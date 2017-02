(Bild: Disney Research)

Nach den Träumen der Forscher von Disney Research muss man künftig sein Smartphone nicht mehr über eine Ladestation mit Strom versorgen, sondern kann es einfach irgendwo in einem Raum mit Magenetfeld nutzen.

Kabelloses, induktives Laden von Mobilgeräten wie Smartphones und smarten Armbanduhren ist ja ein alter Hut. Ganz ohne Kabel kommt man dann aber doch nicht aus: Ladestationen beziehen ihren Strom weiterhin aus der Steckdose. Somit spart man sich zwar das Kabelstöpseln, muss sich aber weiterhin regelmäßig zur Ladestation bequemen.

Forscher von Disney Research beschreiben in einem Artikel beim Online-Wissenschaftsmagazin PLOS ONE einen Konzeptraum, der dieses Manko beheben soll. Die Geräte müssen sich nur in diesem speziellen Raum befinden, um induktiv mit Strom versorgt zu werden. Die Energieübertragung erfolgt über ein Magnetfeld, das den Raum durchströmt. Auch andere Geräte wie Lampen oder Ventilatoren sollen so ohne Kabelanbindung ihren Strom beziehen können.

Aluminium-Zimmer

Wände, Decke und Boden des rund 16 m² großen Labor-Raums bestehen aus Aluminium, in der Mitte steht eine Kupfersäule. Strom zirkuliert über die Wände durch die Säule, um die sich ein Magnetfeld aufspannt. Disney Research nennt dieses Verfahren QSCR (quasistatic cavity resonance). Berechnungen zufolge lassen sich bis zu 1,9 Kilowatt übertragen, ohne Menschen zu schaden, die sich im Raum aufhalten. Zudem versprechen die Forscher eine Effizienz von 40 bis 95 Prozent. Bei optimalen Bedingungen sollen sich so bis zu 320 USB-Geräte gleichzeitig aufladen lassen.

Als möglichen Einsatzzweck nennen die Forscher zudem kleine Ladeschränke, in die man seine Mobildevices legen kann oder Lagerhallen, die Geräte massenhaft aufladen. Disney Resarch geht davon aus, dass man langfristig auf Vollmetallräume verzichten und bestehende Räume beispielsweise mit einer leitfähigen Wandfarben ausstatten kann.