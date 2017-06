Das bunte Do-it-Yourself-Festival Maker Faire kommt am 10. und 11. Juni zum dritten Mal in die Hauptstadt. In der Station am Gleisdreieck treffen sich 900 Maker an 200 Ständen und präsentieren ihre Erfindungen.

Am kommenden Wochenende beginnt die dritte Maker Faire in der Station Berlin, vom 25. bis 27. August folgt die Maker Faire Hannover. Die beiden größten deutschen Maker Faires stehen unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – dem Bildungscharakter der Veranstaltung entsprechend.

In den USA, wo die erste Maker Faire 2006 in der Bay Area stattfand, heißt die Veranstaltung Greatest Show & Tell on Earth. Zeigen und Erzählen gehört zu den Eckpfeilern der Makerbewegung, denn Maker brennen für ihre Projekte und erzählen begeistert von ihren Ideen und der Umsetzung. Die Begeisterung ist ansteckend – wer einmal selbst über eine Maker Faire gegangen ist, kann das bestätigen. Ursprünglich stammt der Slogan übrigens aus dem Schulalltag: "Show and Tell", zu deutsch: "zeige und erzähle", beschreibt eine Unterrichtsmethode, bei der Schüler einen Gegenstand mitbringen und diesen ihren Klassenkameraden vorstellen.

Die "Mitmach-Revolution" und der Gemeinschaftsgedanke

Viele Maker sind Hobbybastler, Enthusiasten oder Studierende – damit Amateure. Aber genau hier liegt die Basis für die Bewegung. Maker sind eine Quelle für Innovationen, für neue Produkte und können mit ihren Erfindungen einen Mehrwert für die Gemeinschaft erzeugen. Einige Maker werden sogar zu Unternehmern.

Zu den Wachstumsfaktoren der Bewegung zählen neu entwickelte Open-Source-Hardware wie der Mini-Rechner Arduino und zunehmend günstigere Produktionsgeräte, von 3D-Druckern bis zu Lasercuttern. Außerdem gibt es immer mehr Räume zum Ausprobieren und lernen: offene Werkstätten, FabLabs und Makerspaces. Schließlich veröffentlichen viele Maker ihre Projekte im Web und animieren mit "How-to"-Videos zur einfachen Nachahmung. Mittlerweile spricht man nicht nur von "Do it yourself" (DIY) sondern auch von DIT also "Do it together" oder DIWO "Do it with others", um den gemeinschaftlichen Gedanken der Maker-Bewegung zu betonen.

Das Maker-Movement – eine Erfolgsgeschichte

Mit inzwischen 191 Veranstaltungen und 1,4 Millionen Besucherinnen und Besuchern weltweit ist die Maker Faire eine Erfolgsgeschichte. Auch die Bilanz im deutschsprachigen Raum kann sich sehen lassen. 2016 konnten die Maker Media GmbH und lokalen Veranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf 11 Maker Faires über 75.000 Gäste begrüßen. In diesem Jahr gibt es 17 Maker Faires, zu denen insgesamt über 100.000 Besucher erwartet werden. In Zusammenarbeit mit Statista haben wir wichtigsten Entwicklungen in einer Infografik zusammengefasst:



(jedi)