(Bild: JSK Robotics Lab / University of Tokyo)

Wissenschaftler in Asien haben eine Form wandelnde Drohne entwickelt, die sich besonders für Innenräume eignet.

Ein vom JSK Robotics Lab der University of Tokyo hat einen neuen Drohnentyp entwickelt, der direkt aus einem Science-Fiction-Film entsprungen sein könnte: "Dragon" kann seine Gestalt während des Fluges verändern und so jeweils die Form annehmen, mit der er am besten durch Spalten oder Öffnungen passt, berichtet Technology Review in seiner August-Ausgabe ("Transformer im Anflug"), die ab Donnerstag Im Handel ist sowie online bestellt werden kann.

Sein Aussehen erinnert tatsächlich an einen typischen Schlangen-Drachen der chinesischen Mythologie. Bei Dragon ist allerdings schwer zu sagen, wo der Kopf ist. Das liegt daran, dass der "Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON", kurz Dragon, aus vier gleichartigen Modulen aufgebaut ist.

Auf jedem dieser gut 40 Zentimeter langen Abschnitte sind zwei ummantelte Propeller angebracht, die kardanisch gelagert sind und mit einem Servomotor beliebig im Raum ausgerichtet werden können. Die einzelnen Module sind wiederum über Scharniergelenke miteinander verbunden, die ebenfalls ein Servomotor steuert.

Inklusive der auf die vier Segmente aufgeteilten Batterie und dem Kleinstrechner Intel Euclid bringt Dragon knapp 7,5 Kilogramm auf die Waage – viel für einen Flugroboter. Die "Phantom", die weltweit meistverkaufte Drohne vom chinesischen Hersteller DJI, wiegt inklusive Kamera gut ein Kilogramm. Die maximale Flugzeit des schweren Gestaltwandlers beträgt demnach auch nur drei Minuten. Das reicht Dragon aber aus, um zu zeigen, was er kann: Vom Quadrat über eine L- und Zickzack-Form oder eine Spirale bis hin zu einer geraden Linie transformiert sich der fliegende Roboter von der einen in die andere Form.

Mehr dazu bei Technology Review Online: