Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Mai

Netflix startet am 01.05. mit Wonder Woman in den Mai. Als der britische Spion Steve Trevor im 1. Weltkrieg mit seinem Flugzeug abgeschossen wird, landet er unverhofft auf der Amazonen-Insel Themyscira. Nachdem ihm die Flucht von seinen deutschen Verfolgern gelingt, wird er von Amazonen-Königin Hippolyta verhört – mit dem Ergebnis, dass Ares, Kriegsgott und Erzfeind der Amazonen, für den 1. Weltkrieg verantwortlich sei. Also begleitet Amazonen-Prinzessin Diana Steve zurück nach London, um Ares aufzuspüren und zu töten. Für ihren Kampf gegen den übermächtigen Kriegsgott eignet sich Diana die für Wonder Woman typische Ausrüstung an, unter anderem die rot-blaue Rüstung, das Lasso der Wahrheit und das Schwert "Gotttöter".

Nach einer weltweiten Zombieapokalypse sind in Zombieland die wenigen Überlebenden sich selbst überlassen. Auf der Suche nach seinen Eltern trifft der schüchterne und ängstliche Columbus auf den extrovertierten Lebenskünstler Tallahassee (Woody Harrelson). Die beiden beschließen ihre Reise gemeinsam fortzusetzen und begegnen schließlich den Schwestern Wichita (Emma Stone) und Little Rock, von denen sie zunächst überlistet und um ihr Auto erleichtert werden. Später treffen die Vier jedoch erneut aufeinander und sie verbünden sich schließlich, um den Vergnügungspark "Pacific Playland" zu erreichen, der angeblich frei von Zombies sein soll. Zombieland ist ebenfalls ab dem 01.05.2019 bei Netflix verfügbar.

Tron: Legacy erzählt die Geschichte des talentierten Programmierers und Firmenchef des Tech-Unternehmens ENCOM, Kevin Flynn (Jeff Bridges), der plötzlich spurlos verschwindet. Zwanzig Jahre später sitzt Kevins Sohn Sam an der Spitze des Unternehmens. Eher durch Zufall findet er eine Spur, die auf den Verbleib seines Vaters hinweist und er folgt ihr in eine alte Spielhalle. Dort gelangt er versehentlich in eine virtuelle Welt, in der auch sein Vater zu sein scheint. Gemeinsam mit der ebenso geheimnisvollen wie naiven Cyber-Dame Quorra (Olivia Wilde) macht sich Sam auf die Suche nach seinem Vater, der in der virtuellen Welt Tron von seinem eigenen KI-Spiegelbild gefangen gehalten wird. Das Sci-Fi-Spektakel läuft ab dem 21.05.2019 bei Netflix.

Amazon Prime Video* beginnt den Mai mit der 3. Staffel von Sneaky Pete. Trickbetrüger und Namensgeber Pete schleicht sich nach seiner Haftentlassung in eine Familie ein. Er gibt sich als verloren geglaubter Enkel aus und versucht in das lukrativ erscheinende Kautionsgeschäft der Großeltern einzusteigen. Schnell merkt er jedoch, wie anstrengend die Aufrechterhaltung seiner Lügengeschichte ist und auch seine neue Familie glaubt nicht alles, was er ihr auftischt. Als wäre das nicht schon genug Stress, hat Pete auch noch ein paar Probleme mit dem örtlichen Gangsterboss, der ihm und seinem Bruder ans Leder will. Sneaky Pete ist bereits mit zwei Staffeln bei Amazon am Start, die dritte gesellt sich ab dem 10.05.2019 dazu.

Der Kriegsheld Captain Joe Blocker (Christian Bale) steht im Jahr 1892 kurz vor dem Ruhestand, als sein Vorgesetzter Colonel Biggs (Stephen Lang) ihm einen letzten, hochbrisanten Auftrag erteilt. Joe soll den zuvor inhaftierten und sterbenskranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk in sein Stammesgebiet begleiten, damit dieser dort seine letzte Ruhe finden kann. Die Route führt allerdings durch feindliches Gebiet, weshalb Joe auch einen kleinen militärischen Trupp an seiner Seite hat. Aufgrund der jahrelangen Kriege zwischen Indianern und den Truppen der Vereinigten Staaten, begegnen sich Joe und Yellow Hawk eingangs sehr feindselig. Schon nach kurzer Zeit muss sich die Gruppe gegen einige Angreifer zur Wehr setzten, wodurch Captain Blocker und der Häuptling sich langsam miteinander anfreunden. Feinde - Hostiles läuft ab dem 12.05.2019 bei Amazon.

Der hochbegabte 11-jährige Henry hilft seiner alleinerziehenden Mutter Susan (Naomi Watts) bei der heimischen Buchhaltung und hat den Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben. Neben Henry und seiner Mutter lebt auch noch sein jüngerer Bruder Peter in dem Haushalt. Im Nachbarhaus der kleinen Familie lebt Henrys Klassenkameradin Christina gemeinsam mit ihrem Vater, dem Polizisten Glenn. Eines Tages findet Henry heraus, dass Christina von ihrem Vater missbraucht wird und informiert daraufhin das Jugendamt sowie die Schulleiterin. Da weder Amt noch Schule tätig werden, beschließt Henry selbst einen Plan zu schmieden, um Christina zu retten. The Book of Henry gibt es ab dem 25.05.2019 bei Amazon zu sehen.

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Mai bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Shaun of the Dead 01.05. Forrest Gump 01.05. Die Schüler der Madame Anne 02.05. A Breath Away 04.05. Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten Fußballs 06.05. Pay Day 07.05. Savage Dog 07.05. Deine Juliet 09.05. Replicas 09.05. Psycho (1960) 09.05. Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück 10.05. Shrek der Dritte 10.05. Für immer Shrek 10.05. Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper 11.05. Barry Seal: Only in America 11.05. Feinde – Hostiles 12.05. Pettersson und Findus – Findus zieht um 13.05. Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse 14.05. Ein (un)möglicher Härtefall 15.05. He's Out There 16.05. Hanni & Nanni 2 18.05. Hanni & Nanni 3 18.05. Wir sind Champions 20.05. Poltergeist 23.05. Zu Ende ist alles erst am Schluss 24.05. Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde 25.05. The Book of Henry 25.05. Street Justice – Rache kennt kein Gesetz 26.05. Iuventa 26.05. The Man Who Killed Don Quixote 27.05. Ride 29.05. Hüter des Lichts 29.05. Bad Spies 30.05. Westwood: Punk. Ikone. Aktivistin 31.05. Serien

The Bridge (US): Staffeln 1+2 ab sofort Life in Pieces: Staffel 4 06.05. Lucifer: Staffel 4 09.05. Sneaky Pete: Staffel 3 10.05. Scrubs: Staffeln 1-9 10.05. Fleabag: Staffel 2 17.05. The Real O'Neals: Staffeln 1+2 24.05. Good Omens 31.05. Netflix Release-Datum Filme

V wie Vendetta 01.05. Der Womanizer – Die Nacht der Exfreundinnen 01.05. Sex and the City 01.05. Sex and the City 2 01.05. Mein Freund, der Wasserdrache 01.05. Zombieland

01.05. Verliebt in die Braut 01.05. Jack und Jill 01.05. Sieben Jahre in Tibet 01.05. I Am Not Your Negro 01.05. God's Own Country 01.05. Klick 01.05. Wonder Woman 01.05. Last Action Hero 01.05. Keine gute Tat 01.05. Das Mädchen Rosemarie 01.05. Sehr verdächtig 01.05. Munafik 2 01.05. Frischer Wind im Kongress 01.05. Trotz allem 03.05. Dumplin’ 03.05. The Last Summer 03.05. All In My Family 03.05. True und das Regenbogenreich: Pilzstadt 03.05. Jo Pil-ho: The Dawning Rage 03.05. Freche Mädchen 2 05.05. Ein Fall für TKKG - Drachenauge 05.05. Im Herzen der See 06.05. Scheherazade 10.05. Dry Martina 10.05. Leute kommen und gehen 10.05. Wine Country 10.05. ReMastered: The Lion’s Share 10.05. Malibu Rescue 13.05. Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate 14.05. Annabelle 2 14.05. Ice Age – Kollision voraus! 15.05. Pitch Black – Planet der Finsternis 16.05. Spartacus 16.05. Blues Brothers 16.05. Der weiße Hai 3 16.05. The Flintstones - Die Familie Feuerstein 16.05. Good Sam 16.05. Dying to Tell 17.05. Saverio Raimondo: Der sprechende Satyr 17.05. 1994 17.05. Chips & Toffel 17.05. Maria 17.05. See You Yesterday 17.05. Tron: Legacy 21.05. Furie 22.05. Rim of the World 24.05. The Perfection 24.05. After Maria 24.05. Joy 24.05. Chopsticks 30.05. Always Be My Maybe 31.05. Killerquoten 31.05. Serien Supergirl: Staffel 3 01.05. The Worst Witch: Staffel 1 01.05. House of Cards: Staffel 6 02.05. Tiny House Nation 02.05. Nicht zucken 03.05. Dead to Me 03.05. Tuca & Bertie 03.05. Cupcake und Dino – Dienste aller Art: Staffel 2 03.05. Abyss 06.05. Easy: Staffel 3 10.05. The Society 10.05. Jailbirds 10.05. El recluso 10.05. Harvey Miezen für immer!: Staffel 2 10.05. Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 3 12.05. revisions 14.05. The Rain: Staffel 2 17.05. White Gold: Staffel 2 17.05. It’s Bruno 17.05. Das Gelbe vom Ei: Staffel 3 17.05. Well Intended Love 17.05. One Spring Night 22.05. A Tale of Two Kitchens 22.05. High Seas 24.05. Nola Darling Staffel 2 24.05. WHAT/IF 24.05. Historical Roasts Series 27.05. how to sell drugs online (fast) 31.05. Vis a vis 31.05. Bad Blood: Staffel 2 31.05. Spiel mit dem Feuer 31.05. Good Girls: Staffel 2 31.05. Black Spot: Staffel 2 31.05. When They See Us: Miniserie 31.05.

