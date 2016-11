(Bild: DriveNow)

Der per iOS- und Android-App verwendbare Autoverleihdienst von Sixt, Mini und BMW bietet eine neue Methode, ein Fahrzeug bei Mietende schneller abzugeben.

Wer mit dem App-gestützten Mietwagenservice DriveNow unterwegs ist, kommt normalerweise mit anderen Nutzern nicht in Kontakt: Gemietet wird bislang immer nur ein bereits geparktes und freigegebenes Fahrzeug. Das ändert sich nun: Die aktuelle Version der App für iOS und Android bietet künftig ein neues Feature namens Handshake, mit dem die Fahrzeugübergabe im fliegenden Wechsel möglich ist.

Weniger warten, nicht mehr parken

Das soll mindestens zwei Vorteile haben: Erstens muss der Fahrer nicht mehr parken, was insbesondere in Innenstädten Nerven kostet, zweitens dürfte es künftig etwas leichter sein, Fahrzeuge in der Nähe zu finden, weil nicht mehr nur geparkte Autos im Angebot sind.

Handshake funktioniert in einer Kombination aus App und Bedienoberfläche im Fahrzeug. Zunächst gibt man auf dem Mobilgerät ein Fahrziel ein, was über die Funktion "Fahrt einstellen" möglich ist – alternativ lässt sich dafür auch das Navigationssystem im DriveNow-Fahrzeug nutzen. Dem Fahrer wird per Display der Handshake für sein Auto angeboten. Ist er am Ziel angekommen, erfolgt die Übergabe – am besten direkt am Straßenrand, und zwar nicht im Halteverbot. Zur Übergabe muss der neue Fahrer das Auto annehmen, was die Mietdauer des Abgebenden automatisch beendet.

Anfahrt des Fahrzeugs wird angezeigt

Auch für den Fahrzeugsuchenden gibt es Neuerungen: Angebotene Fahrzeuge werden mit einem grünen Pfeilsymbol an ihrem Zielort auf der Karte gelistet. Zu sehen ist zudem die geschätzte Zeit der Ankunft. Reservieren kann man hier dann wie gewohnt. Zur jeweiligen Zeit geht man dann zum vereinbarten Treffpunkt und übernimmt – wobei die App die Anfahrt des Wagens auf der Karte darstellt, wie man es auch von Taxidiensten wie myTaxi kennt.

Zur Übernahme wird dann in der App noch auf "Auto übernehmen" geklickt oder man identifiziert sich mit der DriveNow-Karte am Lesegerät. Anschließend erfolgt der Mietvorgang wie gewohnt, man kann also noch die Schadensmeldungen durchgehen und muss die Mietzeit explizit starten. Taucht ein Handshake-williger Abnehmer wider Erwarten nicht auf, kann der Fahrer das Auto auch wie gewohnt parken. Es bleibt dann für den neuen Mieter reserviert (vermutlich die üblichen 15 Minuten).

DriveNow wird von Sixt, Mini und BMW betrieben. Der Service ist in fünf deutschen Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf) verfügbar und erlaubt ein Anmieten von Fahrzeugen ab 31 Cent pro Minute. International ist DriveNow unter anderem in Wien, London und Mailand vertreten. (bsc)