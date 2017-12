HDR10+-Demonstration am Samsung-Stand auf der IFA 2017. (Bild: heise online / Nico Jurran)

Am heutigen Mittwoch will Amazon damit beginnen, über seinen Videodienst Filme in dem von Samsung entwickelten dynamischen High-Dynamic-Range-Format an UHD-Fernseher des Herstellers zu streamen.

Das von Samsung entwickelte und von Panasonic und Philips unterstützte dynamische HDR-Format HDR10+ nimmt langsam Fahrt auf: Nach einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhab wird Amazon ab dem heutigen Mittwoch Videos mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) im Format HDR10+ an entsprechend ausgestattete Fernseher aus dem Hause Samsung streamen.Yonhab bezieht sich dabei nach eigenen Angaben auf eine Ankündigung von Samsung; ob die HDR10+-Streams zum Start auch bereits für europäische Samsung-TVs zur Verfügung stehen werden, ist bislang noch unklar.

Serien und Filme

HDR10+ wird von allen Samsung UHD-TVs des Modelljahres 2017 bereits ab Werk unterstützt, 2016er-Geräten benötigen ein Update. Für Panasonics 4K-Pro-Reihe aus diesem Jahr steht das angekündigte Firmware-Update aktuell noch aus. Unklar ist, ob sich auch die 2017er-Modell von Philips nachrüsten lassen werden. Beide Unternehmen wollen aber ab der kommenden Gerätegeneration die HDR10+-Unterstützung ab Werk mitliefern.

Rund 100 TV-Sendungen und Filme sollen laut Yonhab im HDR10+-Format bereitstehen; konkret genannt wurden Amazons Eigenproduktionen "The Grand Tour," "The Tick" und "The Man in the High Castle." Von den Hollywoodstudios gehört bereits 20th Century Fox dem HDR10+-Lager an, Warner schloss eine Unterstützung von HDR10+ zumindest nicht aus – will dafür im Gegenzug aber nicht die Unterstützung von Dolby Vision beenden.

Konkurrierende Formate

HDR10+ ist ein Konkurrenzformat zu Dolby Vision und kann wie dieses dynamische Metadaten liefern. Dies bedeutet, dass Studios Szene für Szene und sogar Bild für Bild festlegen können, wie ein Film auf dem Fernseher aussehen soll. Beim statischen Verfahren HDR10+ lässt sich dies hingegen nur einmal für den gesamten Film bestimmen.

Es dürfte kein Zufall sein, dass das Amazon-Angebots noch vor der im Januar in Las Vegas stattfindenden CES startet. Samsung wird die Elektronikmesse dafür nutzen wollen, für sein dynamisches HDR-Format weiter die Werbetrommel zu rühren. Dazu passt auch, dass gerade die HDMI-Spezifikation 2.1 veröffentlicht wurde, die unter anderem um die Weiterleitung der Metadaten von dynamischen HDR-Formaten wie HDR10+ und Dolby Vision festlegt. (nij)