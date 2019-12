E-Auto mit Solarmodulen Sion: Sono Motors verfehlt Crowdfunding-Ziel

32,5 Millionen Euro hat Sono Motors in seinem seit Anfang Dezember laufenden Crowdfunding für das Elektroauto mit Solarmodulen Sion bis zum 30. Dezember eingesammelt. Zum ursprünglichen Enddatum sind also 17,5 Millionen Euro zu wenig zusammengekommen, damit das Projekt weiter betrieben werden kann. Derzeit lässt der E-Auto-Entwickler seine Unterstützer bis zum 2. Januar 2020 abstimmen, ob die Kampagne bis zum 20. Januar 2020 weitergeführt werden soll.

Mittlerweile zeigt der Zähler auf der Sono-Homepage 32,8 Millionen Euro an, das Ziel soll weiterhin bei 50 Millionen Euro liegen. Seit Beginn des Crowdfundings waren 1846 neue Reservierungen eingegangen, für 679 sei bereits der volle Preis von 25.500 Euro eingezahlt worden, teilte Sono Motors mit. Dazu kamen 342 Darlehen und 1474 Spenden. 720 Reservierungen seien storniert worden, durch die sich Ausgaben von 1,4 Millionen Euro ergaben.

Für das von dem Unternehmen "Community Pool" genannte Finanzierungsprinzip hatte sich Sono Motors entschieden, nachdem es Gespräche mit herkömmlichen Investoren abgebrochen hatte. Um dennoch das Projekt mit einem spartanisch eingerichteten Elektroauto mit Solarmodulen auf der Karosserie zu verwirklichen und damit seinen "höchsten Maßstab" anzuwenden, nämlich den Schutz der Umwelt, der Natur und des Menschen, sollten private Einzelinvestoren mit ingesamt 2000 Reservierungen aushelfen.

34 km mehr Reichweite

Die Solarmodule sollen die Reichweite der Batterie, die 255 km nach WLTP-Standard beträgt, um 34 km pro Tag verlängern können. Der 120-kW-Motor soll das Gefährt auf bis zu 140 km/h beschleunigen können.

Falls die 50 Millionen in Form von Reservierungen, Darlehen oder Spenden zusammenkämen, würde der Sion noch nicht sofort in Serie gebaut. 28 Prozent des Geldes sollen in Validierung und Entwicklung der Komponenten fließen, 24 Prozent in Validierung und Entwicklung des Gesamtfahrzeugs, 22 Prozent in Werkzeuge, 15 Prozent in Prototypen, 5,6 Prozent für das Team und 4 Prozent für laufende Kosten aufgewendet werden.

(Bild: Sono Motors)

Ursprünglich sollte die Serienproduktion im zweiten Halbjahr 2020 aufgenommen werden, die ersten Serienfahrzeuge werden nun voraussichtlich im September 2021 im NEVS-Werk in Trollhättan gebaut. Befürchtungen, das vor drei Jahren entwickelte Konzept werde 2022 veraltet sein, teilt Sono Motors nicht. CEO und Grüner Jona Christians meinte in einem Interview mit Elektroauto-News, dass die Idee "auch Anfang 2022 noch immer einzigartig auf dem Markt sein wird und damit in jedem Fall wettbewerbsfähig". (anw)