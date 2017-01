(Bild: dpa / Evan Vucci)

Der künftige US-Präsident hatte bislang Zweifel an der Einschätzung der US-Geheimdienste geäußert, wonach Russland hinter den Angriffen auf Computer der Demokraten stand. Das hat sich nun geändert.

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht Russland hinter den Hacker-Angriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes. "Es war Russland", sagte Trump am Mittwoch auf eine Frage eines Reporters. Er sei aber auch der Meinung, dass es noch von anderen Ländern Hackerangriffe auf die USA gegeben habe.

Trump hatte bislang Zweifel an der Einschätzung der US-Geheimdienste geäußert, wonach Russland hinter den Angriffen auf Computer der Demokraten stand. Die Dienste werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, sich damit in den Wahlkampf eingemischt zu haben und die Wahl von Trump favorisiert zu haben.

Trump hatte sich in den vergangenen Wochen für ein besseres Verhältnis zu Russland ausgesprochen. "Wir werden sehen, was ich für ein Verhältnis zu Russland haben werde", sagte Trump am Mittwoch. Es sei nicht sicher, wie das aussehen werde. Er hoffe, dass er mit Putin auskommen werde. "Ich hoffe, ich komme mit Putin klar. Kann gut sein, dass nicht."

Zuletzt berichteten Medien, Geheimdienste hätten angeblich kompromittierendes Material über Trump gesammelt. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat dies dementiert.

Update 11.1.17, 18.20 Uhr: Binnen 90 Tagen nach Amtsantritt will Trump ein Programm vorlegen, wie die USA künftig vor Hackingangriffen geschützt werden sollen. "Jeder hackt uns", sagte Trump am Mittwoch in New York. "Russland, China, alle." Trump übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Russland werde viel größeren Respekt für die USA haben, wenn er im Amt sei, sagte Trump. Das gelte auch für andere Länder. (mit Material der dpa) / (anw)