jahres und erzählen das finale Kapitel der unterhaltsamen Truppe, deren Kern von Beginn an aus Sheldon, Leonard, Penny, Howard sowie Raj bestand und später durch Bernadette und Amy erweitert wurde. Die 12. und letzte Staffel von The Big Bang Theory gibt es ab dem 01.01.2020 bei Netflix und auch bei Amazon Prime Video zu sehen.

Logan - The Wolverine

Im Jahr 2029 gibt es kaum noch Mutanten und die Übriggebliebenen verbringen ihre Rente im selbstauferlegten Exil in der Nähe der mexikanischen Grenze. Logan alias Wolverine (Hugh Jackman) lebt dort in der Einöde gemeinsam mit Professor X (Patrick Stewart) und Caliban (Stephen Merchant) und verdient sich seinen Lebensunterhalt als Fahrer. Der gesundheitlich angeschlagene Professor wird immer wieder von Anfällen heimgesucht, die offenbar seinen übernatürlichen, mentalen Fähigkeiten geschuldet sind und auch Logan wird eines Tages von seiner Vergangenheit als heldenhafter Super-Mutant eingeholt. Er trifft auf eine mysteriöse Frau, die die junge Mutantin Laura (Dafne Keen) in seine Obhut gibt und ihn bittet, sie in Sicherheit zu bringen. Unfreiwillig muss Logan schon kurz darauf seine Wolverine-Klingen erneut zum Einsatz bringen und sich gegen einen altbekannten Feind zur Wehr setzen. Logan - The Wolverine läuft ab dem 01.01.2020 bei Netflix.

Star Trek: Picard

Was Star-Trek-Filme und Serien betrifft, war Patrick Stewart zuletzt 2002 in Star Trek: Nemesis zu sehen, welches der zehnte Kinofilm des beliebten SciFi-Franchise ist. In der bereits 2018 angekündigten Serie Star Trek: Picard ist Stewart nun wieder in seiner Paraderolle als Captain Jean-Luc Picard zu sehen. In Deutschland wird die Serie ab dem 24.01.2020 bei Amazon Prime Video abrufbar sein. Zeitlich ist die Serie 20 Jahre nach Picards letztem Auftritt in Nemesis angesiedelt, über Details der Handlung ist bisher allerdings nur sehr wenig bekannt. Im Jahr 2399 stellt sich der ehemalige Flotten-Admiral nun vermutlich neuen Abenteuern im Weltraum und trifft dabei alte Bekannte wie Brent Spiner (Star Trek Generations, Star Trek: Nemesis), Jonathan Frakes (Star Trek: The Next Generation) und Jeri Ryan (Star Trek: Voyager).

John Wick: Kapitel 3

John Wick (Keanu Reeves) ist es in seiner typischen Rolle als Mitglied einer Geheimgesellschaft des New Yorker Untergrunds gewohnt, Widersacher und auch unbeliebte Kollegen möglichst spektakulär aus dem Weg zu räumen. Im dritten Teil der Filmreihe hat er jedoch alles verloren, unter anderem seine Frau und sein Zuhause, und auch sein Status als unantastbarer Untergrund-Killer schwindet, als er schließlich den Mafia-Boss Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) in einem Hotel ermordet. Auch seine treuen Verbündeten Winston (Ian McShane) und Charon (Lance Reddick) können es nicht verhindern, dass Wick zum Abschuss freigegeben und mit einem Kopfgeld von 14 Millionen Dollar zum Gejagten wird. Wick will seinen Verfolgern den Garaus machen, indem er der Schlange den Kopf abschlägt und plant den "High Table", den runden Tisch, an dem sich Mafia-Bosse aus aller Welt zusammenfinden, auszulöschen. John Wick: Kapitel 3 gibt es ab dem 23.01.2020 bei Amazon Prime Video* zu sehen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Der Club der Teufelinnen 01.01. Dreamgirls 01.01. World War Z 01.01. Collateral 01.01. Jack Reacher 01.01. School of Rock 01.01. In meinem Himmel 01.01. Türkisch für Anfänger – Der Film 01.01. Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer 01.01. Wendy 2 – Freundschaft für immer 01.01. Der SpongeBob Schwammkopf Film 01.01. Madagascar 2 + 3 01.01. Hugo Cabret 01.01. Hey Arnold! The Movie 01.01. Jimmy Neutron: Boy Genius 01.01. Der Flohmarkt von Madame Claire 02.01. KROOS 05.01. 47 Meters Down 05.01. Ich – Einfach unverbesserlich 1+2

07.01.

Im Netz der Versuchung 13.01. Wahrheit oder Pflicht 15.01. Troop Zero

17.01. The Brits Are Coming – Diamanten-Coup in Hollywood 18.01. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 18.01. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft 18.01. Life-Snatcher 20.01. Generation Wealth (OV/OmU) 20.01. Hellboy – Call of Darkness 22.01. John Wick: Kapitel 3 23.01. Was Männer wollen 25.01. Frantz 30.01. Serien

9-1-1: Staffel 2 01.01. South Park: Staffel 22 01.01. Baywatch: Staffel 9 01.01. Wurm Tagebuch: Staffel 1 B 03.01. James May: Our Man in Japan: Staffel 1 (OmU) 03.01. The Big Bang Theory: Staffel 12 08.01. Treadstone: Staffel 1 10.01. The Flash: Staffel 5 11.01. Taken: Staffel 2 12.01. STAR TREK: PICARD 24.01. This is Us: Staffel 3 25.01. Ted Bundy: Falling for a Killer (OmU) 31.01. Netflix Release-Datum Filme

Agent ohne Namen 01.01. Schutzengel 01.01. Last Man Standing 01.01. Salt 01.01. Birth of the Dragon 01.01. 2 Millionen Dollar Trinkgeld 01.01. South Park – Der Film 01.01. Facing the Giants 01.01. Das Haus am See 01.01. Die Erfindung der Wahrheit 01.01. Lara Croft: Tomb Raider 01.01. Power Rangers Beast Morphers 01.01. Bibi & Tina 01.01. Bibi & Tina: voll verhext 01.01. Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs 01.01. Bibi & Tina: Tohuwabohu Total 01.01. Die Goonies 01.01. Logan – The Wolverine 01.01. Ghost Stories 01.01. Explained: Sex 02.01. Alle Sommersprossen der Welt 03.01. Tut Tut Cory Flitzer 04.01. Cheerleading 08.01. Die heilende Kraft von Dude 13.01. Rampage – Big Meets Bigger 13.01. Kipo und die Welt der Wundermonster 14.01. Auge um Auge 15.01. Ni no Kuni 16.01. Lebe zweimal, liebe einmal 17.01. Tyler Perry's A Fall from Grace 17.01. Fortune Feimster: Sweet & Salty 21.01. Pandemie 22.01. Flugmodus 23.01. Alex Fernández: Der beste Comedian der Welt 23.01. A Sun 24.01. Vir Das: For India 26.01. 13 Hours 28.01. Paul, Apostle of Christ 28.01. Die Erde bei Nacht 29.01. Verbündete Feinde 29.01. Call Me by Your Name 29.01. 37 Seconds 31.01. Serien Drogen im Visier: Staffel 6 01.01. Haikyu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy 01.01. Yu-Gi-Oh!: Staffel 4 01.01. Yu-Gi-Oh!: Staffel 5 01.01. The Big Bang Theory: Staffel 12 01.01. Vikings: Staffel 1-5 01.01. Messiah 01.01. Spinning Out 01.01. The Circle 01.01. Jan de Lichte und seine Bande 02.01. Anne with an E: Die finale Staffel 03.01. Pflicht und Schande 10.01. Omnipräsenz 10.01. Zumbo's Just Desserts: Staffel 2 10.01. Medical Police 10.01. Bis zum Morgengrauen 10.01. Titans: Staffel 2 10.01. AJ and the Queen 10.01. I AM A KILLER: Staffel 2 10.01. Die Kinderdetektei: Staffel 2 10.01. Harvey Miezen für immer!: Staffel 4 10.01. Scissor Seven 10.01. Ares 17.01. Grace and Frankie: Staffel 6 17.01. Hip-Hop Evolution: Staffel 4 17.01. Sex Education: Staffel 2 17.01. Wer kann, der kann! 17.01. Familienanhang: Teil 2 20.01. Wortparty: Staffel 4 21.01. October Faction 23.01. The Ghost Bride 23.01. SAINT SEIYA: Die Krieger des Zodiac: Staffel 1/Teil 2 23.01. Verstecken ist vergebens 24.01. Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich 24.01. The Ranch: Die finale Staffel 24.01. Chilling Adventures of Sabrina: Teil 3 24.01. Next In Fashion 29.01. Love Bus: Reise durch Afrika 30.01. Ich schweige für dich 30.01. Luna Nera 31.01. Spectros 31.01. Ragnarök 31.01. Diablero: Staffel 2 31.01. Bojack Horseman: Staffel 6 (Teil B) 31.01. Dracula Januar What the Love! with Karan Johar Januar

