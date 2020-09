"Die drei Sonnen" als Serie: Netflix sichert sich Rechte an Trisolaris-Trilogie

Die erfolgreiche Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu kommt als Serie zu Netflix. Das kündigte der US-Streamingdienst an und erklärte, dass das erfolgreiche Produzenten-Duo hinter dem Fantasy-Kracher Game of Thrones die Verantwortung tragen wird. Mit ihrer überaus erfolgreichen Adaption der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" hätten David Benioff und D.B. Weiss bewiesen, dass sie ambitionierte Stoffe auf die Leinwand bringen können, schreibt Netflix. Das gelte auch für den ebenfalls beteiligten Alexander Woo, der die Serie The Terror auf Basis des gleichnamigen Buchs von Dan Simmons produziert hat. Cixin Liu und sein Übersetzer Ken Liu sind demnach ebenfalls Teil des Produzenten-Teams.

Ein Universum voller Feinde

Die vielfach ausgezeichneten Trisolaris-Romane hatte Cixin Liu weltweit bekannt gemacht, vor allem, nachdem US-Präsident Barack Obama und Facebook-Chef Mark Zuckerberg Werbung dafür gemacht hatten. In Deutschland erschienen die Bücher unter den Titeln "Die drei Sonnen", "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit". Erzählt wird die Geschichte der Menschheit in einer Welt, in der eine Astrophysikerin Kontakt zu Außerirdischen aufnimmt, um bei der Vernichtung der Menschen zu helfen. Von da an wird es immer gigantischer und schließlich geht es um das Schicksal des gesamten Universums. Der Autor selbst schreibt, er wollte unter anderem aufzeigen, wie unhistorisch es sei, möglichen Außerirdischen so oft die edelsten Motive zu unterstellen und nicht – wie in den Büchern – die "schlimmsten Intentionen".

Einen Veröffentlichungstermin für die geplante Serie gibt es bis dato nicht, bis zur Realisierung dürfte es auch noch eine Weile dauern. Alle Beteiligten seien große Fans der Romanreihe und entschieden für die werkstreue Umsetzung der Vorlage, versichert Netflix. Der Streaming-Dienst hatte sich bereits die weltweiten Ausstrahlungsrechte an dem Film "Die wandernde Erde" gesichert, der 2019 in China auf Basis der gleichnamigen Kurzgeschichte von Cixin Liu gedreht worden war. Es ist einer der erfolgreichsten Filme aus China überhaupt. (mho)