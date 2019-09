Die Highlights bei Netflix und Amazon Prime Video im September

In einer nicht allzu fernen, fiktiven Zukunft wird die Herstellung künstlicher Menschen - sogenannter Replikanten - nach einem langjährigen Verbot schließlich wieder erlaubt. Die Replikanten wurden ursprünglich für den Einsatz in Weltall-Kolonien "gezüchtet", nach zahlreichen unschönen Zwischenfällen jedoch verboten. Um Replikanten der älteren Baureihe, die überlebt haben und sich überall auf der Erde versteckt halten, zu finden und zu eliminieren, werden sogenannte Blade Runner in alle Himmelsrichtungen ausgesandt. Einer dieser Jäger ist K (Ryan Gosling), der während seiner Suche nach Replikanten auf ein ebenso düsteres wie brisantes Geheimnis stößt. Außerdem entdeckt er auch Hinweise über den vor 30 Jahren verschwundenen Blade-Runner-Kollegen Rick Deckard (Harrison Ford). Blade Runner 2049 läuft ab dem 02.09.2019 bei Netflix.

Disenchantment wird fortgesetzt

Vor rund einem Jahr ging der erste Teil von Disenchantment, der neusten Serien-Schöpfung aus Matt Groenings Feder, bei Netflix an den Start. Nun geht die beliebte Fantasy-Comicserie in die 2. Runde und hat wieder allerlei lustige Abenteuer mit Prinzessin Bean und ihren Freunden im Gepäck. Bean hat mit einer herkömmlichen Prinzessin - außer dem Titel - eigentlich nichts gemeinsam: sie mischt sich unter das gemeine Volk, betrinkt sich gern bis zur Besinnungslosigkeit und hält überhaupt nicht von den Plänen ihres Vaters, der sie gerne schnellstmöglich unter die Haube bringen möchte. Als sie sich mit dem Hausdämon Luci und dem tollpatschigen Elfen Elfo anfreundet, beschließt sie, ihr Prinzessinnen-Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Der zweite Teil von Disenchantment ist ab dem 20.09.2019 bei Netflix zu sehen.

Brooklyn 99 mit Staffel 5

Das New-Yorker-Chaotenrevier Brooklyn 99 kehrt bei Netflix am 26.09.2019 mit der 5. Staffel zurück. Detective Jacob Peralta (Andy Samberg), Detective Sergeant Terence Jeffords (Terry Crews) und all die anderen Kollegen des Bezirks 99, gehen auch in der neusten Staffel nicht nur ihren alltäglichen Tätigkeiten als Polizisten nach. Vielmehr investieren sie ihre Energie in humorvolle Wettbewerbe innerhalb des Reviers, spielen sich gegenseitig Streiche und sind einander auch nach Feierabend noch nicht überdrüssig. Die bunte Mischung aus überkorrekten, albernen, unsicheren und aggressiven Charakteren ist auch nach mehr als 80 Folgen immer noch äußerst unterhaltsam. Die 5. Staffel von Brooklyn 99 ist ab dem 26.09.2019 bei Netflix verfügbar.

The Shining

Der Schriftsteller Jack (Jack Nicholson) übernimmt für eine Wintersaison die Stelle des Hausverwalters in einem abgelegenen Berghotel in Colorado. Er verspricht sich von der Abgeschiedenheit die nötige Ruhe, die er für die Vollendung seines Romans benötigt. Seine Frau Wendy und sein Sohn Danny sind ebenfalls mit von der Partie, ansonsten ist das Hotel frei von Besuchern. Während Jack mit der Zeit zunehmend wahnsinnig wird, entwickelt Danny eine Art Sinn für Vorahnungen, die ihn vor den Taten seines Vaters warnen sollen. Noch bevor Danny begreift was in seinem Kopf vorgeht und er in der Lage ist seine Mutter zu warnen, hat Jack sich bereit mit einer Axt bewaffnet und macht Jagd auf seine eigene Familie. The Shining ist ab dem 29.09.2019 bei Amazon Prime Video* zu sehen.

Bumblebee

Im Jahr 1987 wird der Transformer B-127 (Bumblebee) auf die Erde geschickt, nachdem der Kampf um seinen Heimatplaneten Cybertron verloren scheint. Bumblebee soll auf der Erde eine Basis errichten und auf seine Artgenossen (Autobots) warten, gerät jedoch schon kurz nach seiner Landung in einen Konflikt mit US-Soldaten. Zu allem Überfluss gesellt sich auch noch der Decepticon Blitzwing (Widersacher der Autobots) hinzu, sodass Bumblebee der Situation nur knapp entkommt und schließlich Zuflucht auf einem Schrottplatz in Kalifornien findet. Er tarnt sich als alter VW Käfer und findet sich kurz darauf in der Garage der Schülerin Charlie wieder, die ihn reparieren möchte. Charlie lüftet Bumblebees Geheimnis und freundet sich mit ihm an, woraufhin sie in den Kampf zwischen Autobots und Decepticons verwickelt wird. Bumblebee läuft ab dem 30.09.2019 bei Amazon.

Shooter bringt Staffel 2

Die Dramaserie Shooter erzählt die Geschichte des Ex-Marines Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe), der von seinem ehemaligen Vorgesetzten Isaac Johnson (Omar Epps) damit beauftragt wird ein Attentat auf den US-Präsidenten zu verhindern. Seine Mission schlägt trotz aller Vorbereitungen jedoch fehl und es kommt zum Anschlag. Swagger findet sich schließlich selbst im Fokus der Ermittler wieder, die ihn für die Planung und Durchführung des Attentats verantwortlich machen. Eine Verschwörung vermutend taucht Swagger unter und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Die 2. Staffel von Shooter geht am 30.09.2019 bei Amazon an den Start.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im September bei Netflix und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung.

Amazon Release-Datum Filme Lean on Pete 01.09. Ein riskanter Plan 01.09. Spycies 01.09. 96 Hours - Taken 2 02.09. The Haunting of Sharon Tate 03.09. Yardie 05.09. Sorry to Bother You 05.09. Kleine Ziege, sturer Bock 06.09. Colette 08.09. Troja 08.09. Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr 08.09. Sky: Der Himmel in mir 09.09. Dragonball Z: Kampf der Götter 09.09. The Best of Me – Mein Weg zu dir 11.09. Traumfrauen 11.09. Der Nanny 13.09. Jurassic Park 1 – 3 14.09. Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers 17.09. Polaroid 17.09. Die Häschenschule: Jagd nach dem Goldenen Ei 17.09. Inception 19.09. Redemption – Stunde der Vergeltung 19.09. Junges Licht 19.09. Nobody’s Fool – Die Knastschwester 20.09. Hin und weg 20.09. Operation: Overlord 21.09. Sex and the City 1 & 2 21.09. Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik 21.09. Vampire Academy 23.09. Yves Saint Laurent 23.09. Womit haben wir das verdient? 24.09. We Die Young 24.09. Die Legende der Wächter 26.09. Three Identical Strangers 27.09. Annabelle 28.09. Shining 29.09. Bumblebee 30.09. Gremlins – Kleine Monster 30.09. Serien

Criminal Minds: Staffeln 1 – 13 01.09. Grey’s Anatomy: Staffel 14 06.09. Niko und das Schwert des Lichts: Staffel 2B 06.09. Undone: Staffel 1 13.09. El Corazón de Sergio Ramos (OmU): Staffel 1 13.09. Transparent: Das Musical Finale 27.09. Chris Tall Presents…: Staffel 1 27.09. Shooter :Staffel 2 30.09. Netflix Release-Datum Filme

Haikyu!! 01.09. Antonio, ihm schmeckt's nicht! 01.09. Hangman - The Killing Game 01.09. Halbtot 01.09. Incarnate – Teuflische Besessenheit 01.09. The King's Speech – Die Rede des Königs 01.09. The Da Vinci Code - Sakrileg 01.09. Overdrive 01.09. Blade Runner 2049 02.09. 21 & Over – Endlich erwachsen 05.09. Die Liebenden 05.09. Eine lausige Hexe 06.09. The Spy 06.09. Bill Burr: Paper Tiger 10.09. Trauerwanderung für Evelyn 10.09. Explained: Unser Kopf 12.09. Hello, Privilege. It's Me, Chelsea 13.09. The Chef Show: Volume 2 13.09. Tall Girl 13.09. Black Lagoon 13.09. Black Lagoon: Roberta's Blood Trail 13.09. Home – Zuhause bei Tip & Oh 13.09. Marshall 15.09. Justice League 15.09. High Society 15.09. Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom 15.09. Zwischen zwei Farnen: Der Film 20.09. Der Mensch Bill Gates 20.09. Bad Moms 22.09. Team Kaylie 23.09. Jeff Dunham: Beside Himself 24.09. Vogelliebhaber 25.09. In the Shadow of the Moon 27.09. Sturgill Simpson Presents Sound & Fury 27.09. Mo Gilligan: Momentum 29.09. Great News 29.09. Serien The Team: Staffel 2 01.09. RuPaul’s Drag Race: Untucked! 01.09. Élite: Staffel 2 06.09. The Spy 06.09. Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 3 06.09. Bescheidene Helden: Ponoc Short Films Theatre 06.09. Archibalds große Pläne 06.09. Terrace House: Tokio 2019–2020 10.09. The I-Land 12.09. Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato 13.09. The Ranch: Teil 7 13.09. Unbelievable 13.09. Naruto Shippuden: Staffeln 1-7 15.09. Jack, der Monsterschreck 17.09. The Hockey Girls 20.09. Criminal: Deutschland 20.09. Criminal: Spanien 20.09. Criminal: Vereinigtes Königreich 20.09. Criminal: Frankreich 20.09. Disenchantment: Teil 2 20.09. Fastest Car: Staffel 2 20.09. Glitch: Staffel 3 25.09. Abstrakt: Design als Kunst: Staffel 2 25.09. How to Get Away With Murder: Staffel 4 26.09. Brooklyn Nine-Nine: Staffel 5 26.09. Explained: Staffel 2 26.09. Dragons – Die jungen Drachenretter 27.09. Bard of Blood 27.09. Vis a vis: Staffel 4 27.09. Skylines 27.09. The Politician 27.09. Tiny House Nation USA: Ausgabe 2 29.09. Vagabond September RuPaul's Drag Race: Staffel 11 September

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der letzten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Amazon Video besuchen*

➤ Netflix besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds



Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht! (sem)