E-Scooter: Für 49 Prozent gute Ergänzung, 45 Prozent würden sie verbieten

Die seit kurzem auf öffentlichen Straßen zugelassenen Elektro-Tretroller polarisieren offenbar die Bevölkerung in Deutschland. 49 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage zu dem Thema halten die E-Scooter für eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. 42 Prozent meinen, dass die Roller einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Hingegen sagen 45 Prozent, E-Scooter seien zu gefährlich und sollten verboten werden. 69 Prozent befürchten, dass es durch E-Scooter zu mehr Verkehrsunfällen kommen wird.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1004 Bundesbürgern ab 16 Jahren im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom. In einer Bitkom-Umfrage vom April 2019, bevor E-Scooter in Deutschland fahren durften, hatten 59 Prozent mehr Unfälle erwartet und 41 Prozent für ein Roller-Verbot plädiert. Dagegen sahen 56 Prozent in den E-Tretrollern eine gute Ergänzung zum ÖPNV und 50 Prozent betonten die Bedeutung für den Klimaschutz.

Beliebt bei Jüngeren

68 Prozent der Menschen zwischen 16 und 29 Jahren würden E-Scooter gerne für Fahrten in der Freizeit nutzen, 61 Prozent für den Weg zur Arbeit oder Ausbildung. In der Gesamtbevölkerung sind es 49 beziehungsweise 34 Prozent. 49 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sind sich sicher, dass sie auf private Autofahrten verzichten könnten, wenn es genügend E-Scooter gäbe. In der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil in dieser Frage 31 Prozent. 60 Prozent der 16- bis 29-Jährigen finden Fahrten mit dem E-Scooter zu teuer. In der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 48 Prozent.

50 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sagen, E-Scooter sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und 63 Prozent halten sie für eine gute Ergänzung zum Nahverkehr. 56 Prozent gehen aber auch davon aus, dass es durch E-Scooter mehr Verkehrsunfälle geben wird; 29 Prozent würden sie verbieten. Unter den 30- bis 49-Jährigen beträgt der Anteil der Befürworter eines Verbots 38 Prozent, unter den 50- bis 64-Jährigen sind es 51 Prozent und unter den ab 65-Jährigen 59 Prozent.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Weitere Informationen zu dem Thema: