Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Januar

Für Freunde des True Crime zeigt Netflix im Januar unter anderem American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace. Die erste Staffel ("The People vs. O. J. Simpson") wurde mit diversen Emmys prämiert und konnte mit hochkarätiger Besetzung punkten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die kommende Staffel 2. Die Netflix-Eigenproduktion Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes wiederum zeichnet ein Portrait des berüchtigten Serienmörders Ted Bundy – unter anderem mit bisher unveröffentlichten Audio-Aufnahmen des Killers.

Science-Fiction-Fans können sich bei Netflix auf die zweite Staffel von Star Trek: Discovery freuen. Die eigentlich bereits für November angedeutete Fortsetzung der Amazon-Konkurrenzserie The Expanse lässt hingegen weiter auf sich warten.

Deutsche Comedy mit Kaya Yanar und Bastian Pastweka

In Comedy-Fragen vertraut Netflix im Januar besonders auf Kaya Yanar. Der ist nicht nur mit seinem Solo-Programm Reiz der Schweiz zu sehen, sondern tritt zudem an der Seite von Ilka Bessin (ehemals Cindy aus Marzahn), Enissa Amani und 44 weiteren Komikern aus 13 Ländern in der Stand-up-Reihe Comedians of the World an.

Auf Amazon Prime Video* wird im Januar die Comedy-Serie Pastewka mit der neunten Staffel fortgesetzt. Als die Serie noch im Auftrag von Sat. 1 produziert wurde, stand eher der Klamauk im Vordergrund. Die für Amazon produzierte achte Staffel fühlte sich stellenweise wie ein Drama an. Ob die neunte Staffel die dunklen Nebentöne beibehält oder zu alter Leichtigkeit zurückfindet, zeigt sich ab dem 25. Januar.

Gibt im Januar bei Amazon gleich doppelt aufs Maul: Dwayne "The Rock" Johnson, hier in der Rolle des Roadblock in "G.I. Joe - Die Abrechnung" zu sehen.

Ebenfalls bei Amazon kommen Fans von Dwayne "The Rock" Johnson auf ihre Kosten: sowohl G.I. Joe - Die Abrechnung als auch Herkules wandern ins Prime-Angebot. Weitere Januar-Highlights bei Amazon sind The Wolf of Wallstreet und Terminator. Für den Nachwuchs laufen dort Ende des Monats drei Lego-Streifen sowie Wendy - Der Film an.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgenden Tabellen zeigen alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen.

Amazon

Serien Datum The Exorcist: Staffel 2 01.01.2019 The Romanoffs: Staffel 1 11.01.2019 My Name is Earl: Staffel 1-4 13.01.2019 Legends of Tomorrow: Staffel 3 16.01.2019 Pastewka: Staffel 9 25.01.2019 This Is Us: Staffel 2 26.01.2019 Filme Datum No Escape 01.01.2019 Colombiana 01.01.2019 Die Gärtnerin von Versailles 01.01.2019 Macht er eh nicht - Die Leiden des jungen Zymny 04.01.2019 Savages 04.01.2019 The Wolf of Wall Street 05.01.2019 Immer Ärger mit 40 06.01.2019 Terminator (1984) 06.01.2019 Get Out 07.01.2019 I Feel Pretty 10.01.2019 Die Frau des Zoodirektors 14.01.2019 Pfad des Kriegers 14.01.2019 Clifford, der große rote Hund 15.01.2019 Plötzlich Star 15.01.2019 47 Ronin 17.01.2019 Ghostland 18.01.2019 G.I. Joe: Die Abrechnung 18.01.2019 Hänsel & Gretel: Hexenjäger 19.01.2019 Stronger 19.01.2019 Herkules 21.01.2019 Der Buchladen der Florence Green 25.01.2019 Lego Friends: Girls on a Mission 25.01.2019 Lego Marvel: Black Panther 25.01.2019 Lego Marvel: Guardians of the Galaxy 25.01.2019 21 Jump Street 26.01.2019 22 Jump Street 26.01.2019 Early Man - Steinzeit bereit 26.01.2019 Wendy - Der Film 27.01.2019

Netflix

Lizenztitel Datum Sword Art Online II 01.01.2019 Die irre Heldentour des Billy Lynn 02.01.2019 Kaya Yanar: Reiz der Schweiz 04.01.2019 Grimm: Staffel 6 06.01.2019 The LEGO Batman Movie 06.01.2019 Die Schöne und das Biest 10.01.2019 World War Z 11.01.2019 Das größte Spiel seines Lebens 14.01.2019 T2 Trainspotting 16.01.2019 American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace 18.01.2019 Die Coal Valley Saga: Staffel 5 18.01.2019 Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 2 25.01.2019 Queen of Katwe 30.01.2019 Jessie: Staffel 3 31.01.2019 Saving Mr. Banks 31.01.2019 2012 31.01.2019 Haben Sie das von den Morgans gehört? 31.01.2019 30 Minuten oder weniger 31.01.2019 Zwei wahnsinnig starke Typen 31.01.2019 Spider-Man 31.01.2019 Spider-Man 3 31.01.2019

Originals

Datum Comedians der Welt 01.01.2019 Aufräumen mit Marie Kondo 01.01.2019 Eine Reihe betrüblicher Ereignisse: Staffel 3

01.01.2019 Pinky Malinky 01.01.2019 Lionheart 04.01.2019 Und atmen Sie normal weiter 04.01.2019 Godzilla - The Planet Eater 09.01.2019 When Heroes Fly 10.01.2019 Sex Education 11.01.2019 Friends from College: Staffel 2 11.01.2019 Titans 11.01.2019 Solo 11.01.2019 The Last Laugh 11.01.2019 ReMastered: Massacre at the Stadium 11.01.2019 Er kennt keine Gnade 15.01.2019 Sebastian Maniscalco: Stay Hungry 15.01.2019 Grace and Frankie: Staffel 5 18.01.2019 Star Trek: Discovery: Staffel 2 18.01.2019 IO 18.01.2019 Soni 18.01.2019 FYRE: The Greatest Party That Never Happened 18.01.2019 Trigger Warning with Killer Mike 18.01.2019 Carmen Sandiego 18.01.2019 Justice 21.01.2019 Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes 24.01.2019 Black Earth Rising 25.01.2019 Kingdom 25.01.2019 Club de Cuervos: Staffel 4 25.01.2019 Unbreakable Kimmy Schmidt: Staffel 4 Teil 2 25.01.2019 Animas 25.01.2019 Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All 29.01.2019 Pose 31.01.2019

