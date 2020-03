Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im März 2020

Das Drama I, Tonya erzählt die tragische Geschichte der beiden Eiskunstlauf-Koryphäen Tonya Harding und Nancy Kerrigan. Im Mittelpunkt stehen dabei Hardings Leben und die Ereignisse, die dazu führten, dass ihr damaliger Ehemann im Januar 1994 ein Attentat auf ihre Konkurrentin Kerrigan veranlasste. Tonya Harding war offiziell nicht an dem Vorfall beteiligt und wurde auch nie für die Tat verurteilt, erhielt für die Behinderung der Ermittlungen allerdings eine Strafe. Erst im Jahr 2018 räumte Harding – die im Film von Margot Robbie gespielt wird – ein, dass sie von den Plänen ihres Ex-Mannes etwas wusste. Der Film legt nahe, dass Tonyas kaltherzige Mutter LaVona Harding (Allison Janney) nicht nur für die frühen Erfolge, sondern auch für einen nicht unerheblichen seelischen Schaden ihrer Tochter verantwortlich ist. Allison Janney erhielt 2018 als beste Nebendarstellerin einen Oscar für ihre Rolle. I Tonya gibt es ab dem 22.03.2020 bei Netflix zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu I, Tonya (Quelle: NEON)

The Dark Knight

Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman sowie der unvergessene Heath Ledger in seiner Rolle als psychopathischer "Joker" sind verantwortlich für den wohl besten Batman-Film: The Dark Knight. The Dark Knight ist der zweite Teil einer Trilogie, deren erster Teil Batman Begins aus dem Jahr 2005 ist und die mit dem dritten und letzten Teil namens The Dark Knight Rises (2012) abschließt. In The Dark Knight scheint es zunächst so, als würde Batmans Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Gotham City endlich Früchte tragen, als einige Gangster – unter ihnen auch der Superschurke Scarecrow – im Gefängnis landen. Doch nach diesen vermeintlichen Erfolgen macht sich schnell Ernüchterung breit, als der durchgeknallte Joker die Bühne betritt und nicht nur unter Gothams Bevölkerung, sondern auch in den Reihen der Kriminellen Angst und Schrecken verbreitet. The Dark Knight läuft ab dem 07.03.2020 bei Netflix.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu The Dark Knight (Quelle: Warner Bros. Pictures)

Ozark, Staffel 3

Als der Finanzberater Marty Byrde (Jason Bateman) unfreiwillig in das Fadenkreuz gefährlicher Gangster gerät, beschließt er mit seiner Familie das Weite zu suchen und in den Ozarks, Missouri, ein neues Leben zu beginnen. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, geht er außerdem einen Deal mit einem Gangster-Boss ein, der besagt, dass Marty innerhalb von fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar "waschen" muss. Als hätten Marty und seine Familie nicht ohnehin schon genug Probleme, stellt sich nach einiger Zeit heraus, dass ihre neue Heimat offenbar ein Mekka für Kriminelle ist und die Abgeschiedenheit der Ozarks alles andere als Sicherheit bedeutet. Von Ozark gibt es bislang die ersten beiden Staffeln bei Netflix zu sehen. Die 3. Staffel wird ab dem 27.03.2020 verfügbar sein.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Ozark (Quelle: Netflix)

Midsommar

Dani (Florence Pugh) wird von ihrem Freund Christian (Jack Reynor) überredet, gemeinsam einen Trip in ein abgelegenes schwedisches Dörfchen zu machen und dort am traditionellen "Midsommar"-Fest teilzunehmen. Voller Vorfreude auf dieses besondere Erlebnis treten die beiden die Reise an. Dort angekommen, werden sie von den kauzigen, aber freundlichen Bewohnern des Dorfes herzlich empfangen und mit den örtlichen Gepflogenheiten vertraut gemacht. Die anfängliche Freude weicht allerdings schnell Skepsis und Ablehnung, als Dani und Christian sich plötzlich inmitten von okkulten Ritualen wiederfinden und sich die Dorfbewohner zunehmend aufdringlich und bestimmend verhalten. Die geplante Abenteuer-Reise ins schwedische Idyll wird allmählich zum Horrortrip für das Pärchen und die beiden beschließen das Spektakel zu verlassen, was bei den Einheimischen nicht gerade auf Verständnis trifft. Midsommar startet am 26.03.2020 bei Amazon Prime Video.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Midsommar (Quelle: A24)

The Hunter

Der Einzelgänger Martin David (Willem Dafoe) ist ein erfahrender Söldner, Jäger und Scharfschütze, der bereits zahlreiche abenteuerliche und gefährliche Aufträge erfüllt hat. Seine neuste Aufgabe führt ihn in die Wildnis Tasmaniens, wo er für seinen skrupellosen Auftraggeber, das Biotechnologieunternehmen Red Leaf, den legendären, als ausgestorben geltenden Tasmanischen Tiger jagen soll. Red Leaf will, dass Martin Blut-, Haar- und Hautproben von dem Tier besorgt, um diese für Forschungszwecke zu verwenden. Nachdem Martin einige Zeit in dem Gebiet verbringt, wo der Tasmanische Tiger angeblich gesichtet wurde, findet er sich dort immer besser zurecht, stellt Fallen auf und scheint seinem Ziel immer näher zu kommen. Allerdings bemerkt er auch, dass das seltene Tier, dem er auf der Spur ist, offenbar nicht das einzige ist, was bejagt wird. The Hunter gibt es ab dem 28.03.2020 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu The Hunter (Quelle: Screen Australia)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im März bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme The Purge – Die Säuberung 08.03. The Purge: Anarchy 08.03. Royal Corgi – Der Liebling der Queen 08.03. Rebellinnen – Leg dich nicht mit ihnen an! 11.03. Diego Maradona 15.03. Luna 15.03. The First Purge 15.03. Skyscraper 15.03. Love Finds You In Valentine – In Der Heimat Wohnt Das Glück 17.03. The Quake - Das große Beben 20.03. Streetdance: Broadway 20.03. Blow the Man Down 20.03. Burn 22.03. Danger Close – Die Schlacht von Long Tan 22.03. Midsommar 26.03. Hunter 28.03. Wendy 2 – Freundschaft für Immer 31.03. Serien

James May: Our Man in Japan: Staffel 1 06.03. The Test: A New Era For Australia’s Team: Staffel 1 11.03. Jessy & Nessy: Staffel 1 13.03. Star Trek: Picard: Staffel 1, finale Episode 27.03. Making The Cut: Staffel 1 [OV/OmU] 27.03. Netflix Release-Datum Filme

Meine Nachbarn die Yamadas 01.03. Nausicaä aus dem Tal der Winde 01.03. Die letzte Festung 01.03. Sommer in Orange 01.03. Die Legende der Prinzessin Kaguya 01.03. Das Königreich der Katzen 01.03. Arrietty – Die wundersame Welt der Borger 01.03. Bo und der Weihnachtsstern 01.03. Sleepy Hollow 01.03. Winchester – Das Haus der Verdammten 01.03. Prinzessin Mononoke 01.03. Chihiros Reise ins Zauberland 01.03. Gringo 01.03. Alien: Covenant 01.03. Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis 03.03. Überleben! 04.03. Sliver 04.03. Der kleine Bheem: besonders stark zum Fest der Farben 05.03. Jonas – Vergiss mich nicht 06.03. Guilty 06.03. Spenser Confidential 06.03. Die Stille des Todes 06.03. Batman Begins 07.03. The Dark Knight 07.03. Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen 08.03. Vielmachglas 09.03. Marc Maron: End Times Fun 10.03. Carmen Sandiego: Stehlen oder nicht stehlen? 10.03. Lost Girls 13.03. Gokarts 13.03. How to Party with Mom 15.03. Leprechaun Returns 15.03. Molly's Game - Alles Auf Eine Karte 15.03. Bert Kreischer: Hey Big Boy 17.03. War Dogs 22.03. I, Tonya 22.03. Sol Levante 23.03. Proud Mary 24.03. Curtiz 25.03. Sommer der Krüppelbewegung 25.03. The Decline 27.03. Das Zeichen des Teufels 27.03. Uncorked 27.03. Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon 27.03. True: Die große Eiersuche 27.03. DC Super Hero Girls 28.03. Catch Me! 29.03. Ladies Up März Serien Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 2 01.03. Castlevania: Season 3 05.03. Paradise PD: Teil 2 06.03. The Protector: Staffel 3 06.03 Ugly Delicious: Staffel 2 06.03 Champions Staffel 1 08.03. On My Block: Staffel 3 11.03. The Circle: Brasilien 11.03. Dirty Money – Geld regiert die Welt: Staffel 2 11.03. Elite: Staffel 3 13.03. Crazy Ex-Girlfriend: Staffel 4 13.03. Women of the Night 13.03. Kingdom: Staffel 2 13.03. The Valhalla Murders 13.03. Blutiger Trip 13.03. 100 Leute 13.03. BEASTARS 13.03. The Boss Baby: Wieder im Geschäft: Staffel 3 16.03. Altered Carbon: Resleeved 19.03. Der Brief für den König 20.03. Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker: Miniserie 20.03. Feel Good 20.03. Greenhouse Academy: Staffel 4 20.03. Archibalds große Pläne: Staffel 2 20.03. Dino Girl Gauko: Staffel 2 20.03. Buddi 20.03. Dein Zuhause gehört mir 25.03. YooHoo: Retter in der Not: Staffel 3 25.03. Unorthodox 26.03. Black Lightning: Staffel 3 26.03. 7SEEDS: Teil 2 26.03. Ozark: Staffel 3 27.03. Il processo 27.03. Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 2 27.03. Naruto Shippuden Staffeln 1-10 31.03. The English Game März

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen*

➤ Film- und Serientipps für Nerds



Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht! (sem)