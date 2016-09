(Bild: Team Liquid)

Die Mehrheitsbeteiligung an der E-Sport-Franchise Team Liquid wurde in dieser Woche an die Eigentümer- und Investorengruppe aXiomatic verkauft.

Die Eigentümer- und Investorengruppe aXiomatic wird die Mehrheitsbeteiligung an Team Liquid übernehmen. Das bestätigte die E-Sport-Organisation in dieser Woche auf der Franchise-Website. aXioamtic wird von Peter Gruber, CEO bei Mandalay Entertainment, und Ted Leonsis, CEO von Monumetal Sports and Entertainment, geleitet. Den beiden Unternehmern gehören inzwischen Teile von sieben US-Sportmannschaften, darunter die Golden State Warriors, die Los Angeles Dodgers, die Washington Wizards und die Washington Capitals.

Arhancet und Goossens bleiben

Nach dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung verbleiben sowohl Steve Arhancet als auch Victor Goossens als Co-CEOs und Leiter bei Team Liquid. Wie Mashable aus brancheninternen Quellen erfahren hat, wird sich auch das Branding von Team Liquid mit der Übernahme nicht ändern.

Team Liquid begann vor 15 Jahren als Community-Website. Mittlerweile zählt die Franchise mehr als 50 Spieler in zehn Teams, die in weltweiten Turnieren unter anderem in StarCraft 2, League of Legends, Dota 2, Hearthstone, CS:GO, Heroes of the Storm, Overwatch, Halo, Street Fighter und SSBM antreten.

Große Namen in der Investoren-Liste

Der Kauf von Team Liquid ist für aXioamtic ein weiterer Schritt zum Ausbau des eigenen E-Sport-Unternehmens. Zur Investorengruppe gehören unter anderem Basketball-Legende Magic Johnson und AOL-Mitbegründer Steve Case.

Immer mehr traditionelle Sport-Teams und -Investoren kaufen sich im E-Sport ein. Erst am Montag übernahmen die Philadelphia 76ers die E-Sport-Franchises Team Dignitas und Apex. Anfang des Jahres wurde NRG Esports von den Miteigentümern der Sacramento Kings und Shaquille O'Neal als Investor ins Leben gerufen. Ende 2015 wurde außerdem Echo Fox vom Ex-NBA-Spieler Rick Fox gegründet. Auch Schalke 04 führt ein eigenes League-of-Legends-Team ins Feld. (dahe)