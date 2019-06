Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Juni

Der ehemalige Polizist Nick schaltet als zynischer Auftragskiller Leute aus und gibt sich ansonsten dem Alkoholkonsum hin. Eines Tages wird er erschossen – doch statt zu sterben, weist ihm fortan das kleine Einhorn Happy den Weg. Das scheinbar nur von Nick wahrgenommene Fabeltier ist zugleich der imaginäre Freund eines entführten Mädchens, das Nicks Hilfe benötigt. Wenig begeistert von seiner neuen Aufgabe, begibt sich Nick auf die Suche nach dem Kind – mit dem er offenbar selbst verwandt ist. Am 05.06.2019 wird bei Netflix mit Staffel 2 von Happy eine Comedy-Serie fortgesetzt, die nicht nur lustig sein will, sondern auch bizarre Fantasy-Action bietet.



Zu einer modernen Familie gehört ein durchgeknalltes Ehepaar mit drei Kindern, ein schwules Pärchen mit vietnamesischem Adoptiv-Töchterchen sowie ein Grumpy-Grandpa (Ed O'Neill) als Familienoberhaupt, das mit seiner erheblich jüngeren Frau samt Sohn aus erster Ehe zusammenlebt. Modern Family geht bei Netflix am 16.06.2019 in die achte Runde und schafft es seit der ersten Folge, zahlreiche Stereotypen unserer modernen Gesellschaft äußerst unterhaltsam darzustellen. Die Serie hat jede Menge Comedy im Gepäck, hält dem Zuschauer aber auch gerne einen Spiegel vor – und wenn man sich nicht selbst erkennt, so sieht man doch bestimmt Parallelen zum eigenen Familien- oder Bekanntenkreis.

Das historische Kriegsdrama Dunkirk erzählt von der Rettung der 1940 in der Küstenstadt Dünkirchen eingekesselten alliierten Streitkräfte. Während die französischen und britischen Soldaten am Strand darauf warten, auf die rund 40 Kilometer entfernte britische Insel verlegt zu werden, vereiteln zunächst deutsche Bomber die erfolgreiche Rettung. Auch ein zweiter Versuch, Frankreich per Boot zu verlassen, scheitert. Derweil macht sich der Zivilist Mr. Dawson von England aus auf den Weg nach Dünkirchen, um selbst an der Rettung teilzunehmen. Die Operation wird unter anderen von einigen Piloten der Royal Airforce, darunter Farrier (Tom Hardy), unterstützt, die sich eine erbitterte Luftschlacht mit den Deutschen liefern. Dunkirk läuft ab dem 19.06.2019 bei Netflix.

Nachhaltig und biologisch sollten möglichst alle Produkte sein, die wir in unserem Alltag konsumieren - so können wir die Welt retten! Tatsächlich ist das eine gigantische Lüge, die einzig und allein dem Profit dient. So lautet jedenfalls die These, die Werner Boote (Regisseur) und Kathrin Hartmann (Journalistin und Autorin) in ihrer Dokumentation Die Grüne Lüge aufstellen. Darüber hinaus wollen die beiden dem Zuschauer aufzeigen, wie man sich gezielt gegen Falschinformationen und die Verbreitung von zu Unrecht "gehypten" Konsum-Ideologien zur Wehr setzen kann. Die Dokumentation Die Grüne Lüge gibt es ab dem 04.06.2019 bei Amazon Prime Video* zu sehen.

Homeland Homeland erzählt die Geschichte der CIA-Analystin Carrie Mathison in Amerikas "Krieg gegen den Terror". Carrie, die insgeheim unter einer bipolaren Störung leidet, folgt dem Tipp eines irakischen Informanten: angeblich sei es Terroristen gelungen, einen gefangenen US-Soldaten auf die eigene Seite zu ziehen. Als der bereits für tot erklärte Marine Nicholas Brody eines Tages überraschend bei einem US-Angriff auf ein Terroristen-Camp befreit wird und in die USA zurückkehrt, sind alle Auge auf ihn gerichtet - unter anderem auch die des CIA. Die ersten sechs Staffeln von Homeland gibt es bereits bei Amazon zu sehen, am 11.06.2019 gesellt sich auch die siebte Staffel hinzu.

Die zwei ebenso liebenswürdigen wie missverstandenen Hillbillys Tucker und Dale wollen eigentlich nur ein entspanntes Wochenende in ihrer Waldhütte verbringen. Als in der Nähe aber einige Teenager in Not geraten, eilen sie einem der Mädchen zur Hilfe – was ihnen prompt als versuchte Entführung ausgelegt wird. Da es Tucker und Dale nicht gelingt, die Situation aufzuklären, eskaliert das Zusammentreffen mit den Jugendlichen schließlich. Tucker and Dale vs Evil ist eine Persiflage auf das Horror-Genre und läuft ab dem 22.06.2019 bei Amazon.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juni bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten 01.06. Victoria & Abdul 01.06. Du Neben Mir 01.06. Die Grüne Lüge 04.06. Jonas Brothers: Chasing Happiness 04.06. Kin 06.06. Monsters Vs. Aliens 07.06. Look Away 08.06. Ab durch die Hecke 09.06. To End All Wars - Die wahre Hölle 11.06. Dinky Sinky 12.06. Mission: Impossible – Fallout 13.06. Schneemann 16.06. Jack Ryan: Shadow Recruit 17.06. The Legend of Ben Hall 18.06. Der gestiefelte Kater 19.06. Gods of Egypt 21.06. Wallace & Gromit – Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen 21.06. Tucker & Dale vs. Evil 22.06. White Chicks 23.06. Hunter Killer 25.06. Ménage à Trois – Drei sind (k)einer zu viel 27.06. Ballon 27.06. Serien

Fear the Walking Dead: Staffel 5 03.06. Once Upon a Time: Staffeln 1-5 07.06. NOS4A2: Staffel 1 07.06. Homeland: Staffel 7 11.06. Loudermilk: Staffel 2 12.06. The Good Fight: Staffel 2 12.06. Absentia: Staffel 2 14.06. Too Old to Die Young: Staffel 1 14.06. Those Who Can’t: Staffel 3 15.06. Hell on Wheels: Staffel 1 16.06. American Housewife: Staffel 1 21.06. Netflix Release-Datum Filme

Cliffhanger – Nur die Starken überleben 01.06. Die Blechpiraten 01.06. Red Heat 01.06. Sterben für Anfänger 01.06. Miss Daisy und ihr Chauffeur 01.06. The Doors 01.06. Sie leben! 01.06. Jules und Jim 01.06. Fall 39 01.06. Transformers: Ära des Untergangs 01.06. Der Junge im gestreiften Pyjama 01.06. American Psycho 01.06. Rush Hour 01.06. Training Day 01.06. Blind Side – Die große Chance 01.06. Oh, Ramona! 01.06. Godzilla 01.06. Rush Hour 2 01.06. Rush Hour 3 01.06. Tyler Perry's The Single Moms Club 01.06. Takers 01.06. Sexual Intelligence 01.06. Mission: Impossible – Rogue Nation 01.06. The Equalizer 02.06. Voll Normaaal! 03.06. Unbesiegbar 04.06. Miranda Sings Live…Your Welcome 04.06. Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott 06.06. Elisa & Marcela 07.06. Stadtgeschichten 07.06. The Chef Show 07.06. The Godfather of Black Music 07.06. Pachamama 07.06. Die Supermonster und ihre Monstertiere 07.06. Spider-Man: Homecoming 11.06. Jo Koy: Comin' In Hot 12.06. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese 12.06. Das dritte Auge 2 13.06. Kakegurui – Das Leben ist ein Spiel 13.06. Queen of the South 13.06. Murder Mystery 14.06. Die Morde von Alcàsser 14.06. Vom Leben überholt 14.06. Pumping Iron 15.06. Unsere Mütter, unsere Väter 17.06. Adam Devine: Best Time of Our Lives 18.06 Countdown der Liebe 19.06. Dunkirk 19.06. Beats 19.06. The Edge of Democracy 19.06. Jaoon Kahan Bata Ae Dil 21.06. Mike Epps: Only One Mike 25.06. The Team 25.06. Baby Driver 27.06. Daniel Sosa: Maleducado 27.06. Shaft 28.06. Beweisstück A 28.06. 7SEEDS 28.06. Power Rangers Ninja Steel 30.06. Serien A Thousand Goodnights 01.06. Malibu Rescue – Die Serie 03.06. Happy!: Staffel 2 05.06. Black Mirror: Staffel 5 05.06. 3%: Staffel 3 07.06. Stadtgeschichten (OT: Tales of the City) 07.06. Designated Survivor: Staffel 3 07.06. Arthdal Chronicles 11.06. Dschinn 13.06. Well Intended Love 14.06. Leila 14.06. Awake: The Million Dollar Game 14.06. Black Spot: Staffel 2 14.06. Aggretsuko: Staffel 2 14.06. The Americans: Staffel 5 15.06. Modern Family: Staffel 8

16.06. DARK: Staffel 2 21.06. Mädchen hinter Gittern: Staffel 2 21.06. Mr. Iglesias 21.06. The Confession Tapes: Staffel 2 21.06. The Casketeers: Staffel 2 21.06. GO! Sei du selbst: Staffel 2 21.06. Forest of Piano: Staffel 2 24.06. Answer for Heaven 27.06. Abyss 27.06. Instant Hotel: Staffel 2 28.06. Paquita Salas: Staffel 3 28.06. Der Auserwählte 28.06. Vis a vis: Staffel 2 28.06. Magie in Motown: Staffel 2 28.06. RuPaul’s Drag Race All Stars: Staffel 4 29.06. Glee: Die komplette Serie 30.06. Versailles: Staffel 3 30.06. Marvel's Jessica Jones: Staffel 3 Juni Diebische Elstern Juni

