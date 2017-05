Das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 kommt am 14. September auf den Markt. Die schon veröffentlichte Early-Access-Version wurde derweil um eine Tutorial-Region erweitert.

Am 14. September 2017 kommt die fertige Version von Divinity: Original Sin 2 auf den Markt. Das teilte das belgische Entwicklerstudio Larian mit. Nach einer äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ist Original Sin 2 bereits in einer Early-Access-Version erschienen, in der der erste Akt des Rollenspiel-Abenteuers spielbar ist.

Diese Frühaufsteher-Version wird gerade wieder mit frischen Updates versorgt: Neu ist beispielsweise eine Tutorial-Gegend zu Beginn des Spiels. Im Video zur Release-Ankündigung enthüllen die Entwickler außerdem die portable Spieler-Basis, in der man mit Gefährten reden und seine Charaktere bearbeiten kann. Das bislang fehlende Dialog-System zwischen den Party-Mitgliedern wird im aktuellen Patch ebenfalls nachgereicht.

Divinity: Original Sin 2 kostet auf Steam 45 Euro. Wer die Early-Access-Version kauft, bekommt am 14. September die Vollversion des Rollenspiels. (dahe)