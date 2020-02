Disney+: Fire TV von Liste der unterstützten Player verschwunden

Disney führt Amazons verbreitet Medienplayer-Reihe "Fire TV" auf den deutschen Hilfeseiten zu seinem hierzulande am 24. März startenden Videostreamingdienst Disney+ nicht mehr als unterstützte Engeräte auf. Als Streamingeräte sind nun noch Apple AirPlay, Apple TV (ab 4. Generation), Chromebook und Chromecast sowie Sony PS4 und Microsoft Xbox One genannt. Hinzu kommen eine Reihe von Smart-TVs und Mobilgeräte sowie Rechner. Nvidias Shield TV soll als Android-TV-Gerät unterstützt werden.

Dieser Schritt kündigte sich vorher nicht an, eine Stellungnahme von Disney steht bislang aus. Auf den amerikanischen Hilfeseiten zum dort bereits gestarteten Ableger von Disney+ ist Fire TV weiterhin als unterstützte Plattform aufgeführt. In den USA sind zusätzlich dort erhältliche Player von Roku gelistet. Berichte, wonach Disney auf seinen Hilfeseiten auf diese Geräte als Alternative zum Fire TV verweisen würde, sind hingegen falsch.

Streit um Werbung?

Disney hatte die Fire-TV-Reihe vor dem US-Start von Disney+ auf seiner amerikanischen Website zunächst ebenfalls nicht aufgeführt. US-Medien berichteten daraufhin von einem Streit zwischen Disney und Amazon um die Verteilung von Einnahmen, die Amazon durch die Einblendung von Werbung auf der Fire-TV-Oberfläche generiert. Kurz vor dem US-Start kam es dann jedoch zu einer Einigung, sodass die Disney+-App auch für die Amazon-Geräte bereitgestellt wurde.

Disney+ feierte in den USA am 12. November Premiere und ist bislang nur in fünf Ländern verfügbar. Anfang Februar gab Disney bekannt, bereits 28,6 Millionen Kunden für den Videostreamingdienst gewonnen zu haben. Das Wachstum habe die "höchsten Erwartungen übertroffen". (nij)