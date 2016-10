Noch heute bewerben: Technology Review sucht "Digital Health Pioneers" für die Gesundheitsbranche. Vordenker sind gefragt, die neue Technologien einführen wollen.

Mit dem Preis "Digital Health Pioneer" ehrt das Magazin Technology Review Start-ups, die mit neuen Ideen das Gesundheitssystem auf eine neue Stufe heben – sei es mit Lösungen für Krankenkassen, Patienten, Ärzte oder Pharmaunternehmen. Software-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Hardware-Technologien. Innovatoren haben noch bis heute Nacht die Chance, sich zu bewerben.

Als Gewinne locken verschiedene Preise: Die fünf besten Bewerbungen porträtieren wir in der Print-Ausgabe Technology Review. Zudem stellen Sie ihre Geschäftsmodelle auf dem "Innovators Summit Digital Health" am 30.11.2016 in Berlin vor Experten der Gesundheitsbranche vor. Auf dem Kongress wird zudem das Start-up mit dem besten Geschäftsmodell gekürt. Als Preisgeld gibt es 10.000 Euro.

Unter den Jury-Mitgliedern sind: Dominik Bertram (Development Manager Connected Health, SAP SE), Prof. Dr. med. Tobias D. Gantner (Geschäftsführer HealthCare Futurists GmbH), Dr. Peter Müller (Vorsitzender des Vorstands Stiftung Gesundheit und Vorstand Medizin-Management-Verband), Tobias Auferoth (Principal XL Health) sowie Robert Thielicke (Chefredakteur Technology Review). Der Wettbewerb wird unterstützt von SAP.

Der Wettbewerb wird international ausgeschrieben. Die Unternehmensgründer müssen bereit sein, zum "Innovators Summit Digital Health" am 30.11.2016 persönlich und auf eigene Kosten anzureisen. Die Gewinner werden Ende Oktober benachrichtigt. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Oktober um 24 Uhr.

Näheres zu den Teilnahmebedingungen erfahren Sie bei Technology Review online "Vordenker im Gesundheitswesen gesucht". (jle)