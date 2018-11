Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im November

Am 30.11. schickt Netflix die Dramödie Grand Budapest Hotel ins Rennen. Die turbulente und aberwitzige Geschichte handelt vom renommierten Hotel-Concierge Gustav H. und seiner Begegnung mit dem unbezahlbaren Gemälde "Junge mit Apfel". Das Gemälde wird im Verlauf des Films vererbt, versteckt, gestohlen, gejagt, gesucht und vielleicht auch wiedergefunden. An dem cineastischen Tumult beteiligen sich unter anderem Ralph Fiennes, Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Adrien Brody, Edward Norton, Jude Law und Owen Wilson.

Am 09.11. geht außerdem die 2. Staffel der mysteriösen Thriller-Serie The Sinner an den Start. Nach der abgeschlossenen Handlung von Staffel 1 - in der Jessica Biel die Hauptrolle spielte - geht es in Runde zwei um einen elfjährigen Jungen, der offenbar seine Eltern ermordet hat. Die Hintergründe und vor allem die Frage nach dem "Warum" klärt wie in der 1. Staffel Detective Harry Ambrose (Bill Pullman) auf. Harry zeichnen vor allem sein besonderes Interesse an Täter und Opfer sowie sein untrüglicher Spürsinn für die Wahrheit aus. Ganz nebenbei hat er aber auch noch mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen.

Ebenfalls ab dem 09.11. wird bei Netflix das familientaugliche Disney-Meisterwerk Feivel der Mauswanderer verfügbar sein. Das Zeichentrick-Abenteuer handelt von Feivel, einem kleinen Helden mit großem Herzen und großen Ohren. Der Mäuserich versucht, gemeinsam mit seiner Familie und anderen Artgenossen den ärmlichen Verhältnissen in seiner Heimat sowie der dortigen Bedrohung durch fiese Katzen zu entkommen. Das erklärte Ziel lautet Amerika, doch die spannende Reise dorthin erweist sich als unwegsam und verlustreich. Als Feivel schließlich in New York ankommt, erwartet ihn dort zudem eine böse Überraschung.

Bei Amazon Prime Video* gibt es ab dem 08.11. das Kriegsdrama Operation: 12 Strong zu sehen. Kurz nach den Terroranschlägen des 11.09.2001 wird eine Gruppe von Elite-Soldaten unter dem Kommando von Captain Mitch Nelson (Chris Hemsworth) nach Masar-e Scharif in Afghanistan entsendet. Das Ziel der kleinen Sondereinheit ist es, die Stadt der Kontrolle durch die Taliban und Al-Quaida zu entreißen, um die Sicherheit für die dort lebende Bevölkerung wiederherzustellen. Die US-Soldaten erhalten bei ihrer gefährlichen Mission Unterstützung von der afghanischen Armee, die eher unkonventionellen Kriegs-Taktiken nutzt.

Die Komödie The Death Of Stalin ist ab dem 29.11. bei Amazon verfügbar. Sie beschäftigt sich auf schwarzhumorige Weise mit dem Ableben des Josef Stalin im Jahr 1953 - was auch der Grund dafür sein dürfte, dass die Ausstrahlung des Films in Russland untersagt wurde. Im Fokus der Handlung stehen vor allem jene Ereignisse, die eine direkte Verbindung zum Tod des Diktators haben sowie die Machtkämpfe, die danach innerhalb der Partei und der Staatsführung stattfanden.

StartUp startet am 09.11. bei Amazon mit der 3. Staffel. In der Krimiserie kommt der zwielichtige FBI-Agent Rask (Martin Freeman) einem kleinen Startup-Unternehmen auf die Schliche, dessen Geldgeber Nick offenbar "schmutziges Geld" investiert hat. Das Startup gehört der Programmiererin Izzy Morales, die eine bahnbrechende Software für den anonymen Transfer einer neuen, virtuellen Währung entwickelt hat. Da das schmutzige Geld zum Teil dem Drogendealer Dacey gehört und ohne dessen Einverständnis in das Unternehmen von Izzy gesteckt wurde, entsteht neben dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nick und Rask schnell einer weiterer spannender Handlungsstrang.

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im November bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen:

Amazon Release-Datum Genre Filme Die kleine Hexe 01.11. KIDS Die Twilight Saga (5 Filme) 01.11. Drama 12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers 08.11. Kriegsdrama Der Offizier - Liebe in Zeiten des Krieges 13.11. Drama Unsere Erde 2 15.11. Dokumentation Die Bestimmung (3 Filme) 17.11. SciFi Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen 22.11. Comedy Please Stand By 27.11. Dramödie The Death of Stalin - Hier regiert der Wahnsinn 29.11. Comedy Serien The Long Road Home - Staffel 1 01.11. Drama Blindspot - Staffel 3 01.11. Drama The Good Fight - Staffel 1 01.11. Drama Quantico - Staffel 1 und 2 01.11. Drama Lethal Weapon - Staffel 2 05.11. Action Startup - Staffel 3 09.11. Krimi Patriot - Staffel 2 09.11. Agenten-Komödie

BEAT - Staffel 1 09.11. Musik The Gymkhana Files - Staffel 1 16.11. Dokumentation Vikings - Staffel 5, Teil 2 29.11. Drama Netflix Release-Datum Genre Filme

Jack Reacher 01.11. Action Angela's Christmas 01.11. KIDS Star Trek Into Darkness 01.11. SciFi 8 Mile 01.11. Drama Sind wir schon da? 01.11. Comedy Bakemonogatari 01.11. Anime Children of Men 01.11. Drama Am Rande der Angst 01.11. Drama Forrest Gump 01.11. Drama Joe Cocker: Mad Dog with Soul 01.11. Dokumentation Steins;Gate - The Movie 01.11. Anime Von der Kunst, sich durchzumogeln 01.11. Dramödie Das Netz 01.11. Thriller Follow This: Part 3 01.11. Dokumentation The Other Side of the Wind 02.11. Drama Kids mit Köpfchen 02.11. KIDS Sie werden mich lieben, wenn ich tot bin 02.11. Dokumentation

ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black 02.11. Dokumentation

Deray Davis - How to act Black 05.11. Comedy Medal of Honor: Ehre, wem Ehre gebührt 09.11. Dokumentation

Feivel, der Mauswanderer 09.11. Zeichentrick NitroCircus 3D - Der Film 09.11. Comedy ParaNorman 09.11. KIDS Outlaw King 09.11. Drama Waterworld 09.11. Action Der Sinn des Lebens 09.11. Comedy Psycho 09.11. Thriller E.T. - Der Außerirdische 09.11. Drama Loudon Wainwright III: Surviving Twin 13.11. Comedy Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 16.11. Fantasy Fear Dot Com 16.11. Horror The Princess Switch 16.11. RomCom The Ballad of Buster Scruggs 16.11. Comedy Cam 16.11. Drama Trolls - Die Party geht weiter! 20.11. KIDS Sabrina 20.11. Fantasy Trevor Noah: Son of Patricia 20.11. Comedy The Christmas Chronicles 22.11. Fantasy Sex Tape 28.11. Comedy Single und begehrt 29.11. Comedy Grand Budapest Hotel 30.11. Comedy A Christmas Prince: The Royal Wedding 30.11. Drama Rajma Chawal 30.11. Drama Serien Doctor Who, Staffel 10 01.11. SciFi Reign - Staffel 4 01.11. Drama Der Denver-Clan - Staffel 2 03.11. Drama A Taiwanese Tale of Two Cities - Staffel 1 03.11. Reality-TV Patriot Act with Hasan Minhaj - Staffel 1 04.11. Show Black Lightning - Staffel 2 06.11. Fantasy Riverdale - Staffel 3 08.11. Mystery The Sinner - Staffel 2 09.11. Mystery Super Drags - Staffel 1 09.11. Comedy Danger Mouse - Staffel 2 09.11. KIDS Westside - Staffel 1 09.11. Reality-TV Baumhausdetektive - Staffel 2 09.11. KIDS American Horror Story: Cult 09.11. Horror Warrior- Staffel 1 13.11. Action Oh My Ghost - Staffel 1 13.11. Drama Narcos: Mexico - Staffel 1 16.11. Drama The Kominsky Method - Staffel 1 16.11. Comedy Der Ponysitter-Club - Staffel 2 16.11. KIDS She-Ra und die Rebellen-Prinzessinen - Staffel 1 16.11. KIDS Prinz von Peoria - Staffel 1 16.11. KIDS The Last Kingdom - Staffel 3 19.11. Drama Wer zuletzt kocht - Staffel 1 20.11. Reality-TV Kulipari: Dream Walker - Staffel 1 20.11. KIDS Magie in Motown - Staffel 1 20.11. KIDS The Tribe 21.11. SciFi Greenleaf - Staffel 3 22.11. Drama Frontier - Staffel 3 23.11.

Drama Sick Note - Staffel 1 und 2 23.11.

Comedy Todesursache: Magie - Staffel 1 30.11. Dokumentation

1983 - Staffel 1 30.11. Thriller Baby - Staffel 1 30.11. Drama F is for Family - Staffel 3 30.11. Comedy Nicky Jam: El Ganador - Staffel 1 30.11. Dokumentation

Spy Kids: Auf wichtiger Mission - Staffel 2 30.11. KIDS

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

