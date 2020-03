"Doom Eternal": Schönste Grafik erfordert GeForce RTX 2080 Ti oder Radeon VII

Spieleentwickler id Software hat die Systemanforderungen zum Ego-Shooter "Doom Eternal" veröffentlicht. Wer sich mit niedrigen Grafikdetails begnügt, kann mit einem älteren Vierkern-Prozessor, 8 GByte RAM und einer Mittelklasse-Grafikkarte á la GeForce GTX 1050 Ti oder Radeon R9 280 in Full HD (1920 × 1080 Pixel) und mit 60 Bildern pro Sekunde spielen. Auf dem Datenträger nimmt „Doom Eternal“ stets 50 GByte Speicherplatz ein.

id Software empfiehlt allerdings etwas stärkere Hardware, um „Doom Eternal“ mit hohen Grafikdetails und in WQHD (2560 × 1440 Pixel) spielen zu können: Ein Intel-Vierkerner mit hoher Taktfrequenz (Core i7-6700K) oder einen niedriger getakteten AMD-Achtkerner (Ryzen 7 1800X) sowie eine GeForce GTX 1080 / RTX 2060 oder Radeon RX Vega 56 sind erforderlich. Eine GeForce GTX 1060 mit 6 GByte Speicher oder Radeon RX 480 mit 8 GByte schaffen die gleichen Grafikdetails in Full HD mit 60 fps. Nutzer einer GeForce GTX 970 müssen wegen der Speicherteilung in 3,5 + 0,5 GByte die Texturdetails verringern.

Grafikstufe "Ultra Nightmare"

Knackig sind die „Nightmare“-Systemanforderungen mit maximalen Grafikdetails und Ultra-HD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) und 60 fps – alternativ soll die Hardware 120 fps in WQHD (2560 × 1440 Pixel) schaffen. id Software nennt einen schnellen Achtkern-Prozessor wie AMDs Ryzen 7 3700X oder Intels Core i9-9900K und 16 statt 8 GByte RAM. Hinzukommen die Grafikkarten-Topmodelle GeForce RTX 2080 Ti beziehungsweise Radeon VII; GPUs mit 8 GByte Speicher führen die Entwickler nicht auf.

id Softwares leitender Engine-Entwickler Billy Khan merkt über Twitter an, dass die Systemanforderungen „äußerst konservativ“ ausgelegt seien. Mit einer gezielten Reduzierung einzelner Grafikeinstellungen sollen die meisten Prozessoren und Grafikkarten eine „unglaubliche Performance“ in „Doom Eternal“ erzielen. Der Ego-Shooter soll am 20. März 2020 erscheinen.

Systemanforderungen aufgelistet

PC Ultra-Nightmare (2160p / 60 fps / Ultra-Nightmare-Einstellungen) oder (1440p / 120 fps / Ultra-Nightmare-Einstellungen):

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i9-9900K, AMD Ryzen 7 3700X oder besser



16 GByte RAM

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) or AMD Radeon VII (16GB)

PC empfohlen (1440p / 60 fps / hohe Grafikeinstellungen):

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 7 1800X oder besser

8 GByte RAM

Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GByte), RTX 2060 (6 GByte) oder AMD Radeon RX Vega 56 (8 GByte)

Oder: (1080p / 60 fps / hohe Grafikeinstellungen) Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GByte), GTX 970 (4 GByte), AMD Radeon RX 480 (8 GByte) – Anmerkung für GTX 970: Texturdetails auf Medium stellen

PC minimal (1080p / 60 fps / niedrige Grafikeinstellungen):