(Bild: heise)

Das neue Doom VFR präsentiert sich auf Playstation VR und HTC Vive höchst unterschiedlich. Während Konsolenkrieger am Gamepad makellosen Stellungswechsel erleben, kämpfen Vive-Veteranen mit Desorientierung.

Actionspiele in VR sind immer eine Herausforderung. Und eine große Chance, denn wenige Genres sind so immersiv wie der Mix aus Taktik, Kampf und schierem Grauen, den Klassiker wie Doom verkörpern. Die Anforderungen an Hard-und Software sind hier größer, da die altbekannten Probleme von VR wie Desorientierung, Schwindel und Übelkeit im konzentrierten Gameplay noch schneller aufkommen. Während Mitbewerber von Doom VFR wie etwa Serious Sam VR das Problem der Bewegung komplett umgehen, experimentieren die Macher des dienstältesten Horrorshooters schon seit einer Weile mit Teleportation als optimaler Bewegungsart.

Bild 1 von 5 Doom VFR (5 Bilder) Im Unterschied zu anderen VR-Ego-Shootern kann man sich in Doom völlig frei durch die verzweigten Level bewegen.

(Bild: heise)

Granaten und Teleporter

Während man Doom VFR auf der PS4 mit dem Gamepad steuert, verteilt die Vive die Steuerelemente auf die beiden Hand-Controller. Der rechte wählt über das Touchpad ein Waffenrad an, mit dem man seine Ausrüstung ändert. Per Trigger feuert man Pistole, Flinte oder BFG auf die Dämonen. Der linke Controller übernimmt hauptsächlich die Bewegung. Es gibt zwei Arten: "Teleport" und "Dash". Beim Teleportieren aktiviert ein Druck auf die Mitte des Touchpads einen grünen Kreis, den man im Raum bewegen kann. Lässt man los, saust man auf den anvisierten Platz, der auch auf nicht einsehbaren Höhen liegen kann. Das Teleportieren ist erstaunlich angenehm, vermutlich weil man eben nicht einfach am anderen Ort auftaucht, sondern "springt". So bleibt die Orientierung erhalten.

Die zweite Bewegungsart ist ein schneller Seitenschritt, der "Dash". Dieser eignet sich vor allem gut, um anfliegenden Feuerbällen und anstürmenden Gegnern auszuweichen. Ein schneller Druck auf die Seiten des Touchpads aktivieren diese Bewegung. Im Gegensatz zum Teleport kommt hier allerdings schneller Schwindel auf, zumindest auf der Vive. Wegen der Nähe zum normalen Gehen ist man zunächst versucht, sich per Dash durch die Station zu bewegen – was man allerdings schnell bleiben lässt. Zu desorientierend sind die schnellen Bewegungen, und man bleibt lieber beim Teleport.

Problematische Belegung

Da aber auf dem Touchpad der Vive nur Millimeter zwischen Dash und Teleport liegen, vertippt man sich anfangs fast zwangsläufig. Ebenso problematisch ist die Belegung der Granatentasten mit dem linken Trigger. In vielen anderen VR-Spielen ist dies die Teleport-Taste, und man lässt viele Granaten versehentlich fallen, ehe man sich daran gewöhnt hat.

Die Gamepad-Steuerung auf der PS4 hat denn auch in vielen Punkten die Nase vorn. Hier drückt man Zielsicher auf dem digitalen Steuerkreuz, um den Angriffen der Monster zur Seite, nach vorne oder hinten auszuweichen. Das Bewegungsmuster wurde dabei penibel abgestimmt, sodass uns trotz des hohen Tempos nicht übel wurde. Gewöhnungsbedürftig fanden wir auf der Konsole nur die Darstellung der virtuellen Karte, die auf Sonys VR-Plattform zu nah am Gesicht eingeblendet wird. Ein Patch könnte den Fehler aber leicht beheben.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Doom VFR – Kurze Kampfsequenz auf der PSVR im ersten Level.

Gute Atmosphäre und zielsichere Gegner

Graphik und Sounddesign sind nach dem ersten Eindruck so gut, wie man es von einem neuen Doom-Teil erwarten darf. Schon die ersten Sprünge durch die von Dämonen überrannte Raumstation machen Lust auf das blutige Abenteuer. Die Gegner sind auch im leichtesten Modus nicht zu unterschätzen. Vor allem die Feuerdämonen schießen ihre feurigen Kugeln schnell und erstaunlich präzise ab. Bewegung ist angesagt, um per Dash oder Teleport auszuweichen. Ein hübsches Gimmick ist, dass man auch das Teleportieren als Waffe verwenden kann: Man kann sich direkt auf angeschlagene Gegner teleportieren, die daraufhin in tausend Stücke zerspringen. Da Doom VFR mit der Vive auf Roomscale-VR ausgelegt ist, benötigt man ausreichend Platz im Raum.

Mit dem flotten Teleport- und Dash-System haben die Macher ein fast optimales Mittel für Bewegung in schnellen Actionspielen gefunden – zumindest auf Gamepads. Leider lässt sich auf der Vive die Blickrichtung beim Teleportieren nicht ändern, was eventeull größere taktische Vorteile brächte. So muss man sich selbst umdrehen und aufpassen, sich nicht im realen Kabel der Vive-Brille zu verheddern. Die Steuerung per Gamepad ist da einfacher zu handhaben. Doch auf beiden Systemen macht die Dämonenschlachtplatte nach wie vor einen Höllenspaß.

DOOM VFR erschien am 1. Dezember 2017 für HTC Vive und PS4 mit Playstation VR zum Preis von 30 Euro. Für unser Angespielt haben wir PS4- und PC-Versionen einige Stunden getestet. (Stephan Greitemeier) / (hag)