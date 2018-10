Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Oktober

Bei Netflix gibt es ab dem 24.10. das Science-Fiction-Drama Arrival zu sehen: als 12 außerirdische, monolithenartige Raumschiffe auf der Erde landen, wird die Linguistin Dr. Louise Banks akquiriert, um mit den Besuchern zu kommunizieren. Aufgrund von Fehlinterpretationen bei der Übersetzung, vermuten einige militärische Machthaber einen bevorstehenden Angriff durch die Aliens und rüsten dementsprechend auf. Der Grund für den Besuch der Außerirdischen ist jedoch ein ganz anderer.

Ebenso sehenswert ist der Thriller The Accountant (02.10.) mit Ben Affleck. Der autistische Buchhalter Christian Wolff ist unschlagbar im Umgang mit Zahlen, mit Menschen hat er es hingegen nicht so. Zu seiner Kundschaft zählen mitunter sehr zwielichtige Organisationen und doch ist es der eher unauffällige Robotik-Konzern "Living Robotics", bei dem er auf offenbar kriminelle Machenschaften stößt und in eine bedrohliche Lage gerät.

Etwas gruseliger wird es bei der 8. Staffel von The Walking Dead, die bei Netflix ab dem 24.10. verfügbar sein wird. Nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse sucht der Sheriff Rick Grimes mit einer kleinen Gruppe nach einer sicheren Bleibe für die Zukunft und stößt dabei immer wieder auf hungrige Untote, die ihm und seiner Gefolgschaft das Leben schwer machen.

Zwei Oktober-Highlights bei Amazon Prime Video* sind Criminal Squad (01.10.) und The Commuter (11.10.). Bei Criminal Squad geht es um den skrupellosen Cop Nick O'Brien (Gerard Butler), der nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten einen Verdächtigen verhört und erfährt, dass eine Verbrecher-Bande einen Coup auf die Federal Reserve Bank plant. Um den Gangstern einen Schritt voraus zu sein, erwarten Nick und seine Kollegen die Bande in der Bank, was allerdings alles andere als planmäßig verläuft. The Commuter erzählt die Geschichte des Ex-Polizisten Michael McCauley (Liam Neeson), der auf seinem Heimweg mit der U-Bahn ein Angebot bekommt, das er nicht ablehnen kann. Er muss vor dem Erreichen der Endstation eine Person in der Bahn ausfindig machen. Dafür soll er um 100.000 Dollar reicher werden. Wie sich herausstellt, geht es jedoch nicht nur um das Geld, sondern auch um die Sicherheit seiner Familie.

Außerdem geht The Man in the High Castle am 05.10. bei Amazon mit der 3. Staffel an den Start: die dystopische SciFi-Serie handelt von einem fiktiven Verlauf der Geschichte, bei dem die Deutschen und die Japaner den 2. Weltkrieg zu ihren Gunsten entschieden und die USA im Anschluss unter einander aufgeteilt haben. Es gibt allerdings eine Widerstands-Bewegung, die gegen die Nazi-Regierung kämpft und auch zwischen den beiden Achsenmächten gibt es einige Unstimmigkeiten.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Oktober bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen:

Netflix Release-Datum Genre

Filme Life of Pi 01.10. Abenteuer Anaconda 01.10. Action Einfach zu haben 01.10. Comedy You're next 01.10. Horror Commando 01.10. Action The Peanuts Movie 01.10. KIDS Inferno 01.10. Action Van Helsing 01.10. Fantasy Attack on Wall Street 01.10. Thriller 21 01.10. Krimi Joe Rogan: Strange Times 02.10. Comedy The Accountant 02.10. Thriller Operation Finale 03.10. Drama Death Race 05.10. Action Malevolent - Und das Böse existiert doch 05.10. Horror Elite 05.10. Drama Private Life 05.10. Drama Mo Amer: The Vagabond 08.10. Comedy 22. Juli 10.10. Thriller Salz. Fett. Säure. Hitze. 11.10. Dokumentation Apostle 12.10. Thriller Errementari: The Blacksmith and the Devil 12.10. Drama Feministinnen: Was haben sie sich gedacht? 12.10. Dokumentation ReMastered: Who shot the Sheriff 12.10. Dokumentation The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments 15.10. Anime Der Große Trip - Wild 15.10. Abenteuer SMS für dich 16.10. RomCom Ron White: If you quit listening, i'll shut up 16.10. Comedy Derren Brown: Scrifice 19.10. Drama The Night Comes For You 19.10. Thriller Gnome Alone 19.10. KIDS Making A Murderer: Teil 2 19.10. Dokumentation Illang: The Wolf Brigade 19.10. Action Adam Sandler 100% Fresh 23.10. Comedy Arrival 24.10. SciFi Shirkers 26.10. Dokumentation Jefe 26.10. Drama Chilling Adventures of Sabrina 26.10. Fantasy Been so long 26.10. Drama Transformers: Age of Extinction 30.10. Action Fate/EXTRA Last Encore: Illustrias Geocentric Theory 30.10. Anime Gun City 31.10. Thriller Serien MeatEater (Staffel 7) 02.10. Dokumentation Better Call Saul (Staffel 4) 02.10. Drama Einfach unheimlich 04.10. KIDS Big Mouth (Staffel 2) 05.10. KIDS

Die Supermonster (Staffel 2) 05.10. KIDS Dancing Queen

05.10. Drama Little Things (Staffel 2) 05.10. Comedy YG Future Strategy Office 05.10. Sitcom

The Rise of Phoenixes 05.10. Drama Die Supermonster (Staffel 2) 05.10. KIDS Terrace House: Opening New Doors (Teil 4) 09.10. Reality-TV Riverdale (Staffel 3) 11.10. Drama Spuk in Hill House 12.10.

Horror Die kuriosesten Kreationen der Christine McConnell 12.10.

Reality-TV FightWorld 12.10.

Dokumentation Tarzan and Jane (Staffel 2) 12.10.

KIDS The Boss Baby: Wieder im Geschäft (Staffel 2) 12.10.

KIDS Der Denver-Clan (Staffel 2) 13.10. Drama A Taiwanese Tale of Two Cities 14.10. Reality-TV Black Lightning (Staffel 2) 16.10. Action Ask the Doctor 19.10. Dokumentation Haunted 19.10. Dokumentation Marvels Daredevil (Staffel 3) 19.10. Action Hip-Hop Evolution (Staffel 2) 19.10. Dokumentation Best. Worst. Weekend. Ever. 19.10. KIDS Accidentally in Love 19.10. Drama Robozuna 21.10. KIDS Bodyguard 24.10. Drama The Walking Dead (Staffel 8) 24.10. Horror Great News (Staffel 2) 25.10. Comedy Castlevania (Staffel 2) 26.10. Anime Girl From Nowhere

27.10. Drama Patriot Act with Hasan Minhaj 28.10. Comedy Rupauls Drag Race (Staffel 10) 30.10. Reality-TV The Degenerates

30.10. Comedy Amazon Release-Datum Genre Filme Criminal Squad 01.10. Action Manchester by the Sea 01.10. Drama Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe 08.10. Drama Split 08.10. Horror The Commuter 11.10. Thriller Der Hauptmann 15.10. Drama Madame 19.10. Comedy Wunder 25.10. Drama La Mèlodie - Der Klang von Paris 26.10. Drama Serien Chicago P.D. (Staffel 1-3) 01.10. Krimi Chicago Fire (Staffel 1-5) 01.10. Drama Dr. House (Staffel 1-8) 01.10. Drama The State (Staffel 1) 01.10. Drama Bones (Staffel 1-12) 04.10. Krimi Family Guy (Staffel 1-8) 04.10. Comedy American Dad (Staffel 1-9) 04.10. Comedy Futurama (Staffel 1-10) 04.10. Comedy Bobs Burgers (Staffel 1-5) 04.10. Comedy The Man in the High Castle (Staffel 3) 05.10. Drama Young Sheldon (Staffel 1) 08.10. Comedy Deutschland 86 19.10. Drama Lore (Staffel 2) 19.10. Drama The Walking Dead (Staffel 8) 24.10. Horror

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

