Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im November

James ist 17 Jahre alt, lebt bei seinem ignoranten Vater und pflegt keinerlei soziale Kontakte. Er hält sich selbst für einen Psychopathen und möchte herausfinden, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu ermorden. In seinem Kopf spinnt er sich einen Plan zurecht und sucht nach einem potenziellen Opfer. Die etwa gleichaltrige Alyssa, die ihn eines Tages ganz unverhofft in der Schulkantine anspricht, kommt da wie gerufen. Um ihr näherzukommen und seinem Plan in die Tat umsetzen zu können, freundet er sich zum Schein mit ihr an; die beiden rebellischen Teens entdecken jedoch schnell eine gemeinsame Ebene und finden sich plötzlich auf einem Roadtrip wieder, der sie in allerlei gefährliche Situationen bringt. James weicht mit der Zeit von seinem Plan ab, Alyssa umzubringen – was den Faktor Mord allerdings nicht vollständig aus der Geschichte entfernt. Die 2. Staffel von The End of the F***ing World startet am 5. November bei Netflix.

The Irishman

Am 27 November startet bei Netflix Martin Scorseses Mafia-Drama The Irishman. Der Film beruht auf der wahren Geschichte um den Killer Frank Sheeran, der in den 70er-Jahren allerlei Drecksarbeit für die Mafia und andere Kriminelle erledigte. Zugang zu Mafia-Kreisen erlangte Sheeran (Robert DeNiro) nicht nur durch sein besonderes Talent, "Probleme" zu lösen, sondern auch durch seine Italienisch-Kenntnisse, die er sich während des 2. Weltkriegs in Sizilien aneignete. Eines Tages wird er von dem skrupellosen Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa (Al Pacino) angeheuert, zunächst nur für einige Aufträge und später sogar als persönlicher Bodyguard. Mit der Zeit werden die beiden Männer zu Freunden und Frank macht Karriere innerhalb der Mafia – bis er schließlich den Auftrag erhält, seinen Freund Jimmy zu ermorden.

Der Herr der Ringe 1-3

Mit über Zehneinhalb Stunden Spieldauer sind die drei Herr-Der-Ringe-Filme nicht gerade ein Erlebnis für einen Abend, außer natürlich für Hardcore-Fans der Filmreihe. Aber auch wer nicht zu diesem Personenkreis gehört, sollte die großartige Roman-Verfilmung von Peter Jackson gesehen haben, ruhig auch mehrmals. Dazu gibt es ab dem 4. November wieder Gelegenheit, denn ab diesem Tag stehen die Teile 1-3 (Die Gefährten, Die Zwei Türme und Die Rückkehr des Königs) bei Amazon Prime Video* zur Verfügung.

The Man in the High Castle, Staffel 4

Im Jahr 1947 haben die Achsenmächte den 2. Weltkrieg gewonnen und teilen die Vereinigten Staaten von Amerika untereinander auf. Der Süden, der Mittlere Westen sowie der Nordosten der USA werden in das "Greater Nazi Reich" umbenannt, das fortan von den deutschen Besatzungsmächten beherrscht wird, während die gesamte Pazifikküste, die "Japanese Pacific States", den Japanern untersteht. Zwischen den beiden Territorien besteht eine neutrale Zone, die keiner der Mächte direkt untersteht. Im Kampf gegen das Nazi-Regime formiert sich im Laufe der Serie eine starke Widerstandsbewegung um die Protagonistin Juliana Crain, die die Besatzer um jeden Preis stürzen will. Die 4. und finale Staffel von The Man in the High Castle ist ab dem 15. November bei Amazon Prime Video zu sehen.

Friends

Die Kult-Serie Friends gibt es derzeit noch mit allen zehn Staffeln bei Netflix zu sehen – nun hat allerdings Amazon angekündigt, ab dem 14. November die ersten zehn Staffeln der Serie für Prime-Abonnenten zu streamen. Netflix wird die Sitcom dann aus dem Angebot nehmen müssen. Wer also noch einmal die unterhaltsamen und manchmal auch kuriosen Alltags-Geschichten von Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler und Joey sehen möchte und ein Netflix-, aber kein Amazon-Abo hat, der sollte sich sputen. Abonnenten von Amazon Prime wiederum können sich auf den 14. November freuen.

Weitere Tipps

Tomb Raider (2018) mit Alicia Vikander ist zumindest für Fans der gleichnamigen Videospiel-Reihe einen Blick wert. Der auf Amazon gestreamte Film zeigt eine Lara, die nur sehr wenig mit der Darstellung von Angelina Jolie in den ersten drei Tomb-Raider-Filmen zu tun hat. Dafür ist die "neue" Lara ihrem virtuellen Pendant aus Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) um einiges ähnlicher. In Carnival Row kämpfen Orlando Bloom und Cara Delevingne Seite an Seite gegen die Ungerechtigkeit in einem düsteren Nachkriegs-Fantasy-Szenario. Im Original läuft die Serie schon länger bei Amazon, am 22. November startet nun auch die deutschsprachige Version. Für bisher acht Staffeln humorvolle Unterhaltung sorgt auf Netflix die Sitcom Modern Family - ab dem 1. November sind es dann neun.

