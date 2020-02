E-Mail-Anbieter Tutanota in Russland blockiert

Der auf Privatsphäre spezialisierte E-Mail-Anbieter Tutanota ist in Russland blockiert worden. Seit vergangenen Freitag können Nutzer ihre Mails nur noch über das Tor-Netz oder via VPN abrufen. Die Blockade wurde vom Open Observatory of Network Interference (OONI) verifiziert.

"Wir verurteilen die Blockade von Tutanota. Es handelt sich um eine Form der Zensur der russischen Bürger, denen nun ein weiterer sicherer Kommunikationskanals im Internet vorenthalten wird", schreibt Mitgründer Matthias Pfau in einem Blogbeitrag. Er sieht darin einen "Akt gegen Verschlüsselung und vertrauliche Kommunikation". Bei Tutanota ist die gesamte Mailbox Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Auch in Ägypten ist der Dienst bereits nicht mehr verfügbar.

Russlands eigenes Internet

Russland ist dabei ein eigenständiges Internet aufzubauen. Offiziell, um sich vor Cyberangriffen oder im Fall eines Ausfalls zu schützen. Kritiker befürchten aber, dass es eher um die Möglichkeiten der Zensur und Überwachung geht. Derzeit laufen Tests, wie zuverlässig das geplante Internet bereits ist. Präsident Wladimir Putin versichert, die Konzepte eines freien und souveränen Internets würden sich nicht gegenseitig ausschließen.

Ein Gesetz in Russland besagt zudem, dass Daten von russischen Nutzern auf Servern im Land gespeichert werden und Dienstleister im Land registriert sein müssen. Dem E-Mail-Anbieter Mailbox.org drohte wegen nicht-Einhaltens ebenfalls eine Sperre. Mit einem Eintrag der Daten aus dem Impressum in das Register konnte diese jedoch umgangen werden. Das Netzwerk LinkedIn hingegen ist gesperrt. Facebook und Twitter drohen neben der Blockade auch Strafen in Höhe von bis zu 90.000 Euro. Die Aufsichtsbehörde Roskomnadzor hat gegen beide Plattformen Verfahren eingeleitet. Apple hat in einem solchen Fall nachgegeben und betreibt einen eigenen Server in Russland. (emw)