Mit einem digitalen Pakt möchte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die IT-Kompetenz von Berufsschulen vorantreiben. Gleichzeitig lädt er Internet-Pionier Samwer zum SPD-Parteitag ein.

Der Bundeswirtschaftsminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel betonte die internationale Bedeutung des dualen Ausbildungssystems in Deutschland und rief gleichzeitig dazu auf, dieses System weiter an die zunehmende Digitalisierung anzupassen. "Ich plädiere für einen digitalen Berufsschulpakt: Eine umfassende Ausstattungsinitiative – etwa Breitbandanschluss, neueste Rechner und Software für den industriellen Bereich –, damit die Berufsschüler nach dem Abschluss auf der Höhe der Zeit sind", äußerte er sich gegenüber der Wirtschaftswoche. Das sei auch eine Kernforderung des Zukunftsbündnisses Industrie und man sollte bereits zum IT-Bildungsgipfel im November Nägel mit Köpfen machen.

Gleichzeitig will der SPD-Vorsitzende seiner Partei mehr Mut zum Unternehmertum machen. Zu diesem Zweck lud er den Chef der Start-Up-Fabrik Rocket Internet aus Berlin Oliver Samwer zum nächsten SPD-Parteitag ein. Dieser nahm die Einladung bereits an. "Wenn die SPD Deutschland digital nach vorne bringen will, wäre ich der Letzte, der seinen Rat verweigert," kommentierte er seine Zusage gegenüber der Wirtschaftswoche. Rocket Internet war maßgeblich an der Gründung des Online-Versandhauses Zalando beteiligt. (pen)