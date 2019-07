Driftende Joy-Con: Nintendo will fehlerhafte Switch-Controller ersetzen

Nintendo will Joy-Con für die Nintendo Switch, die unter dem als "Joy-Con-Drift" bekannten Problem leiden, nun kostenlos reparieren. Das berichtet das US-Magazin Vice unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Demnach leitet Nintendo seine Support-Mitarbeiter an, auch Switch-Controller außerhalb der Garantiezeit und ohne Kaufnachweis für die Reparatur anzunehmen.

Wer für vergangene, kostenpflichtige Reparaturen eine Kostenrückerstattung fordert, soll außerdem sein Geld zurückbekommen, berichtet Vice. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Beschwerden über "Joy-Con-Drift" laut geworden. Bei diesem Fehler driften die Joysticks in den Switch-Controllern ohne Zutun des Nutzers zu einer Seite ab, was zu fehlerhaften Inputs führt.

Diese Problematik bemerken Switch-Nutzer seit Jahren, ein längerer Reddit-Post zu dem Thema und ein darauf basierender Bericht des Spiele-Blogs Kotaku haben nun aber für erneute Aufmerksamkeit gesorgt. Im Anschluss haben zahlreiche andere Medien über das Problem berichtet, in den USA kam es sogar zu einer Sammelklage.

Garantie von nur 90 Tagen

Nintendo bietet eine Garantie von 90 Tagen auf Joy-Con-Controller an, die separat erworben wurden. Auf Joy-Con, die mit der Switch-Konsole gekauft wurden, gibt es ein Jahr Garantie. Außerhalb des Garantiezeitraums hat Nintendo die Controller zuvor nur gegen Zahlung repariert, einige Nutzer berichten von Kosten um 40 US-Dollar.

Offiziell gibt es von Nintendo nur ein schwammiges Statement zum "Joy-Con-Drift": "Wir kennen die aktuellen Berichte darüber, dass manche Joy-Con-Controller nicht korrekt reagieren." Betroffene Nutzer sollen die Support-Seite von Nintendo besuchen, schrieb das Unternehmen weiterhin in einem Statement an mehrere US-Medien.

Joy-Con sind die Controller für Nintendos Switch-Konsole. Sie können separat genutzt werden oder in den Körper der Konsole eingesteckt t werden. Daher sind sie, vom finanziellen Aufwand mal abgesehen, leicht zu ersetzen. Größere Sorgen machen sich Nintendo-Fans über die kommende Switch Lite: Bei der reinen Mobilversion der Switch-Konsole sind die Joy-Con fest eingebaut. Vom Joy-Con-Drift betroffene Nutzer müssten also ihre komplette Konsole zur Reparatur einschicken.

