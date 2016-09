(Bild: dpa, Arno Burgi)

Die Gerüchteküche brodelt. Angeblich sollen Google und Salesforce Interesse an Twitter gezeigt haben. Nun heißt es, dass auch Disney über eine Übernahme nachdenkt.

Der Unterhaltungsriese Disney prüft laut dem Finanzdienst Bloomberg ein Gebot für den Kurznachrichtendienst Twitter. Informierte Personen haben dem Finanzdienst berichtet, dass Disney dafür einen Finanzberater engagiert habe. Die Aktie des Unterhaltungskonzerns gab nach der Nachricht um 1,5 Prozent nach, das Twitter-Papier kletterte um rund 0,80 Prozent.

Übernahmegerüchte

Nach dem Kursverfall seit dem vergangenen Jahr wurde Twitter schon länger als Übernahmekandidat gehandelt. Am vergangenen Freitag waren Medienberichte aufgekommen, wonach Google und der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce an einer Übernahme von Twitter interessiert seien. Der Kurs sprang daraufhin um gut ein Fünftel hoch und das verlustreiche Unternehmen war an der Börse zuletzt knapp 20 Milliarden US-Dollar wert.

Twitters Mitgründer und aktueller Chef, Jack Dorsey, sitzt schon seit mehreren Jahren im Verwaltungsrat von Disney. Er hatte zuletzt das Ziel ausgegeben, Twitter stärker zu einem Ort zu machen, an dem sich Menschen über aktuelle Ereignisse informieren und will noch mehr auf das Einbinden von Videos setzen. Zu Disney gehören auch mehrere Fernsehsender. (dpa) / (kbe)