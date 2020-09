Disney+: Zweite Staffel von "The Mandalorian" startet im Oktober

Disney hat den Start der zweiten Staffel von "The Mandalorian" bekanntgegeben: Das Star-Wars-Abenteuer startet ab dem 30. Oktober auf dem Streaming-Dienst Disney+. Unklar ist, ob die neuen Folgen wie bei Staffel 1 im Wochentakt zum Streaming bereitstehen werden – bisher hat Disney es bei den meisten seiner Serien so gehandhabt. Offen ließ Disney auch, wie viele Episoden die neue Staffel von "The Mandalorian" umfassen wird.

Den 30. Oktober hat Disney auch als internationalen Starttermin für "The Mandalorian" angekündigt. Die zweite Staffel können deutsche Nutzer also zum gleichen Zeitpunkt wie Zuschauer aus den USA sehen. Für Staffel 1 mussten User in Deutschland wegen des späteren Starttermins von Disney+ länger warten.

Weitere Star-Wars-Serien

"The Mandalorian" gehört zu den wichtigsten Serien, mit denen Disney Nutzer für seinem Streaming-Dienst ködern möchte. Wegen des Erfolgs der Serie produziert Disney aktuell gleich mehrere weitere Formate im Star-Wars-Universum.

Eine Serie wird sich dabei um das Leben von Cassian Andor vor den Ereignissen aus dem Film "Rogue One" drehen. Die Hauptfigur wird dabei erneut von Diego Luna gespielt. In Arbeit ist weiterhin eine Serie um das Leben von Obi-Wan Kenobi zwischen den Episoden "Rache der Sith" und "Eine neue Hoffnung". Die Hauptrolle verkörpert Ewan McGregor. Eine dritte Serie soll sich primär um weibliche Figuren im Star-Wars-Universum drehen.

Kunden für Disney+ will das Unternehmen auch mit "Mulan" gewinnen. Der Film soll nicht in die Kinos kommen, sondern ab dem 4. September direkt bei Disney+ verfügbar sein. Dafür wird allerdings ein Aufpreis nötig: Der VIP-Zugang kostet in Deutschland 22 Euro – zusätzlich zu den Abo-Gebühren. Erst drei Monate später wird "Mulan" dann ins reguläre Abonnement aufgenommen.

(dahe)