DirectX 12: Neue Raytracing-Features, Mesh-Shader und bessere Texturen

Anderthalb Jahre nach der ersten Version von DirectX Raytracing (DXR) bringt Microsoft die Funktionsstufe 1.1, um "Schmerzpunkte" für Spieleentwickler anzugehen. Ein neuer Automatismus entscheidet anhand der GPU-Auslastung und einer Zielbildrate dynamisch, wie viele virtuelle (Raytracing-)Strahlen pro Pixel berechnet werden. DXR 1.1 gibt Entwicklern zudem mehr Optionen zur Anpassung der Shader und deren Anordnung.

Microsoft empfiehlt Entwicklern, erst einmal mit DXR 1.0 zu beginnen und erst später DXR 1.1 auszuprobieren. Laut Nvidia sollen Nutzer einer GeForce-RTX-Grafikkarte "den größten Vorteil aus Microsofts Software-Verbesserungen ziehen". Diese GPUs enthalten spezielle Kerne zur Beschleunigung von Raytracing-Berechnungen. AMD bietet bislang kein API-Back-End an, um Raytracing über DXR auf Radeon-Grafikkarten darzustellen.

Vereinfachte Render-Pipeline

DirectX Mesh Shader bilden eine vereinfachte Render-Pipeline in der Grafikschnittstelle Direct3D 12 und ersetzen unter anderem die getrennten Vertex-, Domain- und Geometrie-Shader. Durch die überarbeitete Pipeline lässt sich Geometrie, die der Spieler im finalen Bild nicht sieht, frühzeitig verwerfen, um Leistung zu sparen.

AMD stellte das Konzept bereits mit den Primitive Shadern bei den Vega-GPUs vor, verwarf die Implementierung bei der Radeon-RX-Vega-Serie aber wieder. Nvidia nennt seine Hardware-Unterstützung bei den Turing-GPUs (RTX 2000, GTX 1600) wie Microsoft Mesh Shader.

Speicher sparen

Das DirectX Sampler Feedback hilft dabei, den Speicherbedarf durch Texturen in immer größer werdenden 3D-Welten in Zaum zu halten. Es teilt der Spiele-Engine mit, welche Teile der 3D-Welt der Spieler sieht und welche Texturen somit hochauflösend dargestellt werden sollten. Für das Laden der Texturen gibt Microsoft Entwicklern unterschiedliche Werkzeuge an die Hand. (mma)