Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im September

Auch im September erweitern Netflix und Amazon wieder ihr Film- und Serienangebot. Einige der Neuerscheinungen sind durchaus sehenswert.

So bringt Netflix ab dem 26.09. mit Rogue One - A Star Wars Story den wohl besten Star-Wars-Film der letzten Jahre auf die Bildschirme. Der erste Teil der Anthology-Reihe erzählt die Geschichte von Jyn Erso, die gemeinsam mit einer Gruppe von Rebellen ihren Vater sucht. Der ist am Bau des Todessterns beteiligt, weshalb die Rebellen ihn ohne Jyns Wissen töten wollen.

Gruselig wird es dagegen im Horror-Klassiker Die Mumie. Das Remake von 1999 ist samt seiner zwei Nachfolger ab dem 1.9. bei Netflix verfügbar. Für spaßige Abende mit Freunden eignet sich die abgedrehte und actionreiche Kifferkomödie Ananas Express (1.9., Netflix), in der Seth Rogen und James Franco auf der Flucht vor Auftragskillern und korrupten Polizisten sind.

September-Highlight bei Amazon Prime Video* ist Ridley Scotts Action-Drama Black Hawk Down. Das erzählt ab dem 28.9. die wahre Geschichte vom Absturz zweier amerikanischer Militär-Hubschrauber im somalischen Bürgerkrieg. Die Inszenierung überzeugt unter anderem durch den Einsatz von Handheld-Kameras, die für ein Mittendrin-Gefühl sorgen.

Auch der Kriegsfilm Free State Of Jones (1.9., Amazon) basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt eine weniger bekannte Geschichte zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Wer ausgedachte Kost bevorzugt, der könnte mit The Great Wall (18.9., Amazon) glücklich werden. In dem Action-Fantasyfilm muss Matt Damon die chinesische Mauer vor einer Horde monströser Kreaturen beschützen. Der Film gilt übrigens bis heute als die teuerste Film-Produktion aus China.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im September bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen:

Netflix Release-Datum Genre

Filme Hitman: Agent 47

01.09. Thriller Die Mumie 01.09. Abenteuer Die Mumie kehrt zurück 01.09. Abenteuer Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers 01.09. Abenteuer Elysium 01.09. SciFi Abraham Lincoln: Vampire Hunter 01.09. Action World Invasion: Battle Los Angeles 01.09. Action Kindsköpfe 01.09. Komödie Pain & Gain 01.09. Action Ananas Express 01.09. Komödie Idiocracy 01.09. Komödie Ich und Earl und das Mädchen 01.09. Komödie Sausage Party 06.09. Komödie

City of Joy 07.09. Drama Das Mädchen und ihr Roboter 07.09. KIDS Sierra Burgess is a Loser 07.09. Komödie The Resistance Banker 11.09. Drama Auf meiner Haut 12.09. Drama Der Prinz der Drachen 14.09. KIDS Bleach 14.09. Anime Last Hope 14.09. Anime Der ägyptische Spion, der Israel rettete 14.09. Drama The Land of Steady Habits 14.09. Dramödie Exodus: Götter und Könige 15.09. Abenteuer Conni & Co 18.09. KIDS D.L. Hughley: Contrarian 18.09. Comedy Disneys Vaiana - Das Paradies hat einen Haken 20.09. KIDS Alte Zöpfe 21.09. RomCom Quincy Jones - Mann, Künstler und Vater 21.09. Dokumentation Private Life 21.09. Drama War Dogs 22.09. Komödie Rogue One: A Star Wars Story 26.09. SciFi Apostle 28.09. Thriller Wolfsnächte 28.09. Thriller Chefs Table 28.09. Dokumentation Two Catalonias 28.09. Dokumentation Lessons From A School Shooting: Notes From Dunblane 28.09.

Dokumentation The 3rd Eye 28.09. Horror

Forest Piano 28.09. Anime Lost Song: Das Lied der Wunder 28.09. Anime Serien Die Kathedrale des Meeres (Staffel 1) 01.09. Drama Sisters 01.09. Drama Mr. Sunshine (wöchentliche Episoden) 01.09. Komödie Monkey Twins 01.09. Krimi A Taiwanese Tale of two Cities (wöchentliche Episoden) 03.09. Drama Marvel's Iron Fist (Staffel 2) 07.09. Action Die Telefonistinnen (Staffel 3) 07.09. Drama Atypical (Staffel 2) 07.09. Dramedy Der erste und der letzte Tag

07.09. Dokumentation Stretch Armstrong und die Flex Fighters (Staffel 2) 07.09. KIDS Daniel Sloss: Live Shows 11.09. Komödie Car Masters 14.09. Dokumentation Bojack Horseman (Staffel 5) 14.09. Zeichentrick Die außergwöhnlichsten Häuser der Welt (Staffel 2) 14.09. Dokumentation American Vandal (Staffel 2) 14.09. Komödie Ingobernable (Staffel 2) 14.09. Drama Die Supermonster-Monsterparty 14.09. KIDS Maniac (Staffel 1) 21.09. Komödie The Good Cop 21.09. Krimi Drachenflieger 21.09. Anime Battlefish

21.09. Dokumentation Hilda 21.09. KIDS Norseman (Staffel 2) 26.09. Komödie Made in Mexico 28.09. Dokumentation Somewhere Between 28.09. Thriller Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater (Staffel 2) 28.09. Dokumentation ReBoot: Der Wächter-Code (Staffel 2) 28.09. KIDS Skylanders Academy (Staffel 3) 28.09. KIDS Amazon Release-Datum Genre Filme Free State of Jones 01.09. Action Das Leuchten der Erinnerung 04.09. Drama Jigsaw 08.09. Horror Gaugin 08.09. Drama Genauso anders wie ich 12.09. Drama The Great Wall 18.09. Fantasy Daddys Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme! 19.09. Komödie Black Hawk Down 28.09. Action Im Zweifel glücklich 29.09. Komödie Downsizing 30.09. Dramedy Serien Supernatural (Staffel 12) 01.09. Fantasy Sons of Anarchy (Staffel 5) 12.09. Drama UnReal (Staffel 4) 14.09. Dramedy The Bold Type - Der Weg nach oben (Staffel 2) 19.09. Drama Into the Badlands (Staffel 3) 22.09. Fantasy

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

