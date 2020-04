Disney+: Neue Star-Wars-Serie geplant

Disney+ wird eine neue Star-Wars-Serie mit Fokus auf weibliche Charaktere produzieren. Das berichten The Hollywood Reporter, Varity und Deadline.com übereinstimmend. Die Serie werde von Leslye Headland geschrieben und gedreht, die auch schon an der erfolgreichen Serie "Russian Doll" mitgearbeitet hat – als Regisseurin und Autorin.

Andere Zeitlinie

Disney bestätigte, dass es eine neue Serie geben werde, aber nicht, welchen Plot sie habe. Es sei aber mittlerweile bekannt, dass es sich um einen durch weibliche Charaktere getriebenen Plot handele, im Genre von Actionthrillern und mit Martial-Arts-Elementen. Auch werde die Geschichte in einer anderen Zeit spielen, als bisher bekannte Star-Wars-Filme und -Serien.

Der Streamingdienst Disney+ hat bereits beliebte Star-Wars-Serien im Angebot wie etwa "The Mandalorian" – eine Geschichte über einen Kopfgeldjäger, der sich mit einem niedlichen "Baby-Yoda" (in der Serie "The Child") auf der Flucht befindet. Zudem hat Disney weitere Ableger geplant. Ewan McGregor wird erneut als Obi-Wan Kenobi vor die Kameras treten. Und Diego Luna soll in einer Serie über die Figur Cassian Andor mitwirken.

(kbe)