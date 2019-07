Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Juli

Der Juli beginnt bei Netflix mit einem Serien-Kracher. "Stranger Things" geht in die dritte Runde und führt die spannende Geschichte der vier Freunde Will, Mike, Dustin und Lucas fort. Die Vier leben in der fiktiven Kleinstadt Hawkings und haben dort äußerst seltsame und beängstigende Erlebnisse. Als Will eines Tages verschwindet und seine Freunde nach ihm suchen, wird die Gruppe um das Mädchen Elfi erweitert, der sie im Wald während ihrer Suche begegnen. Elfi nutzt ihre übernatürlichen Fähigkeiten, um ihren neuen Freunden zu helfen. Wie sich später herausstellt, sind die mysteriösen Ereignisse in der Kleinstadt mit dem Verschwinden von Will und dem plötzlichen Auftauchen von Elfi verknüpft. Die 3. Staffel der beliebten Mystery-Serie im 80er-Jahre-Stil ist ab dem 04.07.2019 abrufbar.

Stranger Things 3 - Official Final Trailer (Quelle: Netflix)

Männertrip



Aaron (Jonah Hill) ist Angestellter bei einem erfolgreichen Plattenlabel, das von Sergio Roma (Puff Daddy) geführt wird. Eines Tages erhält Aaron von seinem Chef den Auftrag, den britischen Rockstar Aldous Snow (Russell Brand) zu seiner eigenen Comeback-Show im Greek Theater in Los Angeles zu bringen. Was zunächst wie eine einfache Aufgabe und gleichzeitig eine gute Gelegenheit aussieht, um den Chef zu beeindrucken, stellt sich schnell als Mammutaufgabe für Aaron heraus. Der völlig überdrehte und egozentrische Rockstart Aldous steht die meiste Zeit des Tages unter Drogen und hat ganz andere Pläne für die Zeit mit seinem Reisebegleiter. "Männertrip" (Originaltitel: Get Him To The Greek) gibt es ab dem 01.07.2019 bei Netflix zu sehen.

Wanted

Wesleys Leben verläuft nicht ganz nach seinen Vorstellungen: im Büro wird er gemobbt, seine Freundin betrügt ihn mit seinem besten Freund und auch auf dem Konto sieht es ziemlich schlecht aus. Als er eines Tages im Supermarkt die mysteriöse Fox (Angelina Jolie) trifft und sogleich in eine Schießerei mit ihr verwickelt wird, wendet sich das Blatt für ihn. Er wird mithilfe von Fox in eine Art Bruderschaft für Auftrags-Killer eingeführt und findet dort auch Hinweise zu dem unaufgeklärten Mord an seinem Vater. Sloan (Morgan Freeman), der Anführer der Bruderschaft, bietet Wesley eine professionelle Ausbildung an, damit er sich für den Tod seines Vaters rächen kann. "Wanted" gibt es ab dem 01.07.2019 bei Netflix.

Wanted - Kinotrailer (OV) (Quelle: Universal Pictures)

The Boys

In einer Welt, in der Superhelden zum Alltagsbild gehören, hat sich die Anti-Superhelden-Bürgerwehr "The Boys" formiert. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Superhelden vorzugehen, die auf die schiefe Bahn geraten sind und ihre Macht missbrauchen, um eigene Interessen zu verfolgen. Anders als den "echten" Superhelden, stehen den Mitgliedern der Gruppe allerdings keine echten Superhelden-Fähigkeiten zur Verfügung – alles was die Normalos für ihren Kampf einsetzen können, sind ihr Einfallsreichtum und ihr Mut. Die erste Staffel von "The Boys" ist ab dem 26.07.2019 bei Amazon Prime Video* abrufbar.

The House That Jack Built

Der psychopathische Serienmörder Jack (Matt Dillon) hält seine grausigen Taten für Kunstwerke, die Teil eines großen künstlerischen Gesamtwerks sind. Jack hat bereits mehr als 60 Morde begangen. Um seiner eigenen Linie treu zu bleiben, muss er immer größere Risiken eingehen. Dabei steht ihm seine eigene pedantische, paranoide Art häufig im Weg, die ihn mitunter dazu veranlasst, die Tatorte immer wieder nach Spuren zu durchsuchen, die er hinterlassen haben könnte. Seine Taten erstrecken sich über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren und im Laufe der Zeit kommen ihm die Ermittler immer näher. Im Verlauf des Films steht Jack immer wieder mit einem mysteriösen Mann namens Verge in Kontakt, dem er von fünf ausgewählten "Werken" berichtet. "The House That Jack Built" läuft ab dem 30.07.2019 bei Amazon.

Mid90s

Der 13-jährige Stevie lebt im Los Angeles der 90er-Jahre und verbringt seine Zeit hauptsächlich vor seinem Super Nintendo oder auf dem Skateboard. Nebenbei hört er auch gerne die Musiksammlung seines älteren Bruders hoch und runter, der davon allerdings nur wenig begeistert ist. Als er sich eines Tages mit einer Gruppe anfreundet, die ebenfalls viel Zeit auf dem Skateboard verbringt, eröffnet sich ihm eine neue Welt. Illegale Partys, Drogen, Gewalt und auch der erste Kontakt mit Mädchen sowie der Polizei werden Teil seines Alltags. Die Schattenseiten seines neuen Freundeskreises erkennt Stevie jedoch erst spät. Jonah Hill führte bei "Mid90s" Regie. Der Film wird ab dem 12.07.2019 bei Amazon zu sehen sein.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juli bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Jungle 01.07. First Reformed 01.07. Brüder – Feinde 02.07. The Sun at Midnight – Eine außergewöhnliche Freundschaft 05.07. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten 05.07. Zuhause ist es am schönsten 08.07. Rampant 08.07. Action Point 10.07. Collateral Terror – Battle for America 10.07. Guardians of the Earth – Als wir entschieden, die Erde zu retten 10.07. Mein Bester & Ich 11.07. Mid90s 12.07. Ultimate Justice – Töten oder getötet werden 14.07. Zwei im falschen Film 14.07. Dear Dictator 15.07. Suspiria 16.07. BEN – Abenteuer auf der Mäuseinsel 17.07. Grüße aus Fukushima 19.07. Jupiter’s Moon 22.07. Happy Deathday 22.07. Level 16 22.07. Detroit 23.07. Bachelors – Der Weg zurück ins Leben 24.07. WUFF – Folge dem Hund 25.07. Misfit 26.07. Pfad der Rache 26.07. Edhels Geheimnis 28.07. The House That Jack Built 30.07. Offenes Geheimnis 31.07. Serien

Knerten 1–4 01.07. The Magicians: Staffel 3 01.07. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.: Staffeln 1–4 05.07. The Boys: Staffel 1 26.07. Netflix Release-Datum Filme

Emoji – Der Film 01.07. Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte 01.07. Maggie 01.07. Der Dunkle Turm 01.07. Serenity 01.07. Van Helsing 01.07. Mama 01.07. Running Wild 01.07. American Graffiti 01.07. The Money Pit 01.07. Mr. Rock 'n Roll: The Alan Freed Story 01.07. Sea of Love 01.07. Green Lantern 01.07. Ghostbusters 01.07. The Notebook 01.07. In the Line of Fire 01.07. Miss Congeniality 01.07. Crossroads 01.07. Mary Shelley's Frankenstein 01.07. Zero Dark Thirty 01.07. What to Expect When You're Expecting 01.07. A Stranger in Town 01.07. Couples Retreat 01.07. Get Him to the Greek 01.07. The Unborn 01.07. Wanted 01.07. It's Complicated 01.07. Bridesmaids 01.07. You Get Me 01.07. Katherine Ryan: Glitter Room 01.07. True Story 02.07. Cars 3: Evolution 08.07. The LEGO Ninjago Movie 08.07. Parchís: die Dokumentation 10.07. Family Reunion 10.07. Cities of Last Things 11.07. Kidnapping Stella 12.07. Point Blank 12.07. Renault 4 12.07. Die Geschichte des Tacos 12.07. 3 von oben: Geschichten aus Arcadia: Teil 2 12.07. Muntere Melodien mit True 12.07. Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein 16.07. Pinky Malinky: Teil 3 17.07. Secret Obsession 18.07. Last Chance U: INDY: Teil 2 19.07. Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac 19.07. Cambridge Analyticas großer Hack 24.07. Boi 26.07. Girls With Balls 26.07. The Son 26.07. Ocean's Eleven 27.07. Ocean's Twelve 27.07. Whitney Cummings: Can I Touch It? 30.07. The Red Sea Diving Resort 31.07. Kengan Ashura: Teil I 31.07. Pixels 31.07. Serien K: Die komplette Serie 01.07. Designated Survivor: 60 days 01.07. Bangkok Love Stories: Zuneigung 02.07. Bangkok Love Stories: Glaube 02.07. Die letzten Zaren 03.07. Die Schönen und Schwangeren: Staffel 2 03.07. Stranger Things 3 04.07. Zoe und Raven – Freiheit im Sattel: Staffel 3 06.07. You Me Her: Staffel 4 12.07. Die Patchworkfamilie: Staffel 3 12.07. Extreme Engagement 12.07. Suits: Staffel 7 12.07. Blown Away 12.07. Comedians auf Kaffeefahrt: Neu 2019: Frisch gebrüht 19.07. Haus des Geldes: Teil 3 19.07. Der Geist von Sultanpore 19.07. Queer Eye: Staffel 4 19.07. Die Abenteuer des Captain Underpants: Staffel 3 19.07. Workin' Moms: Staffel 2 25.07. Another Life 25.07. Orange Is the New Black: Staffel 7 26.07. Meine allererste Liebe: Staffel 2 26.07. Sugar Rush: Staffel 2 26.07. Milcheinschuss: Staffel 2 31.07.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

