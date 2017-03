(Bild: heise online / Nico Jurran)

Consumer-Drohnen erleben einen Boom - und Qualcomm möchte von diesem Kuchen ein möglichst großes Stück haben. In Barcelona präsentiert immerhin ein chinesischer Hersteller einen Quadrokopter mit Snapdragon-SoC.

Auf der MWC wirbt Qualcomm mit seinem "Snapdragon Flight"-Board von der Größe einer Kreditkarte (58 mm × 40 mm), in deren Zentrum Qualcomms SoC Snapdragon 801 steht. Einige Hallen weiter präsentiert der chinesische Drohnen-Hersteller High Great (HG) pssend dazu seinen kommenden Quadrokopter "View", in dem die Qualcomm-Technik zum Einsatz kommt – zumindest als Mock-up.

Die recht handliche Dohne mit den Maßen 35,2 cm × 36,3 cm × 17,1 cm und einem Gewicht von 730 Gramm nimmt über seine 13-MPixel-Kamera 4K-Videos auf und kann 1080p-Live-Videos laut Hersteller über eine Distanz von bis zu 2 Kilometern senden.

Tracking

Der View soll Objekte und Personen unterscheiden können, was eine Tracking-Funktion ermöglicht. Die integrierte Positionserkennung ermöglicht laut HG es neben üblichen Features wie das Abfliegen von Wegpunkten und "Return To Home" (auf Knopfdruck zurück zur Startposition) eine "Geofence"-Zone festzulegen. Dies bedeutet, dass sich die Drohne auf Wunsch nur in einem Radius von 50 Meter um den Piloten und bis zu einer Höhe von 40 Metern fliegen lässt. So sollen laut Hersteller auch Einsteiger den Kopter sicher fliegen können.

Der Quadrokopter, der mit einer Akkuladung bis zu 20 Minuten in der Luft bleiben soll, kommt laut Hersteller Mitte 2017 auf den Markt. Ein Preis nannte HG noch nicht.

Wettbewerb

Es wird sich zeigen müssen, welche Rolle Qualcomm auf diesem hart umkämpften Markt zukünftig spielt. In Barcelona wirbt beispielsweise das Konkurrenzunternehmen NXP damit, dass seine Chips unter anderem in Quadrokoptern der Phantom-Reihe von DJI stecken.

Intel, das unter anderem das Anti-Kollisionssystem "RealSense" an Yuneec liefert, wird auf der anstehenden CeBIT in Kooperation mit der Deutschen Messe AG sogar den "Intel CeBIT Drone Park" auf dem Freigelände neben Halle 2 betreiben. (nij)