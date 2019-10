Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im Oktober

Lange haben Fans von Breaking Bad gehofft, dass die Geschichte um Walter White und Jesse Pinkman irgendwie weitergeht. Der Ableger Better Call Saul um den windigen Anwalt Saul Goodman ist zwar sehenswert, setzt aber die Story aus der Serie nicht fort. Genau das möchte Netflix ab dem 11.10.2019 stattdessen mit dem "Breaking Bad"-Film El Camino tun. Der hat unter anderem Jesse Pinkman (Aaron Paul), den knurrigen Mike (Jonathan Banks) sowie andere aus der Serie bekannte Charaktere im Gepäck. Eine weitere gute Nachricht für Liebhaber des Originals: das Drehbuch schrieb Serien-Schöpfer Vince Gilligan, der dieses Mal auch wieder Regie führte. Wie genau die Handlung des Films aussieht, gaben die bisher veröffentlichten Trailer des geheim gedrehten Films leider nicht Preis.

Hacksaw Ridge

Mel Gibson ist abseits der Kamera gewiss ein streitbarer Charakter, davor und dahinter überzeugte er aber immer wieder. So auch im Film Hacksaw Ridge, bei dem er wie auch in Braveheart, Die Passion Christi und Apocalypto als Regisseur wirkte. Das Kriegsdrama erzählt die wahre Geschichte von Desmond T. Doss (gespielt von Andrew Garfield), der im Zweiten Weltkrieg als Sanitäter für die US-Armee im Einsatz ist. Beim Kampf um die japanische Insel Okinawa rettet er 75 Kameraden das Leben und wird dafür später mit der Medal of Honor ausgezeichnet. Der Film wurde sechsfach für den Oscar nominiert und konnte sich die begehrte Trophäe 2017 in den Kategorien “Bester Ton” und “Bester Schnitt” sichern. Der Film ist ab dem 1. Oktober bei Netflix zu sehen.

I, Robot

Basierend auf dem Buch “Ich, der Robot” von Isaac Asimov erschien 2004 die Verfilmung von Alex Proyas. Der australische Regisseur ist vor allem für seine düsteren Science-Fiction-Filme bekannt – darunter Dark City und The Crow, bei dessen Dreharbeiten der Sohn von Bruce Lee ums Leben kam. I, Robot spielt im Jahr 2035, als in nahezu jedem Lebensbereich Roboter eingesetzt werden. Um die Menschen vor ihnen zu schützen, hat Chefentwickler Dr. Alfred Lanning (James Cromwell) die drei Gesetze der Robotik ins Leben gerufen. Demnach steht der Schutz menschlichen Lebens noch über der Pflicht, Befehlen zu gehorchen. Als Dr. Lanning aber plötzlich ums Leben kommt und sein Tod vorschnell zu einem Selbstmord erklärt wird, geht Detective Del Spooner (Will Smith) der Sache nach. I, Robot erscheint am 01.10. auf Netflix.

Harry Potter 1-8

Harry Potter, den hutzeligen Amateur-Zauberer, der im Laufe der Zeit zu einem geachteten, erwachsenen Zauberer wird, kennt wohl so gut wie jeder. In einer Fantasy-Welt, die sich in Magie-Begabte und Muggel (Otto Normalverbraucher) aufteilt, erzählt die beliebte Film-Reihe Harry Potter in acht Teilen unzählige märchenhafte und vor allem spannende Geschichten, die der namensgebende Protagonist (Daniel Radcliffe) mit seinen Freunden Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) rund um die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erlebt. Nicht nur die Schauspieler wuchsen in den mehr als zehn Jahren der Produktion und Ausstrahlung der Filme, sondern mit ihnen auch die Charaktere, die die zunächst kindlich anmutende Roman-Verfilmung zu ganz großem Kino für die ganze Familie machen. Ab dem 13.10.2019 lassen sich alle acht Harry-Potter-Filme bei Amazon Prime Video* abrufen.

Goliath

Mit 64 Jahren gehört Billy Bob Thornton in Hollywood bereits zum alten Eisen. Dass er es immer noch drauf hat, zeigt der Ex von Angelina Jolie in der cleveren Anwalt-Krimiserie Goliath. Diesmal verschlägt es Billy McBride in das von Dürre geplagte Central Valley. Dort nimmt er den Kampf gegen einen milliardenschweren Rancher (Dennis Quaid) und dessen Schwester (Amy Brennan) auf. Ab dem 04.10. geht bei Amazon Prime Video die 3. Staffel an den Start.

Lost

Als die Dramaserie Lost zwischen 2004 und 2010 in sechs Staffeln ausgestrahlt wurde, erfreute sie sich großer Beliebtheit. Die starken, teils undurchschaubaren Charaktere und die mysteriöse Handlung heizten die Zuschauer zu immer neuen Spekulationen an und vermochten sie mehr als 120 Folgen lang zu fesseln. Über das Ende lässt sich gewiss streiten, aber das hat Lost offenbar mit vielen anderen erfolgreichen Serien gemeinsam. Die Serie handelt von einem Flugzeugabsturz auf einer entlegenen Insel im Pazifik, den insgesmt 48 Menschen überleben. Aus diesen Passagieren kristallisieren sich die Protagonisten der Serie heraus, die bei ihrem Kampf ums Überleben auf der Insel begleitet werden. Da die jeweilige Vergangenheit der einzelnen Hauptcharaktere ebenfalls im Laufe der Serie erzählt wird, stellen sich dem Zuschauer stetig neue Zusammenhänge dar. Die gesamte Serie wird ab dem 15.10.2019 bei Amazon Prime Video verfügbar sein.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Oktober bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

