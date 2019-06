E-Book-Reader: Neuer Kindle Oasis mit einstellbarer Farbtemperatur

Amazon bringt eine neue Version des Kindle Oasis auf den Markt. Die mittlerweile dritte Ausgabe des besten – und teuersten – E-Book-Readers von Amazon ist der erste Kindle mit einstellbarer Farbtemperatur. Nutzer können also auswählen, ob sie die Seiten auf dem E-Ink-Display lieber in knallweiß oder mit vergilbtem Einschlag anzeigen möchten.

Praktisch ist das zum Beispiel abends oder nachts, wenn ein sattes Weiß als aggressiv wahrgenommen wird. Handys und Windows-Notebooks lassen sich aus diesem Grund schon länger in einen Nachtmodus versetzen, der störende Blautöne aus dem Bild entfernt und ihm somit ein etwas rötliches Aussehen gibt, das für die Augen entspannender sein soll. Die Kindle-Reader von Amazon hatten diese Funktion bisher nicht, allerdings ließ sich bei einigen Modellen zumindest die Bildschirmhelligkeit regeln. Die Farbtemperatur des neuen Kindle Oasis kann sich auf Wunsch auch automatisch je nach Uhrzeit einstellen.

LTE-Version für 320 Euro

Ansonsten scheint sich der dritte Kindle Oasis kaum von seinem Vorgängermodell zu unterscheiden. Optische Unterschiede sind ebenfalls nicht auszumachen: An der Seite finden sich nach wie vor zwei längliche Buttons zum Umblättern, die verfügbaren Farbvarianten sind grau und gold. Das Display bleibt 7 Zoll groß und hat eine Auflösung von 300 ppi.

Der neue Kindle Oasis kann ab dem 24. Juli bestellt werden. Das Basismodell mit 8 GByte Speicher kostet 230 Euro – also genau so viel wie die vorherige Oasis-Auflage, die seit dem Release 2017 nicht im Preis gefallen ist. Die Variante mit 32 GByte Speicher ist mit 260 Euro etwas teurer. So viel Speicherplatz ist für Bücher in der Regel nicht nötig, allerdings lassen sich auf den Oasis-Readern auch Hörbücher abspeichern und abspielen. Für 320 Euro bekommt man die Oasis-Variante mit 32 GByte Speicher und integriertem LTE. Diverse Hüllen kosten zwischen 40 und 70 Euro.

Der Kindle Oasis ist das Premium-Gerät unter den E-Readern von Amazon. Er unterscheidet sich mit seinem etwas besseren Bildschirm und den physischen Blätter-Buttons von den günstigeren Geräten. Wer darauf verzichten kann, kommt dem Kauf des Standard-Kindle oder des Paperwhites deutlich günstiger weg. (dahe)