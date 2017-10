(Bild: DxO)

Bislang blieb das Aufsteck-Kameramodul DxO One iPhone-Besitzern vorbehalten. Im Rahmen eines Early-Access-Programms erscheint das Zubehör nun auch für Smartphones und Tablets mit Android.

Hersteller DxO hat sein Kameramodul One in dieser Woche auch für Smartphones und Tablets mit Googles mobilem Betriebssystem Android angekündigt. Bislang war das Zubehör nur für Apples iPhone-Modelle erhältlich. Im Rahmen eines Early-Access-Programms können Android-Nutzer die DxO One bereits vor dem offiziellen Marktstart testen. Einzige Voraussetzung ist ein Android-Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss. Interessierte können sich ab sofort über die offizielle DxO-Website mit ihrer E-Mail-Adresse für das Early-Access-Programm anmelden.

1-Zoll-Sensor mit 20,2 Megapixeln

Die DxO One für Android ist identisch mit der iPhone-Version. Sie wird jedoch nicht über den Lightning-Anschluss, sondern mit einer USB-Typ-C-Schnittstelle mit dem Smartphone oder dem Tablet-PC verbunden. Die DxO One misst 69mm × 48,9mm × 26,3mm und bringt 108 Gramm auf die Waage. Der im Aluminiumgehäuse integrierte 1-Zoll-Sensor löst mit 20,2 Megapixeln aus. Die DxO One bietet eine kleinbildäquivalente Brennweite von 32 Millimetern und ermöglicht eine maximale Offenblende von f/1.8.

Smartphone als Kamera-Display

Das Kameramodul funktioniert mit eigenem Auslöser und einem Steckplatz für microSD-Karten auch als eigenständige Mini-Kamera, das fehlende Display erschwert dabei jedoch die Bildkomposition. Auf dem integrierten OLED-Status-Bildschirm auf der Rückseite zeigt das Modul lediglich den Akkuladestand und einige Kameraparameter an. In Verbindung mit einem Android-Gerät dient das Smartphone- oder Tablet-Display als Kamera-Bildschirm. Die iPhone-Version der DxO One wird aktuell ab 455 Euro im Online-Handel angeboten. Was die Android-Ausführung kosten wird und wann genau sie erscheint, ist bislang leider noch nicht bekannt.

DxO hat in dieser Woche außerdem ein Software-Update für seine iOS-App veröffentlicht. DxO One ermöglicht in Version 3.0 den Video-Stream über Facebook und fügt dem Funktionsumfang des Kameramoduls Zeitrafferaufnahmen hinzu. Um die neuen Features nutzen zu können, muss nicht nur die App, sondern auch die Kamera-Software aktualisiert werden. Dafür navigieren iOS-Nutzer bei mit dem Smartphone verbundener Kamera zu „Galerie“, wählen dort „Menü“ und anschließend den Menüpunkt „Update“. Die DxO-One-App erfordert mindestens iOS 10.1. (Denise Bergert) / (axk)